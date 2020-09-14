УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Опасные последствия для мужчин: как алкоголь влияет на тестостерон

14 сентября 2020, 20:38

У тех, кто много пьёт, плохая функция яичек выше.

Секс, алкоголь
У тех, кто много пьёт, плохая функция яичек выше / TV

Чрезмерное употребление алкоголя отрицательно влияет практически на все аспекты вашего здоровья. Ваше гормональное здоровье не исключение. Оно может вызвать как краткосрочные, так и долгосрочные изменения многих гормонов в организме, включая тестостерон.

Тестостерон - это основной мужской половой гормон. Он придает мужчинам мужские черты и играет решающую роль в росте мышц и костей, а также в развитии сперматозоидов.

Когда уровень тестостерона падает, это может привести к таким проблемам, как:

  • эректильная дисфункция
  • бесплодие
  • потеря мышечной массы

Несмотря на то, что эта статья посвящена тестостерону для здоровья мужчин, женщины также производят небольшое количество тестостерона в яичниках. Низкий уровень тестостерона у женщин может привести к снижению полового влечения и ломкости костей.

Как алкоголь влияет на тестостерон?

У мужчин для выработки тестостерона необходимы три железы: гипоталамус, передняя доля гипофиза и яички.

Гипоталамус вырабатывает гормон, называемый гонадотропин-рилизинг-гормоном (ГнРГ), который действует на переднюю долю гипофиза.Затем ваш передний гипофиз выделяет лютеинизирующий гормон (ЛГ) и фолликулостимулирующий гормон (ФСГ).В ответ на ЛГ и ФСГ яички синтезируют тестостерон.

Алкоголь может нарушить выработку тестостерона, воздействуя на все три железы.

Долгосрочное влияние алкоголя на тестостерон

У тех, кто много пьёт, плохая функция яичек выше, чем у людей, употребляющих умеренное количество алкоголя.

Мужчины, которые много пьют, чаще испытывают:

  • эректильную дисфункцию
  • низкий уровень тестостерона
  • низкое либидо

Считается, что хроническое злоупотребление алкоголем повреждает клетки Лейдига в яичках, которые отвечают за выработку тестостерона. Алкоголь также может препятствовать высвобождению ЛГ, ФСГ и ГнРГ.

Умеренное употребление алкоголя, похоже, не оказывает длительного воздействия на репродуктивное здоровье или уровень тестостерона.

Кратковременное влияние алкоголя на тестостерон

Считается, что острое употребление алкоголя может вызвать кратковременное нарушение выработки тестостерона, отрицательно влияя на гипоталамус и гипофиз.

Исследования обнаружили, что уровень тестостерона может снизиться всего через 30 минут после употребления алкоголя.

Как алкоголь влияет на вашу сперму?

Алкоголь ухудшает функцию клеток Сертоли в яичках. Эти клетки необходимы для созревания сперматозоидов.

Развитие сперматозоидов называется сперматогенезом. И тестостерон, и ФСГ играют роль в сперматогенезе.

Нарушения этих гормонов могут привести к остановке сперматогена. Сперматогенная остановка - это прерывание выработки сперматозоидов, которое может привести к низкой концентрации сперматозоидов в семенной жидкости.

Исследования показали, что у 50 процентов лиц, злоупотребляющих алкоголем, был остановлен сперматогенез, по сравнению с только 20 процентами мужчин без алкоголизма.

Они также обнаружили, что у мужчин, которые много пили, яички были немного, но значительно меньше, чем у мужчин, которые не пили.

Хотя общеизвестно, что женщинам не следует пить во время беременности, некоторые исследования показывают, что мужчины, которые много пьют перед оплодотворением, также могут подвергать своего будущего ребенка повышенному риску развития врожденных дефектов.

Каковы симптомы низкого уровня тестостерона?

Симптомы низкого уровня тестостерона у взрослых мужчин включают:

  • низкое либидо
  • летаргия
  • депрессия
  • эректильная дисфункция
  • бесплодие
  • потеря волос на теле или лице
  • потеря мышечной массы
  • развитие груди
  • потеря костной массы
  • приливы
  • плохая концентрация

Через какое время после прекращения употребления алкоголя все возвращается в норму?

Отказ от алкоголя может помочь обратить вспять некоторые повреждения мозга и яичек.

Однако, в зависимости от того, сколько и как долго вы пьете, выздоровление может занять месяцы или годы. Некоторые повреждения могут быть необратимыми.

Принятие общего здорового образа жизни может способствовать вашему выздоровлению. Избегание нездоровой пищи, сбалансированное питание, регулярные физические упражнения и достаточный сон - все это поможет вам поддерживать оптимальный уровень гормонов.

здоровье мужское достоинство
Сейчас вы просматриваете новость «Опасные последствия для мужчин: как алкоголь влияет на тестостерон». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

21:24
У Путина объяснили вопрос кредита Лукашенко и военных баз в Беларуси
21:23
Урежут общинам, добавят на медицину и дороги: стало известно, как распределят госбюджет-2021
21:19
Осеннее равноденствие 2020 – когда и как праздновать
21:19
Войска МВД на помощь Лукашенко: Песков сделал заявление о решении Кремля Видео
21:06
Россия признала Лукашенко законным президентом Беларуси
20:38
Опасные последствия для мужчин: как алкоголь влияет на тестостерон Видео
20:26
Гороскоп для всех на 15 сентября: скачок вперед и удача на всех фронтах Видео
20:20
Книгарня Є угодила в скандал, назвав украинские книги нерентабельными
20:12
Зеленский дал "зеленый свет" миллиардному кредиту от Евросоюза Видео
19:44
Чем опасен "белый шум" заявлений Кравчука о Донбассе мнение
19:34
Разумкову не понравилось, как Ермак подбирает кадры с внучкой Фокина Видео
19:26
Власти Харькова пояснили, куда исчез Кернес Видео
19:00
Курс на НАТО, ЕС и США: Зеленский утвердил концепцию нацбезопасности Украины Видео
18:58
Тихановская резко ответила на кредит для Беларуси от России Видео
18:57
Эльман Пашаев отрицает получение денег от Ефремова за работу
18:42
lifecell – как проверить счет: все способы
18:32
C 2021 года школьники смогут сдать два ВНО по украинскому языку
18:20
Слава Каминская высказалась о повторном изгнании с Танців з зірками Видео
17:53
Путин дал оценку инициативе Лукашенко по изменению Конституции Видео
17:50
Кернес находится в коме после заражения коронавирусом - СМИ Видео
17:48
Айран: названы невероятные преимущества для здоровья Видео
17:40
Лавров объяснил, почему Россия не верит Западу в деле Навального Видео
17:39
Макрон сделал Путину предупреждение о вмешательстве России в Беларусь Видео
17:30
Фокин рассказал, как внучка познакомила его с Ермаком Видео
17:14
Макрон и Путин по-разному оценили события на Донбассе Видео
17:08
Лукашенко: Путин показал, кому принадлежат границы Беларуси Видео
16:39
Лукашенко на встрече с Путиным вспомнил Чечню Видео
16:32
Немецкие врачи рассказали о состоянии здоровья отравленного Навального
16:28
Витамин А: ученые обнародовали 5 доказанных преимуществ для здоровья Видео
16:25
Назад дороги нет: почему украинцы уже не вернутся в российские соцсети
16:03
Путин дал Лукашенко кредит, а белорусам совет Видео
16:01
Кабмин разрешил въезд в Украину новой категории иностранцев: стала известно, почему
15:51
ВКонтакте возобновила работу Украине: появилась реакция Минкульта Видео
15:46
"Завидуйте молча": Холостячка Даша Квиткова без трусов показала эротическое фото
15:29
"В Украине ждет мучительная смерть": "вагнеровцы" назвали цель приезда в Беларусь Видео
15:27
Путин ответил Макрону по поводу отравления Навального Видео
15:25
Что такое пультовая охрана: 5 преимуществ пультовой сигнализации новости компании
15:21
Богдан рассказал, вернется ли в большую политику
15:02
Эльман Пашаев сам пришел к Ефремову и потребовал плату вперед
14:59
Ужесточение карантина в Киеве: Кличко назвал условия работы транспорта Видео
14:57
Макрон лично сообщил Путину, чем отравили Навального Видео
14:35
"Температура прыгнет вниз": украинцев предупредили о резком похолодании Видео
14:30
Появились симптомы COVID-19 – куда звонить и что делать Видео
14:25
Путин может аннексировать Беларусь завтра, если захочет - историк Видео
14:16
В оппозиции Беларуси сделали Москве предупреждение из-за поддержки Лукашенко Видео
14:11
Хоакин Феникс сыграет Джокера за 50 миллионов долларов
14:10
В моду на осень-зиму вернулись объемные кардиганы без пуговиц - фото Фото
13:48
Скандал с "вагнеровцами": в ГБР рассказали о хитром ответе Богдана на допросе
13:45
Ассоциация объяснила, как потребитель должен платить за доставку газа Видео
13:43
Жириновский предрек России судьбу Беларуси
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять