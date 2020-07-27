От перегрева до теплового удара: как успеть распознать опасное состояние

Важно понимать различные симптомы и методы лечения./ УНИАН

Тепловой удар и перегрев - это два типа заболеваний, связанных с жарой. Эти условия чаще всего возникают во время физических нагрузок при жарких и влажных температурах.

Сначала идет тепловое истощение или перегрев, и если его не лечить, это может привести к тепловому удару, который может повредить жизненно важные органы или даже привести к летальному исходу. Важно понимать различные симптомы и методы лечения теплового истощения и теплового удара, чтобы вы могли принять соответствующие меры для предотвращения опасного для здоровья состояния. Вот что вам нужно знать.

Разница между тепловым истощением и тепловым ударом

По словам Джоша Скотта, доктора медицины, врача первичной медицинской помощи в Институте Cedars-Sinai Ker lin-Jobe, человек, который просто перегрелся, может чувствовать легкую слабость и головокружение, но он сможет вести разговор. Тот, кто стал жертвой теплового удара, даже может потерять сознание.

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Перегрев можно лечить дома, а вот тепловой удар требует вызова скорой и немедленной медицинской помощи.

Основными симптомами перегрева являются:

Обильное потоотделение

Быстрый, слабый пульс

Липкая кожа

Тошнота

Судороги тепла или мышечные спазмы

Головокружение

Одышка

Если вы заметили эти симптомы, вы должны немедленно искать тень или пойти в помещении, где работает кондиционер. Вы также можете помочь снизить температуру своего тела, выпивая много воды, применяя прохладную влажную ткань, сидя перед вентилятором, или погружаясь в холодную воду.

Скотт говорит, что для того, чтобы тепловое истощение переросло в тепловой удар, может потребоваться менее 30 минут, поэтому крайне важно прекратить то, что вы делаете, и немедленно остыть.

Тепловой удар

Если вы не охладите себя, тепловое истощение может перерасти в нечто более опасное, называемое тепловым ударом.

Существуют два основных показателя теплового удара, которые отличают его от теплового истощения: температура тела выше 40 градусов и дисфункция центральной нервной системы.

Это может привести к следующим симптомам:

Быстрый, сильный пульс

Измененный психический статус, такой как спутанность сознания, дезориентация или невнятная речь

Возможна потеря сознания

Красная, покрасневшая кожа

Рвота

Если не лечить, тепловой удар может повредить жизненно важные органы, такие как мозг, печень или почки, а иногда и приводит к летальному исходу.

В то же время, вы должны охлаждать тело так же, как и при тепловом истощении - погружаться в холодную воду, пить много холодной воды и класть влажную одежду перед вентилятором или кондиционером.

Как предотвратить перегрев и тепловой удар?

Чтобы избежать теплового удара, вы должны сначала предотвратить перегрев. Вот несколько полезных советов, которые могут защитить вас от болезней, связанных с жарой:

Избегайте самой жаркой части дня. Температура обычно самая высокая между 15 и 16:30 вечера. Если вы хотите тренироваться на улице в летние месяцы, старайтесь тренироваться очень рано утром или поздно вечером, чтобы избежать солнца и более высоких температур. "Постепенно приспосабливайтесь к высоким температурам, медленно увеличивая продолжительность и интенсивность упражнений в течение пары недель", - говорит Элизабет Барчи, доктор медицинских наук, специалист по первичной медицинской помощи в Нью-Йоркском университете Langone Sports Health.

Если вы собираетесь работать или тренироваться на улице в жару, у вас должно быть представление о том, как вы охладитесь, если у вас появятся симптомы. Барчи рекомендует продумать следующие вопросы: тень, вода, наличие рядом помещения с кондиционером.

Плотная или чрезмерная одежда может задерживать тепло/ УНИАН

Гидратация. Ваше тело охлаждается потоотделением, и если вы не принимаете достаточное количество жидкости, ваше тело не сможет регулировать свою температуру. Скотт рекомендует пить каждые 15-20 минут во время тренировки.

Носите свободную одежду. Плотная или чрезмерная одежда может задерживать тепло, поэтому одевайтесь легко и избегайте наслоений.

Чтобы безопасно отдыхать на пляже, важно знать разницу в симптомах и лечении теплового истощения и теплового удара - особенно для тех, кто наиболее подвержен риску, таких как маленькие дети и пожилые люди.