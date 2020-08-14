Опоясывающий лишай: сипмтомы и возможные осложнения

Существует четыре различных стадии опоясывающего лишая/kotelkoff.net

Опоясывающий лишай - это болезненное состояние кожи, вызываемое тем же вирусом, что и ветряная оспа. Чаще всего он поражает людей старше 50 лет, и вспышки обычно длятся от 3 до 5 недель.

Существует четыре различных стадии опоясывающего лишая, в том числе фаза образования волдырей, во время которой вы можете передать болезнь другим людям. Вот что вам нужно знать о различных стадиях опоясывающего лишая и о том, как лучше всего лечить и предотвращать это заболевание.

Что такое опоясывающий лишай?

Если у вас когда-либо была ветряная оспа, зудящая кожная сыпь, вызванная вирусом ветряной оспы, у вас есть риск развития опоясывающего лишая. Потому что после того, как вы вылечитесь от ветряной оспы, вирус остается в вашем теле и впадает в спячку внутри нервных клеток.

Вирус контролируется вашей иммунной системой, но, "по мере того, как вы становитесь старше и ваша иммунная система ослабевает, у вас может появиться опоясывающий лишай в определенной части тела", - говорит Брайан Ким, доктор медицины, профессор дерматологии в Медицинский факультет Вашингтонского университета.

Опоясывающим лишаем заболевает примерно каждый третий взрослый. Вспышка опоясывающего лишая может длиться несколько недель, и болезнь имеет тенденцию следовать аналогичной схеме, проходя несколько фаз, прежде чем снова перейти в спячку. Вот обзор каждой стадии вспышки опоясывающего лишая.

1. Покалывание или онемение

Во время первой стадии опоясывающего лишая, прежде чем что-либо появится на вашей коже, определенная область вашего тела может начать чувствовать себя иначе. "Когда начинается вспышка опоясывающего лишая, вы можете почувствовать зуд, жжение или боль", - говорит Ким. Часто вы чувствуете это только на одной стороне тела.

Начальные признаки опоясывающего лишая могут различаться для каждого человека. В некоторых случаях опоясывающий лишай может вызывать повышенную чувствительность, из-за чего даже носить одежду поверх кожи может быть болезненно, а в других случаях кожа может ощущаться онемевшей.

2. Чувство жжения и красная сыпь

В период от 1 до 5 дней после того, как вы начнете чувствовать покалывание или онемение, на том же участке кожи появится красная сыпь. Чаще всего сыпь появляется на одной стороне туловища, но может проявляться и на любом участке тела.

Наряду с сыпью у вас могут быть и другие симптомы, такие как:

Головная боль

Высокая температура

Расстройство желудка

Когда появляется сыпь, вам следует как можно скорее обратиться к врачу для лечения. Начало лечения противовирусными препаратами в течение 3 дней после первого появления сыпи может снизить риск развития осложнений, таких как длительная боль.

3. Волдыри

Через несколько дней после появления сыпи на ней начнут образовываться болезненные волдыри, наполненные жидкостью. Эти волдыри могут вскрыться и выделить жидкость, содержащую инфекционное количество вируса ветряной оспы.

Если кто-то, кто не болел ветряной оспой, прикоснется к этой жидкости, вирус может заразить его и вызвать ветрянку. Однако любой, кто уже переболел ветряной оспой, не подвергнется риску заразиться от вас вирусом.

4. Волдыри покрываются коркой

Примерно через 7–10 дней после появления волдырей на коже они начнут высыхать. Вытекшая жидкость образует корку над сыпью, и ваши язвы больше не будут открываться.

После того, как волдыри покроются коркой, ваша кожа постепенно заживет, а корки исчезнут в течение следующих нескольких недель.

Как лечить и предотвратить опоясывающий лишай

Опоясывающий лишай лечится с помощью противовирусных препаратов, таких как:

Ацикловир (Зовиракс)

Валацикловир (Валтрекс)

Чтобы справиться с болью, вы также можете использовать обезболивающие кремы, такие как лидокаин, или положить на кожу прохладное влажное полотенце.

Важно получить лечение как можно быстрее, потому что "у людей с опоясывающим лишаем может развиться длительная боль или зуд после исчезновения опоясывающего лишая, если вирус наносит слишком большой ущерб", - говорит Ким.

Чтобы предотвратить распространение ветряной оспы среди других, по возможности старайтесь прикрыть сыпь и не прикасаться к ней напрямую.

Лучший способ предотвратить опоясывающий лишай - сделать прививку от опоясывающего лишая.

Вывод

Опоясывающий лишай - распространенное заболевание, которое при неправильном лечении может вызвать сильную боль. Если у вас появилась сыпь, которая, по вашему мнению, может быть опоясывающим лишаем, как можно скорее обратитесь к врачу, чтобы получить лечение и предотвратить серьезные осложнения.