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Отказ от курения: нарколог посоветовал действенные способы

19 ноября 2020, 13:52

Если невыносимо хочется курить, перед курением нужно употребить некоторые продукты, посоветовал врач.

Нарколог поделился, что в борьбе с курением могут помочь три способа – Как бросить курить
В борьбе с курением могут помочь три способа, поделился нарколог / УНИАН

Нарколог Глеб Головатый назвал способы, которые помогут отказаться от курения. Один из действенных способов – перестать употреблять вместе табак и алкоголь.

Чтобы отказаться от курения, стоит попробовать закурить сразу же после физической нагрузки, например, после пробежки или фитнеса – ощущения будут совсем другими, рассказал врач в эфире программы Сніданок з 1+1.

Собеседник добавил, что если курить хочется невыносимо, перед курением стоит употребить какой-то молочный продукт, например, молоко.

"...за счет сочетания на слизистой оболочке остатков молока и табака возникает слишком негативное ощущение…", – отметил медик.

Как бросить курить – способы: видео с советами от врача

Ранее были названы три легкие способа бросить курить:

  • Воздержание и уход от раздражителей – нужно минимум на три дня оградить себя от ситуаций, в которых вы обычно курите;
  • Замена курения спортом;
  • Обман организма – когда хочется курить, можно есть овощи или фрукты. По мнению ученых, мозг может путать тягу к табаку с потребностью в клетчатке.
Глеб Головатый как бросить курить
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