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От перегрева до теплового удара: как успеть распознать опасное состояние

Важно понимать различные симптомы и методы лечения.

27 июля 2020, 17:01
Киев,жара
Важно понимать различные симптомы и методы лечения./ УНИАН

Тепловой удар и перегрев - это два типа заболеваний, связанных с жарой. Эти условия чаще всего возникают во время физических нагрузок при жарких и влажных температурах.

Сначала идет тепловое истощение или перегрев, и если его не лечить, это может привести к тепловому удару, который может повредить жизненно важные органы или даже привести к летальному исходу. Важно понимать различные симптомы и методы лечения теплового истощения и теплового удара, чтобы вы могли принять соответствующие меры для предотвращения опасного для здоровья состояния. Вот что вам нужно знать.

Разница между тепловым истощением и тепловым ударом

По словам Джоша Скотта, доктора медицины, врача первичной медицинской помощи в Институте Cedars-Sinai Ker lin-Jobe, человек, который просто перегрелся, может чувствовать легкую слабость и головокружение, но он сможет вести разговор. Тот, кто стал жертвой теплового удара, даже может потерять сознание.

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Перегрев можно лечить дома, а вот тепловой удар требует вызова скорой и немедленной медицинской помощи.

Основными симптомами перегрева являются:

  • Обильное потоотделение
  • Быстрый, слабый пульс
  • Липкая кожа
  • Тошнота
  • Судороги тепла или мышечные спазмы
  • Головокружение
  • Одышка

Если вы заметили эти симптомы, вы должны немедленно искать тень или пойти в помещении, где работает кондиционер. Вы также можете помочь снизить температуру своего тела, выпивая много воды, применяя прохладную влажную ткань, сидя перед вентилятором, или погружаясь в холодную воду.

Скотт говорит, что для того, чтобы тепловое истощение переросло в тепловой удар, может потребоваться менее 30 минут, поэтому крайне важно прекратить то, что вы делаете, и немедленно остыть.

Тепловой удар

Если вы не охладите себя, тепловое истощение может перерасти в нечто более опасное, называемое тепловым ударом.

Существуют два основных показателя теплового удара, которые отличают его от теплового истощения: температура тела выше 40 градусов и дисфункция центральной нервной системы.

Это может привести к следующим симптомам:

  • Быстрый, сильный пульс
  • Измененный психический статус, такой как спутанность сознания, дезориентация или невнятная речь
  • Возможна потеря сознания
  • Красная, покрасневшая кожа
  • Рвота

Если не лечить, тепловой удар может повредить жизненно важные органы, такие как мозг, печень или почки, а иногда и приводит к летальному исходу.

В то же время, вы должны охлаждать тело так же, как и при тепловом истощении - погружаться в холодную воду, пить много холодной воды и класть влажную одежду перед вентилятором или кондиционером.

Как предотвратить перегрев и тепловой удар?

Чтобы избежать теплового удара, вы должны сначала предотвратить перегрев. Вот несколько полезных советов, которые могут защитить вас от болезней, связанных с жарой:

Избегайте самой жаркой части дня. Температура обычно самая высокая между 15 и 16:30 вечера. Если вы хотите тренироваться на улице в летние месяцы, старайтесь тренироваться очень рано утром или поздно вечером, чтобы избежать солнца и более высоких температур. "Постепенно приспосабливайтесь к высоким температурам, медленно увеличивая продолжительность и интенсивность упражнений в течение пары недель", - говорит Элизабет Барчи, доктор медицинских наук, специалист по первичной медицинской помощи в Нью-Йоркском университете Langone Sports Health.

Если вы собираетесь работать или тренироваться на улице в жару, у вас должно быть представление о том, как вы охладитесь, если у вас появятся симптомы. Барчи рекомендует продумать следующие вопросы: тень, вода, наличие рядом помещения с кондиционером.

жара
Плотная или чрезмерная одежда может задерживать тепло/ УНИАН

Гидратация. Ваше тело охлаждается потоотделением, и если вы не принимаете достаточное количество жидкости, ваше тело не сможет регулировать свою температуру. Скотт рекомендует пить каждые 15-20 минут во время тренировки.

Носите свободную одежду. Плотная или чрезмерная одежда может задерживать тепло, поэтому одевайтесь легко и избегайте наслоений.

Чтобы безопасно отдыхать на пляже, важно знать разницу в симптомах и лечении теплового истощения и теплового удара - особенно для тех, кто наиболее подвержен риску, таких как маленькие дети и пожилые люди.

вода солнце жара
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