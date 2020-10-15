Опасный жир: диетологи назвали продукты-"жиросжигатели"

Висцеральный жир - сложнее, потому что он хранится вне досягаемости, но есть проверенные методы борьбы с ним. / scarysymptoms.com/

Считается, что висцеральный жир вызывает ряд опасных для жизни состояний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа. Расположение висцерального жира объясняет его смертельную опасность - он находится рядом с жизненно важными органами тела. На первый взгляд вред, который наносит этот жир, может показаться нелогичным.

Большинство людей зацикливаются на подкожном жире - типе жира, который можно ущипнуть, - но этот тип жира не представляет такого же уровня опасности.

Висцеральный жир - сложнее, потому что он хранится вне досягаемости, но есть проверенные методы борьбы с ним.

Улучшение диеты неизменно является ключом к сокращению жира на животе, и данные свидетельствуют о том, что увеличение потребления определенной пищи может помочь в этом.

Согласно исследованию, опубликованному в The American Journal of Clinical Nutrition, у людей, которые потребляли несколько порций цельнозерновых в день, ограничивая ежедневное потребление рафинированных зерен, оказалось меньше висцерального жира.

Исследователи из Исследовательского центра по проблемам старения в области питания человека Министерства сельского хозяйства США имени Жана Майера (USDA HNRCA) при Университете Тафтса обнаружили более низкие объемы висцерального жира у людей, которые предпочитали есть в основном цельнозерновые, а не очищенные зерна.

"Объем был примерно на 10 процентов ниже у взрослых, которые сообщили, что ели три или более ежедневных порции цельнозерновых и ограничили потребление очищенных зерен до менее одной порции в день", - сказала первый автор Никола Маккеун, доктор философии, ученый с Программа пищевой эпидемиологии в USDA HNRCA.

"Например, ломтик 100% цельнозернового хлеба или полстакана овсянки составляют одну порцию цельного зерна, а ломтик белого хлеба или полстакана белого риса представляют собой порцию очищенных зерен".

МакКаун и его коллеги, в том числе старший автор Кэролайн С. Фокс, доктор медицины, магистр здравоохранения, медицинский сотрудник Фрамингемского исследования сердца Национального института сердца, легких и крови (NHLBI), изучили анкеты диеты, представленные 2834 мужчинами и женщинами, зарегистрированными в исследовании The Framingham Heart Offspring.

Участники в возрасте от 32 до 83 лет прошли сканирование с помощью мультидетекторно-компьютерной томографии (MDCT), чтобы определить объемы НДС и подкожной жировой ткани (SAT).

НДС, висцеральная жировая ткань - это еще один термин для обозначения жира, который накапливается вокруг органов брюшной полости.

Кроме того, в настоящем исследовании авторы отметили, что участники, которые потребляли в среднем три ежедневные порции цельнозерновых, но продолжали есть много рафинированного зерна, не демонстрировали более низкий объем НДС.

"Потребление цельного зерна, по-видимому, не улучшает объем НДС, если потребление рафинированного зерна превышает четыре или более порций в день", - сказал МакКаун, который также является доцентом в школе Фридмана.

"Этот результат означает, что важно делать замены в рационе, а не просто добавлять цельнозерновые продукты. Например, готовить с коричневым рисом вместо белого или делать бутерброд с цельнозерновым хлебом вместо белого хлеба".

Полезные цельнозерновые продукты включают:

Амарант

Камут

Ячмень

Просо

Коричневый рис

Лебеда

Тритикале

Гречневая крупа

Рожь

Овес

Помимо улучшения диеты, упражнения играют важную роль в сокращении висцерального жира.

"Отправной точкой для контроля веса в целом и борьбы с абдоминальным жиром, в частности, является регулярная физическая активность умеренной интенсивности - не менее 30 минут в день (и, возможно, до 60 минут в день) для контроля веса и похудения. жир на животе ", - советует Harvard Health.

Действия умеренной интенсивности - это те, которые заставляют вас двигаться достаточно быстро или с достаточной энергией, чтобы сжечь в три-шесть раз больше энергии в минуту, чем когда вы сидите тихо.

Силовые тренировки (упражнения с отягощениями) также могут помочь в борьбе с жиром на животе.

"Точечные упражнения, такие как приседания, могут подтянуть мышцы живота, но не влияют на висцеральный жир", - добавляет он.