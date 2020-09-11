Омега-3: названы доказанные преимущества для здоровья

Люди, которые регулярно потребляют омега-3, менее подвержены депрессии / Фото: deccanchronicle.com

Жирные кислоты омега-3 невероятно важны. Они очень полезны для вашего тела и мозга. Фактически, только некоторые питательные вещества были изучены так тщательно, как жирные кислоты омега-3.

Главред публикует несколько преимуществ для здоровья жирных кислот омега-3, подтвержденных наукой.

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Депрессия - одно из самых распространенных психических расстройств в мире. Симптомы включают печаль, вялость и общую потерю интереса к жизни.

Интересно, что исследования показывают, что люди, которые регулярно потребляют омега-3, менее подвержены депрессии, сказано в исследовании, опубликованном в журнале Oxidative Medicine and Cellular longevity.

Более того, когда люди с депрессией или тревогой начинают принимать добавки с омега-3, их симптомы улучшаются.

Существует три типа жирных кислот омега-3: ALA, EPA и DHA. Из этих трех EPA, лучше всех борется с депрессией. Одно исследование даже показало, что EPA столь же эффективен против депрессии, как и обычный антидепрессант.

DHA, разновидность омега-3, является основным структурным компонентом сетчатки глаза. Когда вы не получаете достаточного количества DHA, могут возникнуть проблемы со зрением.

Интересно, что получение достаточного количества омега-3 связано со снижением риска дегенерации желтого пятна, одной из ведущих причин необратимого повреждения глаз и слепоты в мире.

Омега-3 имеют решающее значение для роста и развития мозга младенцев.

DHA составляет 40% полиненасыщенных жирных кислот в вашем мозгу и 60% в сетчатке глаза. Поэтому неудивительно, что младенцы, получавшие смесь, обогащенную DHA, имеют лучшее зрение, чем младенцы, получавшие смесь без нее, сказано в журнале Food and Function.

Получение достаточного количества омега-3 во время беременности связано с многочисленными преимуществами для вашего ребенка, включая:

Высший интеллект

Лучшее общение и социальные навыки

Меньше поведенческих проблем

Сниженный риск задержки развития

Снижение риска СДВГ, аутизма и церебрального паралича

Сердечные приступы и инсульты являются основными причинами смерти в мире. Десятилетия назад исследователи заметили, что в сообществах, питающихся рыбой, уровень заболеваемости этими заболеваниями очень низкий. Позже это было связано с потреблением омега-3.

С тех пор жирные кислоты омега-3 были связаны с многочисленными преимуществами для здоровья сердца.

Эти преимущества касаются:

Триглицериды: Омега-3 могут вызывать значительное снижение уровня триглицеридов, обычно в диапазоне 15–30%.

Артериальное давление: Омега-3 может снижать уровень артериального давления у людей с высоким артериальным давлением.

"Хороший" холестерин ЛПВП: Омега-3 может повысить уровень "хорошего" холестерина ЛПВП.

Сгустки крови: Омега-3 может препятствовать слипанию тромбоцитов. Это помогает предотвратить образование вредных сгустков крови.

Атеросклероз: сохраняя ваши артерии гладкими и свободными от повреждений, омега-3 помогает предотвратить образование налета, которое может ограничивать и укреплять ваши артерии.

Воспаление: Омега-3 снижает выработку некоторых веществ, выделяемых во время воспалительной реакции вашего организма.

Для некоторых людей омега-3 также может снизить "плохой" холестерин ЛПНП. Однако данные неоднозначны - некоторые исследования обнаруживают увеличение ЛПНП.

Несмотря на это благотворное влияние на факторы риска сердечных заболеваний, нет убедительных доказательств того, что добавки омега-3 могут предотвратить сердечные приступы или инсульты.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) - это поведенческое расстройство, характеризующееся невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью.

В нескольких исследованиях отмечается, что у детей с СДВГ уровень омега-3 жирных кислот в крови ниже, чем у их здоровых сверстников.

Более того, многочисленные исследования показывают, что добавки омега-3 могут уменьшить симптомы СДВГ.

Омега-3 помогают улучшить невнимательность и выполнение задач. Они также уменьшают гиперактивность, импульсивность, неугомонность и агрессию.

Недавно исследователи заметили, что добавки с рыбьим жиром были одним из самых многообещающих методов лечения СДВГ, сообщает Nordic journal of Psychiatry.

Метаболический синдром - это совокупность состояний. Оно включает центральное ожирение, также известное как жир на животе, а также высокое кровяное давление, инсулинорезистентность, высокий уровень триглицеридов и низкий уровень "хорошего" холестерина ЛПВП.

Это серьезная проблема для общественного здравоохранения, поскольку увеличивает риск многих других заболеваний, включая болезни сердца и диабет.

Омега-3 жирные кислоты могут улучшить факторы риска инсулинорезистентности, воспаления и сердечных заболеваний у людей с метаболическим синдромом.

Воспаление - это естественная реакция на инфекции и повреждения вашего тела. Поэтому это жизненно важно для вашего здоровья.

Однако иногда воспаление сохраняется в течение длительного времени, даже без инфекции или травмы. Это называется хроническим или длительным воспалением.

Длительное воспаление может быть причиной почти всех хронических болезней, включая болезни сердца и рак.

Примечательно, что омега-3 жирные кислоты могут снижать выработку молекул и веществ, связанных с воспалением, таких как воспалительные эйкозаноиды и цитокины.

Исследования постоянно наблюдали связь между более высоким потреблением омега-3 и уменьшением воспаления.

При аутоиммунных заболеваниях ваша иммунная система принимает здоровые клетки за чужеродные и начинает атаковать их.

Диабет 1 типа является одним из ярких примеров, когда ваша иммунная система атакует вырабатывающие инсулин клетки поджелудочной железы.

Омега-3 могут бороться с некоторыми из этих заболеваний. Исследования показывают, что получение достаточного количества омега-3 в течение первого года жизни связано со снижением риска многих аутоиммунных заболеваний, включая диабет 1 типа, аутоиммунный диабет и рассеянный склероз, сообщает American Journal of Clinical Nutrition.

Омега-3 также помогают в лечении волчанки, ревматоидного артрита, язвенного колита, болезни Крона и псориаза.

Сообщалось о низком уровне омега-3 у людей с психическими расстройствами.

Исследования показывают, что добавки омега-3 могут снизить частоту перепадов настроения и рецидивов у людей с шизофренией и биполярным расстройством.

Добавки омега-3 жирных кислот также могут уменьшить агрессивное поведение.

Снижение функции мозга - одно из неизбежных последствий старения.

Несколько исследований связывают более высокое потребление омега-3 со снижением возрастного умственного снижения и снижением риска болезни Альцгеймера.

Один обзор контролируемых исследований предполагает, что добавки омега-3 могут быть полезны в начале заболевания, когда симптомы БА очень легкие.

Имейте в виду, что необходимы дополнительные исследования омега-3 и здоровья мозга.