Перхоть: трихолог удивила необычным способом борьбы с ней

Ключевым моментом является диета / Фото pixabay.com

По мнению британского ведущего трихолога Стефани Сей, поддержание здоровья кожи головы не должно быть сложной задачей. Она объясняет, что ключевым моментом является диета, которая чрезвычайно важна для здоровья ваших волос и играет роль в наиболее распространенных проблемах с волосами и кожей головы.

"Сбалансированная диета, включающая углеводы, полезные жиры, белки, клетчатку, витамины и минералы, - лучшее средство для волос, - говорит Стефани, которую цитирует The Daily Mail.

По ее словам, диета, богатая свежими овощами, мясом и фруктами, способствует здоровому росту густых волос.

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Она добавляет: "Обработанные продукты, такие как фаст-фуд и готовые блюда, обычно содержат большое количество сахара, соли и нездоровых жиров, а также химических добавок. Эти продукты обычно содержат очень мало питательных веществ, необходимых нашему организму для поддержания здоровья, таких как витамины, минералы и антиоксиданты. Волосы - это самая последняя система в вашем теле, которая получает питательные вещества (поскольку она одна из наименее важных), поэтому, если ваше тело не получает достаточного количества питательных веществ, это, скорее всего, повлияет на ваши волосы".

Чтобы не упустить жизненно важные питательные вещества и минералы, Стефани рекомендует включать в свой рацион такие продукты, как белок (волосы состоят из белка), чтобы сделать ваши локоны крепкими и способствовать росту, а также рыбу, чтобы обеспечить здоровые омега-3. жирные кислоты, которые важны для выработки кожного сала, обеспечивая увлажнение волос и кожи головы.

Хорошая диета полезна для здоровья волос и кожи головы, но хороший шампунь также необходим.