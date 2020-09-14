Опасные последствия для мужчин: как алкоголь влияет на тестостерон

У тех, кто много пьёт, плохая функция яичек выше / TV

Чрезмерное употребление алкоголя отрицательно влияет практически на все аспекты вашего здоровья. Ваше гормональное здоровье не исключение. Оно может вызвать как краткосрочные, так и долгосрочные изменения многих гормонов в организме, включая тестостерон.

Тестостерон - это основной мужской половой гормон. Он придает мужчинам мужские черты и играет решающую роль в росте мышц и костей, а также в развитии сперматозоидов.

Когда уровень тестостерона падает, это может привести к таким проблемам, как:

эректильная дисфункция

бесплодие

потеря мышечной массы

Несмотря на то, что эта статья посвящена тестостерону для здоровья мужчин, женщины также производят небольшое количество тестостерона в яичниках. Низкий уровень тестостерона у женщин может привести к снижению полового влечения и ломкости костей.

Как алкоголь влияет на тестостерон?

У мужчин для выработки тестостерона необходимы три железы: гипоталамус, передняя доля гипофиза и яички.

Гипоталамус вырабатывает гормон, называемый гонадотропин-рилизинг-гормоном (ГнРГ), который действует на переднюю долю гипофиза.Затем ваш передний гипофиз выделяет лютеинизирующий гормон (ЛГ) и фолликулостимулирующий гормон (ФСГ).В ответ на ЛГ и ФСГ яички синтезируют тестостерон.

Алкоголь может нарушить выработку тестостерона, воздействуя на все три железы.

Долгосрочное влияние алкоголя на тестостерон

У тех, кто много пьёт, плохая функция яичек выше, чем у людей, употребляющих умеренное количество алкоголя.

Мужчины, которые много пьют, чаще испытывают:

эректильную дисфункцию

низкий уровень тестостерона

низкое либидо

Считается, что хроническое злоупотребление алкоголем повреждает клетки Лейдига в яичках, которые отвечают за выработку тестостерона. Алкоголь также может препятствовать высвобождению ЛГ, ФСГ и ГнРГ.

Умеренное употребление алкоголя, похоже, не оказывает длительного воздействия на репродуктивное здоровье или уровень тестостерона.

Кратковременное влияние алкоголя на тестостерон

Считается, что острое употребление алкоголя может вызвать кратковременное нарушение выработки тестостерона, отрицательно влияя на гипоталамус и гипофиз.

Исследования обнаружили, что уровень тестостерона может снизиться всего через 30 минут после употребления алкоголя.

Как алкоголь влияет на вашу сперму?

Алкоголь ухудшает функцию клеток Сертоли в яичках. Эти клетки необходимы для созревания сперматозоидов.

Развитие сперматозоидов называется сперматогенезом. И тестостерон, и ФСГ играют роль в сперматогенезе.

Нарушения этих гормонов могут привести к остановке сперматогена. Сперматогенная остановка - это прерывание выработки сперматозоидов, которое может привести к низкой концентрации сперматозоидов в семенной жидкости.

Исследования показали, что у 50 процентов лиц, злоупотребляющих алкоголем, был остановлен сперматогенез, по сравнению с только 20 процентами мужчин без алкоголизма.

Они также обнаружили, что у мужчин, которые много пили, яички были немного, но значительно меньше, чем у мужчин, которые не пили.

Хотя общеизвестно, что женщинам не следует пить во время беременности, некоторые исследования показывают, что мужчины, которые много пьют перед оплодотворением, также могут подвергать своего будущего ребенка повышенному риску развития врожденных дефектов.

Каковы симптомы низкого уровня тестостерона?

Симптомы низкого уровня тестостерона у взрослых мужчин включают:

низкое либидо

летаргия

депрессия

эректильная дисфункция

бесплодие

потеря волос на теле или лице

потеря мышечной массы

развитие груди

потеря костной массы

приливы

плохая концентрация

Через какое время после прекращения употребления алкоголя все возвращается в норму?

Отказ от алкоголя может помочь обратить вспять некоторые повреждения мозга и яичек.

Однако, в зависимости от того, сколько и как долго вы пьете, выздоровление может занять месяцы или годы. Некоторые повреждения могут быть необратимыми.

Принятие общего здорового образа жизни может способствовать вашему выздоровлению. Избегание нездоровой пищи, сбалансированное питание, регулярные физические упражнения и достаточный сон - все это поможет вам поддерживать оптимальный уровень гормонов.