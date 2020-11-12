Острая еда: медики указали на пользу для здоровья

Чем быстрее ваш метаболизм, тем больше калорий вы сжигаете и тем больше еды можете съесть, не набирая веса. / 1zoom.ru

Не всем нравится острая пища. Хотя она пища приносит много пользы для здоровья, например ускоряет обмен веществ, улучшает здоровье сердца и даже увеличивает продолжительность жизни.

Вот что вам нужно знать о том, почему острая пища полезна для вас, и о любых рисках, связанных с употреблением острой пищи.

1. Острая пища ускоряет метаболизм

По словам Эми Шапиро, зарегистрированного диетолога и основателя Real Nutrition, частной консультационной практики по питанию, острая пища может ускорить обмен веществ, учащая пульс и выделяя тепло в организме, заставляя сжигать больше калорий. Метаболизм - это процесс, с помощью которого ваше тело превращает пищу в энергию. Чем быстрее ваш метаболизм, тем больше калорий вы сжигаете и тем больше еды можете съесть, не набирая веса.

Пряное химическое соединение капсаицин, содержащееся в перце чили, таком как халапеньо, кайенском перце и хабанеро, предлагает множество преимуществ для здоровья обмена веществ. Фактически, обзор 20 исследований 2012 года показал, что капсаицин может помочь вашему телу сжигать около 50 лишних калорий в день. Исследователи пришли к выводу, что это может привести к значительному снижению веса в течение одного или двух лет в рамках программы контроля веса.

Обзор также показал, что капсаицин может подавлять аппетит, заставляя вас чувствовать себя сытым и потреблять меньше калорий. Однако пищевых источников капсаицина может быть недостаточно, чтобы полностью ощутить эти преимущества. Например, другое исследование показало, что прием 6 мг капсаицина в день был связан с потерей жира.

"Хотя добавление специй в салат во время одного приема пищи не сдвинет весы, постоянное употребление специй в ежедневном приеме пищи может улучшить метаболизм", - говорит Шапиро.

2. Острая пища улучшает здоровье сердца

Острая пища также может улучшить общее состояние здоровья сердца. Исследования показали, что острая пища улучшает кровообращение и снижает кровяное давление. По словам Шапиро, они делают это, стимулируя высвобождение соединений, расширяющих кровеносные сосуды. В частности, капсаицин также уменьшает воспаление, которое, как было показано, является фактором риска сердечных заболеваний.

Острая пища также может снизить уровень холестерина, что улучшает здоровье сердца и снижает риск сердечных заболеваниий. Небольшое исследование 2017 года показало, что участники, которые принимали две капсулы капсаицина по 4 мг в день в течение трех месяцев, показали улучшение уровня холестерина в крови по сравнению с контрольной группой.

Еще одно очень крупное исследование Университета Вермонта, проведенное в 2017 году, изучило связь между здоровьем сердца и потреблением красного острого перца чили в течение шести лет. Было обнаружено, что среди участников, употреблявших перец, частота смерти от таких причин, как сердечные заболевания или инсульт, снизилась на 13%.

3. Острая пища уменьшает воспаление в кишечнике

Многие люди думают, что острая пища вызывает боль в желудке, но исследования показывают, что капсаицин на самом деле может увеличить приток крови к желудочно-кишечному тракту и защитить от образования язв, говорит Шапиро. Исследование 2006 года показало, что капсаицин может увеличить приток крови к слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта и защитить его от повреждений. Острая пища также может действовать как антиоксидант, уменьшая воспаление и помогая процессу пищеварения, борясь с вредными бактериями, которые могут привести к инфекции, говорит Эшли Райт, диетолог из некоммерческой организации здравоохранения Orlando Health.

По словам Шапиро, эти преимущества особенно полезны для людей, страдающих раздраженным заболеванием кишечника (ВЗК), таким как болезнь Крона или язвенный колит, которые связаны с воспалением. Однако важно обсудить с врачом и посмотреть, как вы реагируете на острую пищу, прежде чем использовать ее для лечения своих симптомов.

4. Острая пища может увеличить продолжительность жизни

Крупное популяционное исследование, проведенное в 2015 году среди взрослых китайцев, показало, что у тех, кто употреблял острую пищу почти каждый день, риск преждевременной смерти на 14% ниже, чем у тех, кто ел ее раз в неделю. "Вероятно, это связано с его противовоспалительным действием, улучшением здоровья сердца и уменьшением ожирения", - говорит Шапиро.

Кроме того, в том же исследовании 2017 года, проведенном Университетом Вермонта, были обнаружены аналогичные результаты в отношении ожидаемой продолжительности жизни в США, говорит Райт. Но в целом важно помнить, что острая пища не является волшебной палочкой для здоровья и должна сочетаться со здоровой диетой и регулярными упражнениями.

"Необходимо учитывать и другие факторы образа жизни", - говорит Райт. "Добавление острой пищи или ингредиентов в здоровую, хорошо сбалансированную диету было бы правильным решением".

5. Острая еда снимает боль

Употребление острой пищи не только может улучшить ваше здоровье, но и местное применение лосьонов, приготовленных из острой пищи, также может помочь облегчить боль.

"Актуальные формы капсаицина помогают блокировать сигналы, идущие к вашим нервам, поэтому они помогают уменьшить ощущение боли", - говорит Шапиро. "Он также может облегчить боль при повреждении нервов или других кожных заболеваниях", - добавляет он.

Исследование 2011 года показало, что 60-минутное нанесение пластыря с высокой концентрацией, содержащего 8% капсаицина, эффективно снимало боль.

Местное применение капсаицина также может облегчить боль людям с:

ФибромиалгиейРастяжениямиТравмами мышцАртритом

Вы можете купить лосьон с капсаицином без рецепта в большинстве аптек или обсудить с врачом рецептурный крем с капсаицином.

Риски, связанные с острой пищей

Острая пища приносит много пользы для здоровья, но не для всех. Например, острая пища может вызвать симптомы у людей с определенными желудочно-кишечными проблемами, такими как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (кислотный рефлюкс). Острый перец, содержащий капсаицин, также может обжечь глаза или лицо. Поэтому при обращении с ними лучше надевать перчатки. Кроме того, употребление слишком большого количества острой пищи может вызвать боль в животе и диарею, поэтому, если вы не привыкли часто есть острую пищу, начните с малого, чтобы повысить свою переносимость.