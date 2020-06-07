Печальная статистика: Украина вышал в лидеры по онкологии в Европе

Украина установила антирекорд по раку в Европе / docrates.com/

В День международной борьбы с раком, в Минздраве сообщили жуткую новость о том, что наша страна занимает второе место в Европе по темпам распространения онкологии.

Об этом информирует в воскресенье ЦОЗ.

"Сейчас на учете в стране около 1 миллиона человек с онкологической патологией, успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии. С каждым годом увеличивается количество людей, которые возвращаются к нормальной жизни после лечения онкологического заболевания", - говорится в сообщении.

Для улучшения реакции организма на лечение, ускорения выздоровления, снижения риска рецидива и улучшения качества жизни, МОЗ советует соблюдать правила здорового питания, физической активности и внимательно следить за состоянием здоровья.

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Больным рекомендуется регулярно общаться с врачом, быть физически активным, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и контролировать время проведения на солнце.

Напомним, ранее ученые из исследовательского центра английской компании Lobster Unlimited закончили тестирование препаратов, созданных из крови беспозвоночных для лечения онкологических опухолей.

Также Главред писал о том, что ученые назвали главные причины возникновения опасной онкологии.