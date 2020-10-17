Останутся надолго: врачи ошарашили последствиями коронавируса

По словам врачей, у человека необязательно должна быть тяжелая форма болезни, чтобы симптомы сохранялись месяцами, а может и годами.
Инфекционисты поведали главные симптомы, которые могут появиться у человека после коронавируса. По словам врачей, у человека необязательно должна быть тяжелая форма болезни, чтобы симптомы сохранялись месяцами, а может и годами.
Об этом пишет Апостроф.
Также врачи назвали симптомы, которые могут долго сохраняться у человека:
- бессонница,
- необычная усталость от физической или умственной активности,
- проблемы с памятью,
- помутнение мозга,
- скачки температуры,
- кожная сыпь.
Врачи считают, что Covid-19 может повредить легкие, сердце и мозг, увеличивая риск хронических проблем со здоровьем, а иммунный ответ на коронавирус нарушает работу нервной системы.
Через несколько месяцев после выздоровления тесты показывают стойкое повреждение сердечной мышцы даже у людей, у которых были только легкие симптомы заболевания. Считается, что это происходит из-за небольших сгустков крови, которые блокируют капилляры в сердце и необратимо повреждают сердечную мышцу.
Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки зарегистрировано антирекордное количество случаев COVID-19 - 6 тыс. 410.
- Всего в стране зарегистрирован 293 тыс. 641 случай COVID-19, в том числе 6 тыс. 410 за прошедшие сутки.
- Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 5 тыс. 517 человека, в том числе 109 человек - за прошедшие сутки.
- Выздоровели 124 тыс. 113 человек. За минувшие сутки - 2 тыс. 194.
- На сегодняшний день в Украине болеют 164 тыс. 11 человек.