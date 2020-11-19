Отказ от курения: нарколог посоветовал действенные способы

Если невыносимо хочется курить, перед курением нужно употребить некоторые продукты, посоветовал врач.
Нарколог Глеб Головатый назвал способы, которые помогут отказаться от курения. Один из действенных способов – перестать употреблять вместе табак и алкоголь.
Чтобы отказаться от курения, стоит попробовать закурить сразу же после физической нагрузки, например, после пробежки или фитнеса – ощущения будут совсем другими, рассказал врач в эфире программы Сніданок з 1+1.
Собеседник добавил, что если курить хочется невыносимо, перед курением стоит употребить какой-то молочный продукт, например, молоко.
"...за счет сочетания на слизистой оболочке остатков молока и табака возникает слишком негативное ощущение…", – отметил медик.
Как бросить курить – способы: видео с советами от врача
Ранее были названы три легкие способа бросить курить:
- Воздержание и уход от раздражителей – нужно минимум на три дня оградить себя от ситуаций, в которых вы обычно курите;
- Замена курения спортом;
- Обман организма – когда хочется курить, можно есть овощи или фрукты. По мнению ученых, мозг может путать тягу к табаку с потребностью в клетчатке.
Автор: Екатерина Присяжнюк