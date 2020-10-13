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Опухоль головного мозга: симптомы и нетипичные проявления

13 октября 2020, 11:00

Около 50 процентов опухолей головного мозга являются злокачественными.

Рак
Около 50 процентов опухолей головного мозга являются злокачественными. / УНИАН

Опухоль головного мозга - это рост клеток головного мозга, которые ненормально размножаются.

Опухоли первой и второй степени растут медленнее и с меньшей вероятностью вырастут после лечения, поскольку в большинстве случаев они не злокачественные.

Опухоли третьей и четвертой степени более опасны, потому что они злокачественны и с большей вероятностью распространятся и вернутся. Около 50 процентов опухолей головного мозга являются злокачественными.

Опухоли головного мозга могут поражать людей любого возраста, но чаще всего встречаются у пожилых людей. Большинство из них случается у пожилых людей в возрасте от 85 до 89 лет, но некоторые типы опухолей головного мозга чаще всего встречаются у детей.

Существует несколько факторов риска, повышающих вероятность развития опухоли головного мозга.

Например, около двух процентов опухолей мозга были вызваны воздействием радиации. Семейный анамнез и генетические заболевания, такие как туберозный склероз и синдром Тернера, также могут увеличить риск.

Существует множество методов лечения опухолей головного мозга, но выбор зависит от ряда факторов. Различные типы опухолей будут лечиться по-разному, и их размер и расположение будут влиять на то, какое лечение будет использоваться.

Лечение варьируется от стероидов и лекарств до хирургии, лучевой терапии и химиотерапии.

Но как узнать, есть ли у вас опухоль головного мозга?

Симптомы опухоли головного мозга

Если у вас опухоль головного мозга, у вас могут появиться некоторые характерные симптомы, и в этом случае важно сразу же обратиться к терапевту. Симптомы опухоли головного мозга различаются в зависимости от того, какая часть мозга поражена, но к общим симптомам относятся:

  • головные боли
  • судороги (припадки)
  • постоянное недомогание, тошнота, рвота и сонливость
  • психические или поведенческие изменения, такие как проблемы с памятью или изменения личности
  • прогрессирующая слабость или паралич одной стороны тела
  • проблемы со зрением или речью

Иногда симптомы появляются очень медленно, и вы не замечаете их с самого начала.

Обратите внимание на незначительные изменения в вашем здоровье, например, когда вы испытываете головную боль, отличную от той, которую вы обычно чувствуете.

Например, может быть головная боль только с одной стороны или боль немного другая. Даже если вы думаете, что это не опухоль мозга, вы должны проверить эти вещи.

Если ваш терапевт не может определить более вероятную причину, например мигрень, вас могут направить к неврологу для обследования и сканирования.

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