От жара до сильных болей: врач объяснила, почему коронавирус мучает пациентов по-разному

Коронавирус воздействует на людей по-разному / pixabay.com

Течение заболевания коронавирусом у каждого пациента может быть разным, заявила врач-инфекционист высшей категории Светлана Куницына.

Как подчеркнула она в комментарии ТСН, у кого-то появляется высокая температура, а у кого-то она едва достигает 37,2 градусов, у кого-то болит горло, мучает сильный кашель, а у кого-то возникает единственный симптом COVID-19 — насморк.

"Это можно объяснить тем, что люди вообще по-разному переносят одно и то же заболевание. Один человек, например, с воспалением легких оказывается на больничной койке, другой — "лечит" на ногах, просто глотая таблетки. У одного аппендицит заканчивается легкой катаральной формой — убрали и через три дня он здоров, а у другого — это гангренозная форма с серьезным вмешательством", — говорит врач.

По ее словам, сейчас мы видим, что в Украину пришел, наверное, не самый злобный и агрессивный вирус, который имеет легкое течение для пациентов.

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"Хотя есть тяжелые формы, но по сравнению с тем, что мы видели в Европе, в Украине он менее агрессивный", - добавила Куницына.