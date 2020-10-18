Опасность при лечении COVID-19: врач предупредил о "громадной смертности"

Врач предупредил об опасности лечения антибиотиками при COVID-19 / Reuters

Врач-реаниматолог из Израиля Борис Брыль предупредил об опасности лечения антибиотиками при заболевании коронавирусом.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Медик напомнил, что от антибиотикорезистентности умирает не меньше людей, чем от COVID-19. По его словам, по данным исследований, применение антибиотиков ухудшает течение заболевания коронавирусом.

Врач подчеркнул, что антибиотикорезистентность, которая развивается при лечении антибиотиками, несет огромные риски.

"То количество антибиотикорезистентности, которое получат те страны, которые выдают сейчас налево и направо антибиотики – это будет громадная смертность, еще повыше, чем COVID-19 погубит. Для сравнения – в развитых странах на 2019 год 700 тыс. людей умерли от антибиотикорезистентности. Это только в развитых странах! То есть это сопоставимо со смертностью от COVID-19", - добавил Брыль.

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Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко спрогнозировал число смертельных случаев от коронавируса.

Он подчеркнул, что сейчас речь идет о 20 тысячах летальных случаев и это — реальная цифра.

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