Сидите дома: ученые ошарашили новой причиной рака

Называны главные причины рака / Евроонко

Ученые назвали основные причины раковых заболеваний.

Об этом информирует издание Daily Mail.

По мнению врачей, онкологию вызывают ряд факторов:

курение,

нездоровое питание,

воздействие вирусов, бактерий и паразитов.

уличное освещение в ночное время суток также повышает риск рака молочной железы. У женщин на 10% выше вероятность заболеть, если они подвергаются воздействию высокого уровня искусственного наружного освещения.

В ходе проводившихся на протяжении 16 лет исследований ученые из Национального института рака в США сравнивали показатели заболеваемости раком молочной железы у 200 тысяч женщин со спутниковыми снимками загрязнения наружного освещения тех мест, где они жили.

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Исследователи изучали исключительно тех женщин, которые уже пережили менопаузу, так как ранее очень мало исследований было посвящено этому демографическому срезу.

Есть предположение, что искусственный свет нарушает естественные циркадные ритмы организма. Это способствует уменьшению количества мелатонина, который вырабатывается организмом.

Мелатонин может предотвратить увеличение опухолей, следовательно, его снижение скажется негативно на процессах внутри организма. К тому же, польза мелатонина также заключаются в том, что он стимулирует иммунитет, активируя вилочковую и щитовидную железу. Гормон снижает тревожность, улучшает эмоциональное состояние.

Напомним, ранее ученые из исследовательского центра английской компании Lobster Unlimited закончили тестирование препаратов, созданных из крови беспозвоночных для лечения онкологических опухолей.