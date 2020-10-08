Оргазм: названы причины его отсутствия у женщин / Bigpicture

Всякий раз, когда вы занимаетесь сексом, вы настолько сосредоточены на том, чтобы добраться до финиша, что иногда просто не можете до него добраться. Ваше сексуальное удовольствие важно, а невозможность достичь оргазма - это стресс, дискомфорт и разочарование.

Готовы к кульминации, но не знаете как? Главред разбирался, почему так происходит.

Вы ожидаете гигантского взрыва эмоций

В фильмах (а иногда и с друзьями!) оргазм может звучать так, будто в вашем теле взрывается фейерверк. Не каждый оргазм ощущается так. Некоторые психологи говорят, что оргазмы похожи на снежинки - все они уникальны!

Не сравнивайте свой оргазм. Обсуждая с подругами свой сексуальный опыт, убедитесь, что вы понимаете, что их опыт будет отличаться от вашего.

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Вы слишком напряжены

Когда вы слишком сильно перегружаетесь, пытаясь достичь оргазма, ваше тело не может "отпустить". Йога, растяжка, любые упражнения и медитация помогут вам расслабиться и преодолеть стресс, через который вы "проганяете" свое тело. Также может быть хорошей идеей сообщить партнеру, что у вас проблемы. Он или она может помочь успокоить ваши нервы и расслабить ваше тело.

Вы и ваш партнер не общаетесь

В ваших отношениях может быть что-то, что затрудняет оргазм. Независимо от того, не связаны ли вы физически, вы оба переживаете из-за чего-то, вы не общаетесь или что-то еще происходит между вами, это может напрячь ваше тело или ваш разум может быть в другом месте.

Практикуйте немного внимательности. Это может звучать странно (и сложно!), но оставайтесь в настоящем, пока занимаетесь сексом. Будьте рядом со своим партнером и сосредоточьтесь на том, что происходит в настоящий момент. Вы почувствуете большую благодарность своему партнеру и получите лучший секс.

Попробуйте мастурбировать

Если вы не пытались достичь оргазма в одиночку, вы должны это делать. Мастурбация помогает вам понять, что вам нравится, и как только вы сможете довести себя до оргазма, вам будет легче сказать партнеру, что он или она могут сделать, чтобы добиться этого.

Если вам трудно перестать мастурбировать, попробуйте добавить игрушки и попробовать разные позы.

Секс причиняет боль

Если секс причиняет боль, очевидно, вы не получите от него достаточно удовольствия до оргазма. Запишитесь на прием к врачу как можно скорее.

Если вы принимаете лекарства

Некоторые лекарства могут снизить ваше либидо и снизить способность к оргазму. Если вас это действительно беспокоит, также сообщите об этом своему врачу.

Вы боитесь потерять контроль

Боязнь потерять контроль и позволить своему телу на самом деле является очень распространенной причиной неспособности достичь оргазма. Если вы с новым партнером, имеете дело с проблемами образа тела или имеете дело с другими стрессовыми ситуациями в своей жизни, легко почувствовать, что вы не хотите терять контроль над своей сексуальной жизнью.

Сообщите партнеру, что вы боретесь с этим аспектом своей сексуальной жизни. Избавление от этого - первый шаг к отказу от контроля, и ваш партнер может избавить вас от некоторых (возможно, ложных) рассказов, которые вы себе рассказываете.