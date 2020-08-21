УкрРус
  1. Главная
  3. Здоровье

Остеохондроз: симптомы, причины, лечение

21 августа 2020, 13:07

Остеохондроз - это семейство заболеваний, влияющих на рост костей.

Сустав_остеохондроз_локоть
Остеохондроз - это семейство заболеваний, влияющих на рост костей. / Pixabay

Остеохондроз - это семейство заболеваний, влияющих на рост костей. Часто причиной является нарушение кровоснабжения суставов. Хотя некоторые болезни в этой семье могут поражать пожилых людей, они чаще всего поражают детей и подростков, кости которых все еще растут.

Содержание

Остеохондрозы могут вызывать боль и инвалидность.

Какие бывают типы?

Ряд заболеваний попадает в категорию остеохондрозов. Они влияют на разные части вашего тела. Обычно они группируются в одну из трех категорий в зависимости от места их возникновения. Они могут быть суставными, физическими или несуставными.

Суставные заболевания

Суставные заболевания возникают в области суставов и включают:

  • Болезнь Легга-Кальве-Пертеса, поражающая бедро
  • Болезнь Паннера, поражающая локоть
  • Болезнь Фриберга или нарушение Фриберга, поражающее второй палец ноги
  • Болезнь Колера, поражающая стопу

Физиальная болезнь

Основное физическое заболевание - болезнь Шейерманна или ювенильный кифоз. Это состояние влияет на межпозвонковые суставы позвоночника. Это суставы между костями позвоночника.

Несуставное заболевание

Несуставные заболевания могут повлиять на любую часть вашего скелета. Наиболее частым несуставным заболеванием является болезнь Осгуда-Шлаттера, поражающая колено.

Болезнь Осгуда-Шлаттера вызывает раздражение пластинки роста в области бугристости большеберцовой кости, которая является верхней частью берцовой кости, прямо под коленом. Болезнь Севера, поражающая пятку, - еще один вид несуставного остеохондроза.

Рассекающий остеохондрит - еще одна форма остеохондроза. Это происходит, когда небольшие кусочки хряща и кости смещаются в суставе из-за отсутствия кровотока. Это может произойти в любой части вашего тела и чаще всего встречается в колене.

Какие симптомы?

Хотя в некоторых случаях остеохондроз может возникнуть и зажить без вашего ведома, наиболее распространенным симптомом является боль возле пораженного сустава. Боль может возникать из-за физической активности или давления на эту область.

Другие симптомы могут включать:

  • припухлость
  • чувствительность
  • совместное выскакивание
  • совместная блокировка
  • суставная слабость
  • тугоподвижность суставов
  • невозможность полностью выпрямить пораженную конечность

Причины и факторы риска

У остеохондроза нет единственной известной причины.

Общие факторы включают напряжение костей, снижение кровоснабжения пораженного участка и травму кости. Остеохондрозы также могут возникать в результате занятий спортом и спортивных травм.

Остеохондроз почти всегда встречается у детей и подростков примерно до 20 лет. Дети, которые занимаются спортом, более склонны к развитию остеохондроза. Это чаще встречается у мальчиков, что может быть связано с тем, что мальчики более подвержены риску травм, чем девочки.

Диагностика и лечение остеохондроза

Врачи легко диагностируют остеохондроз с помощью рентгеновских лучей. Существует ряд методов лечения остеохондроза, в том числе следующие:

  • Врачи часто рекомендуют отдыхать на том участке тела, где ощущается боль.
  • Иногда можно использовать скобу или гипс.
  • При некоторых типах остеохондроза упражнения и растяжки могут помочь укрепить мышцы и сухожилия вокруг пораженного сустава.
  • В редких случаях рассекающего остеохондрита может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления проблемных костных фрагментов.

Каковы перспективы?

Ваше мнение может варьироваться в зависимости от того, какой у вас тип остеохондроза. Остеохондрозы часто заживают без лечения или с небольшой помощью брекетов или гипсовой повязки. Они часто заживают без лечения в течение нескольких недель или нескольких месяцев после возникновения.

остеохондроз здоровье суставы
Сейчас вы просматриваете новость «Остеохондроз: симптомы, причины, лечение». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:25
Белый Танец - Оля Полякова записала песню, которую вживую споет на концерте 1+1
14:23
Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 августа: разрыв связей и покровительство планеты Видео
14:04
Украина заморозила безвиз с Беларусью: как теперь въезжать в страну Видео
13:53
Преемник Холодницкого: СМИ назвали имя и.о. главы САП Видео
13:52
Лукашенко обвинил США в подготовке "заварушки" в Беларуси Видео
13:51
На что обращают внимание мужчины в отношениях: топ-10 Видео
13:37
Назван основной диагноз Навального Видео
13:24
Тихановская назвала главное условие возвращения в Беларусь Видео
13:17
В Киеве установили первый уровень опасности: что запретили жителям Видео
13:16
"Состояние изменилось": главврач объяснил, почему Навального нельзя забирать из больницы Видео
13:09
Электоральные настроения украинцев опять изменились: свежий рейтинг партий Видео
13:07
Остеохондроз: симптомы, причины, лечение Видео
12:34
Названы манипуляторы среди женщин по знаку Зодиака
12:33
Dzidzio презентовал исполнение Гимна Украины с духовым оркестром перед Днем Независимости Видео
12:27
Коронавирус в Украине и мире 21 августа: за сутки заразились 283 тысячи человек Видео
12:22
Редизайн Facebook – как перейти на старый дизайн
12:17
Холодницкий досрочно ушел в отставку Видео
12:06
У Михаила Ефремова обнаружили расстройство личности и алкоголизм
11:58
Базилик: невероятные преимущества для здоровья Видео
11:57
"Политическое убийство в прямом эфире": жизнью Навального могут пожертвовать - писатель Видео
11:34
Когда боишься потерять: как привязать к себе человека, и зачем это нужно
11:30
Соратник Навального объяснил, почему оппозиционера не позволяют забрать из больницы Видео
11:27
"Умеренно стабильный сценарий": Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца года
11:20
"COVID-19 – зараза": Зеленский рассказал о болезни сына Видео
11:13
Снежана Егорова публично оскорбила украинских солдат и назвала их "наркоманами" Видео
11:06
Специалисты указали на молоко, которое снижает уровень холестерина Видео
11:02
Почему Запад так сильно хочет побороть коррупцию в Украине мнение
10:55
Десятилетие Apple iPad: когда появился и как менялся легендарный планшет новости компании
10:50
В Минздраве объяснили, грозит ли Украине усиление карантина Видео
10:43
Суперконцерт и долгожданная премьера: что смотреть на День Независимости на 1+1 Видео
10:30
"Отравление Навального": политолог назвал возможные цели Видео
10:18
Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 августа: повышение, подарки судьбы и личное счастье Видео
09:55
Главврач сказал, найден ли в организме Навального яд Видео
09:51
"Победим режим вместе": Тихановская призвала рабочих к забастовкам Видео
09:42
У Ефремова случился приступ, к нему вызвали "скорую"
09:40
Почему белорусов не получится отговорить от "Гэть Лукашенко!" мнение
09:15
"Опасен для окружающих": СМИ узнали о яде в организме Навального Видео
08:54
Коронавирус в Украине пересек "красную линию" в 100 тысяч человек Видео
08:49
"Отравление Навального": реакция Трампа и новые сведения о состоянии оппозиционера Видео
08:44
Пленки Деркача - маленький винтик в большой игре Трампа мнение
08:31
Официально: Байден согласился стать кандидатом в президенты США
08:30
Молокія поддержала Run Ukraine и в пятый раз станет партнером MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON 2020 ONLINE новости компании
08:13
"Смертельно опасно": Навального запретили забирать из больницы Омска Видео
08:08
Украина снова "закроется" на карантин, если ситуация с коронавирусом выйдет из-под контроля - врач Иван Сорока
07:59
Как изменится курс доллара в Украине: аналитик назвал новые цифры
07:35
COVID-19 снова атакует: в ВОЗ объяснили, нужен ли повторный карантин
07:15
"Сочнейшая": Наталья Рудова показала возбужденные соски в развратной позе
06:53
Для Кремля жизненно важно, чтобы диктатор победил, а народ - проиграл мнение
06:29
TikTok - что это за программа и почему она захватывает весь мир
05:59
Ученые выяснили, как предотвратить преждевременную смерть
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять