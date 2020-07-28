Заплатите мужику шикарным минетом: топ-5 техник для хорошего орального секса

Топ-5 техник для хорошего орального секса / УНИАН

Оральный секс – такой вид интима, который почти невозможен без особой техники умения и желаний обоих партнеров.

Портал Virgoclub составил топ-5 способов, которые сделают любой минет незабываемым.

1. "Классика – ее знать надо". Дама обхватывает пенис губами - не напрягая их и спрятав при этом зубы – и двигает головой вверх-вниз. Кроме того, она мастурбирует мужское достоинство увлажненной рукой. Самое важное тут ‒ соблюдать ритм.

2. "Эскимо" – женщина облизывает головку члена как мороженое. Потом обхватывает ствол рукой, предварительно оттянув пальцами с него кожицу. Движения языком могут быть и медленно поглаживающими, и быстро скользящими.

3. "Как пылесос" – дама втягивает пенис до половины, создавая тем самым во рту вакуум, а затем, аналогичным способом, отправить его изо рта. Языком лишний раз не нужно двигать.

4. "Спермовыжималка" – девушке нужно поступать так, будто она хочет "достать" из пениса всю сперму. Задействовав руку, она должна сдавливать член по всей его длине, а приближаясь к головке, нажимать все сильнее.

5. "Бабочка крылышками". Самое чувствительное место пениса – вертикальная прослойка кожи, которая находится под так называемой короной (две-четыре сантиметра от головки члена). Стимулируя такую зону руками, губами или языком, женщина приведет партнера в полный восторг.

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Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 техники для отличного орального секса.