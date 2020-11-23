Онколог назвал главное условие, при котором еда провоцирует рак

Когда мясо вызывает рак - при каком условии еда провоцирует рак / 1zoom.ru

Есть немало исследований о том, какой вред несет нашему здоровью мясо. Главная опасность – развитие рака. Что превращает сочную сытную котлетку или душистое рагу, отраду нашего желудка – в угрозу для здоровья в целом, пояснил онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин.

В комментарии Пятому каналу врач перечислил условия, при которых еда провоцирует онкологию. Два главных условия – загрязненность минеральными удобрениями или образование в них канцерогенных веществ.

Читайте такжеКровавый бой в желудке: почему 2 самых популярных овоща нельзя сочетатьТо есть главная опасность связана со способом приготовления блюда, уточнил он. Например, если жарить мясо или даже полезные овощи на подсолнечном масле – это вредит здоровью.

"Если оно используется несколько раз, то, естественно, все канцерогенные вещества начинают накапливаться", — добавил онколог.

Каждый раз, съедая приготовленные подобным образом блюда, человек наносит вред своему желудочно-кишечному тракту, своей слизистой.

"За счет такого поражения и может появляться онкология", — рассказал Мяснянкин.

Кроме того, эксперт рекомендует полностью исключить из рациона спиртные напитки, так как они также увеличивают риск развития некоторых видов рака.

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