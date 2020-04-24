Губы опять не туда угодили: топ-3 самых частых ошибок при минете

Топ-3 женских ошибок при минете / Psychologies

Думается, немало найдется дам, которые считают себя большими специалистками по минету. Однако, и они не застрахованы от ошибок во время таких оральных ласк.

Портал Psychologies составил топ-3 самых частых ошибок, допускаемых женщинами при минете.

№1. Все внимание на головку. Да, головка пениса крайне чувствительна. Но, в случае продолжительного воздействия женским языком она несколько онемевает и, ощущения, соответственно, становятся хуже. Именно поэтому крайне важно даме переключаться на другие части пениса. Его ствол, к примеру, тоже чувствителен, особенно в верхней трети.

Читайте такжеЭксперт рассказала, как легко и быстро научиться оральному сексу№2. Забывать о мошонке. В ней расположено множество чувствительных зон, прикосновение языка к которым доставляет мужчине море удовольствия. Справедливости ради, далеко все мужчины о таком факте подозревают поскольку они во время онанизма. далеко не всегда уделяют внимание мошонке.

№3. Однообразие. В минете задействована не только женская физиология, но и внимание с фантазией. Если дама орально ублажает мужчину постоянно одинаковым способом, то его либидо "утомляется", а чувствительность пениса притупляется (по естественным законам работы нервной системы). Результат, как правило, плачевен.

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