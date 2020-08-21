Остеохондроз: симптомы, причины, лечение

Остеохондроз - это семейство заболеваний, влияющих на рост костей. / Pixabay

Остеохондроз - это семейство заболеваний, влияющих на рост костей. Часто причиной является нарушение кровоснабжения суставов. Хотя некоторые болезни в этой семье могут поражать пожилых людей, они чаще всего поражают детей и подростков, кости которых все еще растут.

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Остеохондрозы могут вызывать боль и инвалидность.

Ряд заболеваний попадает в категорию остеохондрозов. Они влияют на разные части вашего тела. Обычно они группируются в одну из трех категорий в зависимости от места их возникновения. Они могут быть суставными, физическими или несуставными.

Суставные заболевания

Суставные заболевания возникают в области суставов и включают:

Болезнь Легга-Кальве-Пертеса, поражающая бедро

Болезнь Паннера, поражающая локоть

Болезнь Фриберга или нарушение Фриберга, поражающее второй палец ноги

Болезнь Колера, поражающая стопу

Физиальная болезнь

Основное физическое заболевание - болезнь Шейерманна или ювенильный кифоз. Это состояние влияет на межпозвонковые суставы позвоночника. Это суставы между костями позвоночника.

Несуставное заболевание

Несуставные заболевания могут повлиять на любую часть вашего скелета. Наиболее частым несуставным заболеванием является болезнь Осгуда-Шлаттера, поражающая колено.

Болезнь Осгуда-Шлаттера вызывает раздражение пластинки роста в области бугристости большеберцовой кости, которая является верхней частью берцовой кости, прямо под коленом. Болезнь Севера, поражающая пятку, - еще один вид несуставного остеохондроза.

Рассекающий остеохондрит - еще одна форма остеохондроза. Это происходит, когда небольшие кусочки хряща и кости смещаются в суставе из-за отсутствия кровотока. Это может произойти в любой части вашего тела и чаще всего встречается в колене.

Хотя в некоторых случаях остеохондроз может возникнуть и зажить без вашего ведома, наиболее распространенным симптомом является боль возле пораженного сустава. Боль может возникать из-за физической активности или давления на эту область.

Другие симптомы могут включать:

припухлость

чувствительность

совместное выскакивание

совместная блокировка

суставная слабость

тугоподвижность суставов

невозможность полностью выпрямить пораженную конечность

У остеохондроза нет единственной известной причины.

Общие факторы включают напряжение костей, снижение кровоснабжения пораженного участка и травму кости. Остеохондрозы также могут возникать в результате занятий спортом и спортивных травм.

Остеохондроз почти всегда встречается у детей и подростков примерно до 20 лет. Дети, которые занимаются спортом, более склонны к развитию остеохондроза. Это чаще встречается у мальчиков, что может быть связано с тем, что мальчики более подвержены риску травм, чем девочки.

Врачи легко диагностируют остеохондроз с помощью рентгеновских лучей. Существует ряд методов лечения остеохондроза, в том числе следующие:

Врачи часто рекомендуют отдыхать на том участке тела, где ощущается боль.

Иногда можно использовать скобу или гипс.

При некоторых типах остеохондроза упражнения и растяжки могут помочь укрепить мышцы и сухожилия вокруг пораженного сустава.

В редких случаях рассекающего остеохондрита может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления проблемных костных фрагментов.

Ваше мнение может варьироваться в зависимости от того, какой у вас тип остеохондроза. Остеохондрозы часто заживают без лечения или с небольшой помощью брекетов или гипсовой повязки. Они часто заживают без лечения в течение нескольких недель или нескольких месяцев после возникновения.