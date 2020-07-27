От перегрева до теплового удара: как успеть распознать опасное состояние

Тепловой удар и перегрев - это два типа заболеваний, связанных с жарой. Эти условия чаще всего возникают во время физических нагрузок при жарких и влажных температурах.
Сначала идет тепловое истощение или перегрев, и если его не лечить, это может привести к тепловому удару, который может повредить жизненно важные органы или даже привести к летальному исходу. Важно понимать различные симптомы и методы лечения теплового истощения и теплового удара, чтобы вы могли принять соответствующие меры для предотвращения опасного для здоровья состояния. Вот что вам нужно знать.
Разница между тепловым истощением и тепловым ударом
По словам Джоша Скотта, доктора медицины, врача первичной медицинской помощи в Институте Cedars-Sinai Ker lin-Jobe, человек, который просто перегрелся, может чувствовать легкую слабость и головокружение, но он сможет вести разговор. Тот, кто стал жертвой теплового удара, даже может потерять сознание.
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Перегрев можно лечить дома, а вот тепловой удар требует вызова скорой и немедленной медицинской помощи.
Основными симптомами перегрева являются:
- Обильное потоотделение
- Быстрый, слабый пульс
- Липкая кожа
- Тошнота
- Судороги тепла или мышечные спазмы
- Головокружение
- Одышка
Если вы заметили эти симптомы, вы должны немедленно искать тень или пойти в помещении, где работает кондиционер. Вы также можете помочь снизить температуру своего тела, выпивая много воды, применяя прохладную влажную ткань, сидя перед вентилятором, или погружаясь в холодную воду.
Скотт говорит, что для того, чтобы тепловое истощение переросло в тепловой удар, может потребоваться менее 30 минут, поэтому крайне важно прекратить то, что вы делаете, и немедленно остыть.
Тепловой удар
Если вы не охладите себя, тепловое истощение может перерасти в нечто более опасное, называемое тепловым ударом.
Существуют два основных показателя теплового удара, которые отличают его от теплового истощения: температура тела выше 40 градусов и дисфункция центральной нервной системы.
Это может привести к следующим симптомам:
- Быстрый, сильный пульс
- Измененный психический статус, такой как спутанность сознания, дезориентация или невнятная речь
- Возможна потеря сознания
- Красная, покрасневшая кожа
- Рвота
Если не лечить, тепловой удар может повредить жизненно важные органы, такие как мозг, печень или почки, а иногда и приводит к летальному исходу.
В то же время, вы должны охлаждать тело так же, как и при тепловом истощении - погружаться в холодную воду, пить много холодной воды и класть влажную одежду перед вентилятором или кондиционером.
Как предотвратить перегрев и тепловой удар?
Чтобы избежать теплового удара, вы должны сначала предотвратить перегрев. Вот несколько полезных советов, которые могут защитить вас от болезней, связанных с жарой:
Избегайте самой жаркой части дня. Температура обычно самая высокая между 15 и 16:30 вечера. Если вы хотите тренироваться на улице в летние месяцы, старайтесь тренироваться очень рано утром или поздно вечером, чтобы избежать солнца и более высоких температур. "Постепенно приспосабливайтесь к высоким температурам, медленно увеличивая продолжительность и интенсивность упражнений в течение пары недель", - говорит Элизабет Барчи, доктор медицинских наук, специалист по первичной медицинской помощи в Нью-Йоркском университете Langone Sports Health.
Если вы собираетесь работать или тренироваться на улице в жару, у вас должно быть представление о том, как вы охладитесь, если у вас появятся симптомы. Барчи рекомендует продумать следующие вопросы: тень, вода, наличие рядом помещения с кондиционером.
Гидратация. Ваше тело охлаждается потоотделением, и если вы не принимаете достаточное количество жидкости, ваше тело не сможет регулировать свою температуру. Скотт рекомендует пить каждые 15-20 минут во время тренировки.
Носите свободную одежду. Плотная или чрезмерная одежда может задерживать тепло, поэтому одевайтесь легко и избегайте наслоений.
Чтобы безопасно отдыхать на пляже, важно знать разницу в симптомах и лечении теплового истощения и теплового удара - особенно для тех, кто наиболее подвержен риску, таких как маленькие дети и пожилые люди.