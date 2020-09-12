Эксперты раскрыли секреты хорошего женского оргазма / Popmech

Женский оргазм – он, как и Восток в известном фильме, дело тонкое до крайности. Тем не менее, при известной старательности и сноровки как дамы, так и ее партнера, оргазм вполне достижим.

Портал Passion опросил экспертов и те составили несколько рекомендаций, которые помогут женщинам достичь оргазма.

Совет №1. Изучать себя тактильно.

Собственно, у женщин два оргазма может быть – клиторальный и вагинальный. Чтобы полноценно ощутить удовольствие от секса, женщине сперва изучить себя до конца. Тем из них, кто знает свое

Совет №2. Теребить клитор.

Для ощущения такого оргазма нужно стимулировать эту самую "горошину". Для начала стоит помассировать область лобка и начать касаться внутренней поверхности бедер. Переходя к ласкам клитора, однако, нужно помнить ‒ кожа очень там крайне нежная, поэтому ласкать нужно осторожно.

После дальнейшего возбуждения и выделения смазки влагалищем можно ласкать гораздо более интенсивно. И далее ‒ экспериментировать (какая амплитуда движений, темп и степень нажатия более предпочтительна).

Совет №3. Активно требовать и получать куннилингус.

Яркий клиторальный оргазм можно получить не только и не столько в позах, сколько с помощью оральных ласк мужчины. Если партнер хорошо владеет языком во всех смыслах, то нужно брать его за затылок и указывать ‒ мол, пришло время качественно поработать.

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