Омега-3: названы доказанные преимущества для здоровья

Люди, которые регулярно потребляют омега-3, менее подвержены депрессии.
Жирные кислоты омега-3 невероятно важны. Они очень полезны для вашего тела и мозга. Фактически, только некоторые питательные вещества были изучены так тщательно, как жирные кислоты омега-3.
Главред публикует несколько преимуществ для здоровья жирных кислот омега-3, подтвержденных наукой.
Содержание
- Омега-3 и депрессия
- Омега-3 для здоровья глаз
- Добавки во время беременности
- Омега-3 для здоровья сердца
- Омега-3 при детской гиперактивности
- Метаболический синдром
- Омега-3 против воспалений
- Как омега-3 борется с аутоимунными заболеваниями?
- Улучшает психическое здоровье
- Омега-3 против болезни Альцгеймера
Омега-3 против депрессии и тревоги
Депрессия - одно из самых распространенных психических расстройств в мире. Симптомы включают печаль, вялость и общую потерю интереса к жизни.
Интересно, что исследования показывают, что люди, которые регулярно потребляют омега-3, менее подвержены депрессии, сказано в исследовании, опубликованном в журнале Oxidative Medicine and Cellular longevity.
Более того, когда люди с депрессией или тревогой начинают принимать добавки с омега-3, их симптомы улучшаются.
Существует три типа жирных кислот омега-3: ALA, EPA и DHA. Из этих трех EPA, лучше всех борется с депрессией. Одно исследование даже показало, что EPA столь же эффективен против депрессии, как и обычный антидепрессант.
Омега-3 могут улучшить здоровье глаз
DHA, разновидность омега-3, является основным структурным компонентом сетчатки глаза. Когда вы не получаете достаточного количества DHA, могут возникнуть проблемы со зрением.
Интересно, что получение достаточного количества омега-3 связано со снижением риска дегенерации желтого пятна, одной из ведущих причин необратимого повреждения глаз и слепоты в мире.
Здоровье мозга во время беременности и в молодом возрасте
Омега-3 имеют решающее значение для роста и развития мозга младенцев.
DHA составляет 40% полиненасыщенных жирных кислот в вашем мозгу и 60% в сетчатке глаза. Поэтому неудивительно, что младенцы, получавшие смесь, обогащенную DHA, имеют лучшее зрение, чем младенцы, получавшие смесь без нее, сказано в журнале Food and Function.
Получение достаточного количества омега-3 во время беременности связано с многочисленными преимуществами для вашего ребенка, включая:
- Высший интеллект
- Лучшее общение и социальные навыки
- Меньше поведенческих проблем
- Сниженный риск задержки развития
- Снижение риска СДВГ, аутизма и церебрального паралича
Омега-3 и сердце
Сердечные приступы и инсульты являются основными причинами смерти в мире. Десятилетия назад исследователи заметили, что в сообществах, питающихся рыбой, уровень заболеваемости этими заболеваниями очень низкий. Позже это было связано с потреблением омега-3.
С тех пор жирные кислоты омега-3 были связаны с многочисленными преимуществами для здоровья сердца.
Эти преимущества касаются:
Триглицериды: Омега-3 могут вызывать значительное снижение уровня триглицеридов, обычно в диапазоне 15–30%.
Артериальное давление: Омега-3 может снижать уровень артериального давления у людей с высоким артериальным давлением.
"Хороший" холестерин ЛПВП: Омега-3 может повысить уровень "хорошего" холестерина ЛПВП.
- Сгустки крови: Омега-3 может препятствовать слипанию тромбоцитов. Это помогает предотвратить образование вредных сгустков крови.
- Атеросклероз: сохраняя ваши артерии гладкими и свободными от повреждений, омега-3 помогает предотвратить образование налета, которое может ограничивать и укреплять ваши артерии.
- Воспаление: Омега-3 снижает выработку некоторых веществ, выделяемых во время воспалительной реакции вашего организма.
Для некоторых людей омега-3 также может снизить "плохой" холестерин ЛПНП. Однако данные неоднозначны - некоторые исследования обнаруживают увеличение ЛПНП.
Несмотря на это благотворное влияние на факторы риска сердечных заболеваний, нет убедительных доказательств того, что добавки омега-3 могут предотвратить сердечные приступы или инсульты.
Омега-3 может уменьшить симптомы СДВГ у детей
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) - это поведенческое расстройство, характеризующееся невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью.
В нескольких исследованиях отмечается, что у детей с СДВГ уровень омега-3 жирных кислот в крови ниже, чем у их здоровых сверстников.
Более того, многочисленные исследования показывают, что добавки омега-3 могут уменьшить симптомы СДВГ.
Омега-3 помогают улучшить невнимательность и выполнение задач. Они также уменьшают гиперактивность, импульсивность, неугомонность и агрессию.
Недавно исследователи заметили, что добавки с рыбьим жиром были одним из самых многообещающих методов лечения СДВГ, сообщает Nordic journal of Psychiatry.
Омега-3 улучшает симптомы метаболического синдрома
Метаболический синдром - это совокупность состояний. Оно включает центральное ожирение, также известное как жир на животе, а также высокое кровяное давление, инсулинорезистентность, высокий уровень триглицеридов и низкий уровень "хорошего" холестерина ЛПВП.
Это серьезная проблема для общественного здравоохранения, поскольку увеличивает риск многих других заболеваний, включая болезни сердца и диабет.
Омега-3 жирные кислоты могут улучшить факторы риска инсулинорезистентности, воспаления и сердечных заболеваний у людей с метаболическим синдромом.
Омега-3 может бороться с воспалением
Воспаление - это естественная реакция на инфекции и повреждения вашего тела. Поэтому это жизненно важно для вашего здоровья.
Однако иногда воспаление сохраняется в течение длительного времени, даже без инфекции или травмы. Это называется хроническим или длительным воспалением.
Длительное воспаление может быть причиной почти всех хронических болезней, включая болезни сердца и рак.
Примечательно, что омега-3 жирные кислоты могут снижать выработку молекул и веществ, связанных с воспалением, таких как воспалительные эйкозаноиды и цитокины.
Исследования постоянно наблюдали связь между более высоким потреблением омега-3 и уменьшением воспаления.
Омега-3 может бороться с аутоиммунными заболеваниями
При аутоиммунных заболеваниях ваша иммунная система принимает здоровые клетки за чужеродные и начинает атаковать их.
Диабет 1 типа является одним из ярких примеров, когда ваша иммунная система атакует вырабатывающие инсулин клетки поджелудочной железы.
Омега-3 могут бороться с некоторыми из этих заболеваний. Исследования показывают, что получение достаточного количества омега-3 в течение первого года жизни связано со снижением риска многих аутоиммунных заболеваний, включая диабет 1 типа, аутоиммунный диабет и рассеянный склероз, сообщает American Journal of Clinical Nutrition.
Омега-3 также помогают в лечении волчанки, ревматоидного артрита, язвенного колита, болезни Крона и псориаза.
Омега-3 может улучшить психические расстройства
Сообщалось о низком уровне омега-3 у людей с психическими расстройствами.
Исследования показывают, что добавки омега-3 могут снизить частоту перепадов настроения и рецидивов у людей с шизофренией и биполярным расстройством.
Добавки омега-3 жирных кислот также могут уменьшить агрессивное поведение.
Омега-3 борется с возрастным снижением умственного развития и болезнью Альцгеймера
Снижение функции мозга - одно из неизбежных последствий старения.
Несколько исследований связывают более высокое потребление омега-3 со снижением возрастного умственного снижения и снижением риска болезни Альцгеймера.
Один обзор контролируемых исследований предполагает, что добавки омега-3 могут быть полезны в начале заболевания, когда симптомы БА очень легкие.
Имейте в виду, что необходимы дополнительные исследования омега-3 и здоровья мозга.