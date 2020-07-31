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Эксперты рассказали, какой диетой можно решить проблемы с поджелудочной

31 июля 2020, 00:55

Ни в коем случае нельзя забивать на проблемы с поджелудочной железой - это чревато для тела

Поджелудочная
Поджелудочная / tromaktiko.gr

Если перегружать поджелудочную железу вредными продуктами и, особенно, изводить стрессами, то это чревато большими проблемами для организма. Тем не менее, есть список продуктов, которые способны максимально укрепить поджелудочную.

Об этом сообщают западные медицинские СМИ.

Капуста брокколи содержит такое вещество как апигенин. Оно защищает поджелудочную от вредного воздействия бактерий. В идеале нужно есть брокколи в сыром виде, но это мало кому под силу.

Шпинат. Он очень хорошо сочетается с овощами. его можно и нужно есть в сыром виде!

Если дело дошло до панкреатита (т.е. воспаления поджелудочной) - то нужно как можно чаще есть тыкву в любом виде - печеном, отварном, в виде соков. Тыква способствует нейтрализации соляной кислоты, плюс в ней много клетчатки и витаминов группы В.

Сладкая картошка-" батат". Этот овощ очень полезен для поджелудочной, поскольку уменьшает нагрузку на нее. Его также, как и тыкву, можно есть в любом виде. Можно даже добавлять в супы, вместо картофеля.

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Напомним, ранее врач-диетолог Людмила Гончарова рассказала, почему майонез во многих блюдах не стоит заменять сметаной.

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