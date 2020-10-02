Опасный метод - ученые нашли новую причину повторных выкидышей

Ученые нашли новую причину повторных выкидышей / УНИАН

Риск повторной потери беременности, по всей вероятности, напрямую связан с запахами.

Об этом говорится в исследовании, которое провели специалисты из Научного института Вейцмана.

По данным ученым, у женщин, у которых фиксируется повторяющаяся потеря беременности без явных причин, наличествует другой способ обработки запахов тела мужчин. Исследователи и полагают, что эта информация может помочь найти способы предотвращения массовых выкидышей.

Они предположили, что повторные выкидыши связано с эффектом Брюса, впервые обнаруженным в середине двадцатого столетия. Во время проведения исследования с участием мышей ученые увидели ‒ прерывание процесса вынашивания плода происходит по причине воздействия запаха любого другого самца, кроме биологического отца.

По мнению медиков, такой исход событий происходит из-за поступления химического сигнала о присутствии рядом более надежного партнера.

В рамках нового исследования медики предложили понюхать несколько запахов. Один из них принадлежал футболке супругов, а два ‒ одежде посторонних мужчин. Женщины, страдающие от эффекта Брюса, смогли по запаху определить своего партнера.

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