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Близкие контакты: топ-3 совета по качественному оральному сексу

16 мая 2020, 00:54

Чего греха таить - хватает мужчин, которые оплате "чеканной монетой" предпочитают качественный оральный секс.

Оральный секс
Топ-3 совета по качественному оральному сексу / Cosmo

Хоть это и с виду очень смахивает на банальность ‒ но сложно переоценить значение минета в гармоничной сексуальной жизни. Ведь сотни тысяч мужчин любят оральный секс даже больше обычного или анального.

Портал Точка.нет со ссылкой на экспертов составил список советов для женщин, которые помогут сделать минет незабываемым для мужчины и подарить ему шикарное наслаждение (если, конечно, он этого заслуживает).

№1. Следить за тем, чтобы пенис "не просыхал". В противном случае можно доставить мужчине плохие и болезненные ощущения. Если дама при этом станет слишком активной, то легко "натрет" ему пенис до жжения.

№2. Не натягивать кожу на пенисе. Такая ситуация часто приводит к передавливанию нервных окончаний, которые расположены в районе уздечки (самой чувствительной частью головки).

№3. Работать губами и языком. Так трудиться над пенисом даме нужно одновременно. Лишь тогда она сможет добиться наилучшего эффекта.

Напомним, ранее эксперты составили перечень советов по качественному горловому оральному сексу, а также назвали топ-3 самых частых ошибок при минете.

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