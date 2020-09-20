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От жара до сильных болей: врач объяснила, почему коронавирус мучает пациентов по-разному

20 сентября 2020, 19:48

Люди по-разному переносят одно и то же заболевание, подчеркнула Светлана Куницына.

Коронавирус
Коронавирус воздействует на людей по-разному / pixabay.com

Течение заболевания коронавирусом у каждого пациента может быть разным, заявила врач-инфекционист высшей категории Светлана Куницына.

Как подчеркнула она в комментарии ТСН, у кого-то появляется высокая температура, а у кого-то она едва достигает 37,2 градусов, у кого-то болит горло, мучает сильный кашель, а у кого-то возникает единственный симптом COVID-19 — насморк.

"Это можно объяснить тем, что люди вообще по-разному переносят одно и то же заболевание. Один человек, например, с воспалением легких оказывается на больничной койке, другой — "лечит" на ногах, просто глотая таблетки. У одного аппендицит заканчивается легкой катаральной формой — убрали и через три дня он здоров, а у другого — это гангренозная форма с серьезным вмешательством", — говорит врач.

По ее словам, сейчас мы видим, что в Украину пришел, наверное, не самый злобный и агрессивный вирус, который имеет легкое течение для пациентов.

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"Хотя есть тяжелые формы, но по сравнению с тем, что мы видели в Европе, в Украине он менее агрессивный", - добавила Куницына.

  • За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 2966 человек, из них 200 детей и 111 медицинских работников.
  • Были госпитализированы 548 человек. За последние сутки в Украине зафиксирован 41 летальный случай.
  • За все время пандемии заболели 175 тыс. 678 человек, из них 11 тыс. 494 ребенка и 13 тыс. 830 медиков.
  • В целом от COVID-19 в Украине выздоровели 77 тыс. 512 пациентов, умерли - 3 тыс. 557.
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