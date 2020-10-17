Останутся надолго: врачи ошарашили последствиями коронавируса

Инфекционисты назвали главные симптомы коронавируса / Фото pixabay.com

Инфекционисты поведали главные симптомы, которые могут появиться у человека после коронавируса. По словам врачей, у человека необязательно должна быть тяжелая форма болезни, чтобы симптомы сохранялись месяцами, а может и годами.

Об этом пишет Апостроф.

Также врачи назвали симптомы, которые могут долго сохраняться у человека:

бессонница,

необычная усталость от физической или умственной активности,

проблемы с памятью,

помутнение мозга,

скачки температуры,

кожная сыпь.

Врачи считают, что Covid-19 может повредить легкие, сердце и мозг, увеличивая риск хронических проблем со здоровьем, а иммунный ответ на коронавирус нарушает работу нервной системы.

Через несколько месяцев после выздоровления тесты показывают стойкое повреждение сердечной мышцы даже у людей, у которых были только легкие симптомы заболевания. Считается, что это происходит из-за небольших сгустков крови, которые блокируют капилляры в сердце и необратимо повреждают сердечную мышцу.

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