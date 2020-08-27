Панкреатит: симптомы, причины и факторы риска

Панкреатит может быстро возникать и исчезать, а может быть хронической проблемой. / Pixabay

Панкреатит - это патологическое воспаление поджелудочной железы. Поджелудочная железа находится за животом, рядом с тонкой кишкой. Она высвобождает ферменты, которые помогают переваривать пищу, а также регулирует процесс управления глюкозой в организме.

Панкреатит может быстро возникать и исчезать, а может быть хронической проблемой. Лечение будет зависеть от того, является ли панкреатит острым или хроническим.

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Большинство людей с острым или хроническим панкреатитом испытывают боль в средней левой верхней части живота как основной симптом. У некоторых людей с хроническим панкреатитом может наблюдаться воспаление при диагностическом сканировании, но в остальном симптомы могут отсутствовать.

Другие симптомы панкреатита могут включать:

боль, которая охватывает верхнюю часть тела и охватывает спину в виде полос

несварение желудка

тошнота или рвота

болезненность живота

непреднамеренная потеря веса

вздутие живота с раздутым животом

икота

высокая температура

Люди, страдающие хроническим панкреатитом, также могут испытывать стеаторею - жирный стул с неприятным запахом.

Стеаторея может быть признаком мальабсорбции. Это означает, что вы не получаете все необходимые питательные вещества, потому что ваша поджелудочная железа не выделяет достаточно пищеварительных ферментов, чтобы расщепить пищу.

Панкреатит обычно бывает острым или хроническим. Некротический панкреатит может возникнуть в результате крайних случаев острого панкреатита. Лечение каждого случая панкреатита зависит от тяжести симптомов.

Острый панкреатит - основная причина госпитализации по поводу желудочно-кишечных заболеваний. Он часто возникает внезапно. Воспаление обычно проходит в течение нескольких дней после начала лечения, но в некоторых случаях может потребоваться пребывание в больнице.

Острый панкреатит чаще встречается у взрослых, чем у детей. Желчные камни являются основной причиной острого панкреатита у взрослых.

Состояние также может перерасти в хронический панкреатит, особенно если вы курите или регулярно употребляете алкоголь.

Хронический панкреатит - это воспаление поджелудочной железы, которое постоянно возвращается или происходит в течение длительного периода времени.

Люди с хроническим панкреатитом могут иметь необратимое повреждение поджелудочной железы и другие осложнения. Рубцовая ткань развивается из этого продолжающегося воспаления.

Панкреатит может повредить клетки, вырабатывающие инсулин - гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, который регулирует количество сахара в крови. Это приводит к диабету примерно у 45 процентов людей с хроническим панкреатитом.

Длительное употребление алкоголя вызывает около 70 процентов случаев хронического панкреатита у взрослых. Аутоиммунные и генетические заболевания, такие как кистозный фиброз, также могут вызывать хронический панкреатит у некоторых людей.

В тяжелых случаях острый панкреатит может перерасти в некротический панкреатит, что означает гибель клеток из-за болезни. Это происходит примерно в 10 процентах случаев острого панкреатита, как правило, когда панкреатит не лечится.

Воспаление от панкреатита может привести к попаданию пищеварительных ферментов в поджелудочную железу. Это может привести к повреждению и отмиранию ткани, что приведет к некротическому панкреатиту. Ваш врач может назначить УЗИ брюшной полости или компьютерную томографию для диагностики этого состояния.

Если у вас некротический панкреатит, врач может взять образец мертвой ткани, чтобы убедиться, что она не инфицирована. Если у вас инфекция, вам, скорее всего, придется принимать антибиотики и, возможно, удалить мертвые ткани.

Инфекция мертвых тканей увеличивает риск смерти от некротического панкреатита, поэтому очень важно как можно быстрее обратиться за лечением. Узнайте больше о диагностике и лечении некротического панкреатита.

У острого и хронического панкреатита много общих причин. Среди них:

камни в желчном пузыре

употребление много алкоголя

некоторые лекарства

рак поджелудочной железы

абдоминальная хирургия

инфекции

муковисцидоз

травма живота

Высокий уровень кальция или триглицеридов (типа жира) в крови также может привести к хроническому панкреатиту.

Камни в желчном пузыре - самая частая причина острого панкреатита. Камни в желчном пузыре - это небольшие твердые образования, которые образуются из желчи, жидкости, которая помогает пищеварению.

Достаточно большой желчный камень может застрять в месте соединения главного протока поджелудочной железы и общего желчного протока. Эти протоки впадают в двенадцатиперстную кишку, первую часть тонкой кишки.

Проток поджелудочной железы несет пищеварительные ферменты поджелудочной железы. Общий желчный проток переносит желчь или другие вещества из печени и желчного пузыря. Застывший камень в желчном пузыре может вызвать дублирование этих веществ, что приведет к воспалению как общего желчного протока, так и поджелудочной железы.

Достаточно большой желчный камень может застрять в месте соединения главного протока поджелудочной железы/Pixabay

Ваш врач, вероятно, будет использовать комбинацию анализов крови и визуализационных исследований, чтобы поставить диагноз. Если у вас острый панкреатит, у вас будет сильная боль в животе, а анализы крови могут показать значительное повышение уровня ферментов поджелудочной железы.

Различные типы УЗИ, МРТ и КТ могут выявить анатомию вашей поджелудочной железы, признаки воспаления и информацию о желчных и панкреатических протоках. Анализ фекального жира также может определить, есть ли в вашем стуле жирность выше нормы.

Лечение острого или хронического панкреатита часто включает госпитализацию. Поджелудочная железа играет ключевую роль в пищеварительных процессах, и для заживления ей необходим отдых.

По этой причине вы можете получать специально предназначенные жидкости и питание внутривенно или через трубку, которая идет из носа прямо в желудок. Это называется назогастральный зонд для кормления.

Лекарства могут помочь контролировать боль. Вы также можете получать искусственные пищеварительные ферменты при хроническом панкреатите, если ваша поджелудочная железа сама по себе не вырабатывает их в достаточном количестве.

Возобновление пероральной диеты зависит от вашего состояния. Некоторые люди чувствуют себя лучше через пару дней. Другим людям требуется неделя или две, чтобы полностью выздороветь.

Здоровая диета с низким содержанием жиров играет важную роль в выздоровлении от панкреатита. В частности, люди с хроническим панкреатитом должны быть осторожны с количеством потребляемого жира, поскольку их функция поджелудочной железы нарушена. Постарайтесь ограничить или избегать следующих продуктов:

красное мясо

жареная еда

жирные молочные продукты

сладкие десерты

подслащенные напитки

кофеин

алкоголь

Ешьте небольшими порциями в течение дня, чтобы снизить нагрузку на пищеварительную систему. Придерживайтесь продуктов с высоким содержанием белка и антиоксидантов и пейте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

Ваш врач может также назначить вам витаминные добавки, чтобы гарантировать, что вы получаете необходимые питательные вещества.