Оливковое масло против растительного: что полезнее?

И растительное масло, и оливковое масло широко используются в кулинарии. / Аргументы и факты

Растительные масла являются обычным продуктом, которые часто используют при приготовлении пищи, например, при обжаривании овощей, приготовлении соусов, поливании пиццы и предотвращении слипания пасты.

Оливковое масло и растительные масла - одни из самых популярных растительных масел, используемых во всем мире, каждое из которых обладает уникальными характеристиками.

В этой статье Главред рассматривает различия между оливковым маслом и растительным маслом, в том числе их наилучшее использование, вкус, питание и потенциальную пользу для здоровья.

Различия между оливковым маслом и растительным маслом

Оливковое масло и растительное масло различаются по способу их приготовления, их лучшему использованию в кулинарии, ароматизаторам и питательному составу.

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Ниже приведены некоторые из основных различий между оливковым маслом и растительным маслом:

Оливковое масло Растительное масло Источник Прессованные оливки Смесь жиров из различных растительных источников: подсолнечник, кукуруза, канола, соя и сафлор Виды применения Заправка для салатов, тушение, обмакивание хлеба Выпечка, жарка Содержание витаминов и минералов Витамины К и Е, в больших количествах содержатся в сортах экстра вирджин Зависит от масляной смеси, но обычно после обработки сохраняет минимальные следы питательных веществ Высокое содержание антиоксидантов ДА НЕТ Высокая степень обработки НЕТ (наименее обработанная форма - экстра вирджин) ДА Температура горения 200 С 205 С

Обработка и аромат

После экстракции растительных масел их обычно очищают химикатами и нагревают, чтобы удалить примеси и продлить срок их хранения. Чем больше обрабатывается масло, тем меньше в нем питательных веществ и меньше вкуса.

Это становится очевидным при сравнении минимально обработанного оливкового масла первого холодного отжима, которое имеет отчетливый оливковый вкус, с растительным маслом, которое имеет общий нейтральный вкус.

Оливковое масло получают только из прессованных оливок, причем оливковое масло первого холодного отжима является наименее обработанной версией.

Напротив, растительное масло получают путем смешивания масел из разных источников, таких как рапсовое, хлопковое, подсолнечное, соевое, кукурузное и сафлоровое. Таким образом, требуется дополнительная обработка для удаления примесей и создания смеси с нейтральным вкусом.

Питание

Степень обработки масла влияет не только на его вкус, но и на его питательный состав.

В то время как оливковое и растительное масла содержат ненасыщенные жирные кислоты, оливковое масло содержит большее количество мононенасыщенных жиров, таких как олеиновая кислота, линолевая кислота и пальмитиновая кислота. Растительное масло содержит в основном полиненасыщенные жиры омега-6, сказано в исследовании, опубликованном на сайте Национальной медицинской библиотеки США.

Было обнаружено, что мононенасыщенные жиры обладают противовоспалительным действием и полезны для здоровья сердца, тогда как полиненасыщенные жиры омега-6 могут оказывать провоспалительное действие и вредить здоровью сердца при чрезмерном употреблении, сообщается в Интернациональном журнале молекулярных наук.

Также стоит отметить, что чем больше очищается масло, тем меньше микроэлементов и полезных соединений оно сохраняет.

Оливковое масло первого отжима - наименее обработанный тип оливкового масла - богато антиоксидантами и противовоспалительными соединениями, такими как токоферолы, каротиноиды и полифенолы. Минимально рафинированное оливковое масло также содержит некоторые питательные микроэлементы, такие как витамины E и K.

С другой стороны, процесс очистки, используемый для производства растительного масла, разрушает питательные микроэлементы, антиоксиданты и полезные растительные соединения, включая токоферолы, фитостерины, полифенолы и кофермент Q, сказано в Европейском журнале липидной науки и технологий.

Сходства между оливковым и растительным маслом

Смеси оливкового и растительного масел обычно имеют одинаковую температуру горения, около 205 ° C. Точка горения масла - это температура, до которой его можно нагреть до того, как жир начнет распадаться на глицерин и свободные жирные кислоты.

Как и растительное масло, некоторые виды оливкового масла подвергаются глубокой переработке, в том числе жмыха. Этим типам не хватает микронутриентов, а также характерного вкуса, который вы получаете от оливкового масла первого отжима.

На этикетке рафинированного оливкового масла нет надписей "первый отжим" или "холодный отжим", что указывает на их более высокую степень обработки. Таким образом, простой способ убедиться, что вы взяли с полок масло с насыщенным вкусом, которое также сохраняет некоторые питательные вещества, - это поискать эти фразы.

Какое масло полезнее?

Оливковое масло, особенно первого холодного отжима, относится к наименее обработанным кулинарным маслам на полках магазинов. Это означает, что оно сохраняет большинство антиоксидантов, витаминов и минералов.

Например, антиоксиданты и полифенольные соединения в оливковом масле были тщательно исследованы на предмет их пользы для здоровья сердца, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nutrients.

С другой стороны, растительное масло подвергается большой обработке, чтобы нейтрализовать его вкус и смешать несколько видов растительных масел. Это означает, что оно содержит минимум полезных питательных веществ, а калории остаются пустыми.

Замена растительного масла оливковым также может принести пользу здоровью мозга.

Одно исследование показало, что замена растительного масла оливковым маслом первого отжима улучшает когнитивные функции у пожилых людей, сказано в журнале "Translational medicine".

Если вы решите употреблять масла, оливковое масло первого холодного отжима будет гораздо более полезным для здоровья, чем большинство растительных масел и смесей растительных масел.

Что в итоге?

И растительное масло, и оливковое масло широко используются в кулинарии.

В то время как оливковое масло получают из оливок и, как правило, реже обрабатываются, растительное масло обычно представляет собой смесь нескольких растительных масел и подвергается глубокой переработке с получением продукта с нейтральным вкусом.

При переработке растительного масла в нем не хватает многих полезных для здоровья микроэлементов и растительных соединений, которые в противном случае могут быть обнаружены в растениях, из которых оно производится. Оно также богато омега-6 жирными кислотами, которые могут способствовать воспалению.

С другой стороны, оливковое масло первого отжима сохраняет несколько микроэлементов и витаминов, а также богато антиоксидантами и противовоспалительными мононенасыщенными жирными кислотами, которые могут принести пользу здоровью сердца и мозга.

Если вы решите включить в свой рацион растительные масла, минимально обработанное оливковое масло первого холодного отжима будет более здоровым выбором по сравнению с растительным маслом.