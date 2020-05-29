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Овощи для похудения - знаменитая ведущая назвала овощ-жиросжигатель

29 мая 2020, 00:45

Вопрос похудения - особенно актуален перед летом. Секрет похудения быстро и вкусно раскрыла Юлия Панкова - ведущая Ревизора.

Овощ для похудения - чем полезна спаржа
Овощ для похудения - чем полезна спаржа / Новый канал

Все желают похудеть быстро и на вкусных продуктах. Юлия Панкова призналась, что за овощ помогает ей быстро похудеть.

Спаржа – богатый полезными веществами продукт. Ведущая программы Ревизор на Новом канале Юлия Панкова рекомендует есть ее целой. Девушка говорит, что часто варит спаржу в кипяченой воде 2-3 минуты, затем сразу кладет в ледяную воду. И она уже готова к употреблению.

"Спешите ее приобрести. Ведь через несколько недель сезон нашей спаржи закончится. Вам необходимо обогатить свой организм витаминами, которые в ней содержатся. А это калий, кальций, фосфор и огромное количество клетчатки. Кстати, именно она нормализует работу кишечника и укрепляет сердце. Моя любимая – зеленая (от стебля до кончика), ее выращивают на открытом воздухе, когда стебель торчит примерно сантиметров 10 над уровнем почвы. У нее самая нежная кожица", – рассказывает ведущая в комментарии Новому каналу.

Юлия Панкова рекомендует спаржу для похудения
Юлия Панкова рекомендует спаржу для похудения / Пресс-служба

Если кто не в курсе - спаржа содержит фолиевую кислоту, которая снижает риск развития депрессии и укрепляет нервную систему.

"Карантин негативно повлиял на каждого из нас.Читайте такжеПростой рецепт сочной спаржи в беконе от Юлии Панковой Ведь нам пришлось привыкать к новым реалиям. Пожалуй, у многих, из-за вынужденной самоизоляции ухудшалось настроение и терялись силы. Рекомендую добавить в свой рацион блюда из спаржи, чтобы улучшить свое самочувствие и эмоциональное состояние", – добавила Юля.

В отличии от Юли, Диетологи настойчиво советуют есть спаржу тем, кто хочет быстро и эффективно похудеть.

"Проверила на себе – работает. А все потому, что это низкокалорийный продукт, который способен стимулировать пищеварительную систему вырабатывать энергию за счет потери калорий. Спаржа – естественный жиросжигатель (улыбается)", – признается ведущая.

Сколько спаржи достаточно на 1 порцию
Сколько спаржи достаточно на 1 порцию / Новый канал

По словам Светланы Фус, спаржа очень сытная, и ее не нужно много, чтобы наесться. Хоть спаржа и стоит до 200 грн за кг в Украине, ее может хватить надолго.

"Достаточно 100 грамм для 1 порции, чтобы полноценно поужинать", - отметила она.

Тем не менее, диетолог советует заменять спаржу стручковой фасолью, если нет денег на спаржу, но хочется чего-то аналогичного.

диетолог похудение рецепт Ревизор овощи здоровье
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