Отказ от курения: нарколог посоветовал действенные способы

В борьбе с курением могут помочь три способа, поделился нарколог / УНИАН

Нарколог Глеб Головатый назвал способы, которые помогут отказаться от курения. Один из действенных способов – перестать употреблять вместе табак и алкоголь.

Чтобы отказаться от курения, стоит попробовать закурить сразу же после физической нагрузки, например, после пробежки или фитнеса – ощущения будут совсем другими, рассказал врач в эфире программы Сніданок з 1+1.

Собеседник добавил, что если курить хочется невыносимо, перед курением стоит употребить какой-то молочный продукт, например, молоко.

"...за счет сочетания на слизистой оболочке остатков молока и табака возникает слишком негативное ощущение…", – отметил медик.

Как бросить курить – способы: видео с советами от врача

Ранее были названы три легкие способа бросить курить: