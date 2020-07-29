Пессимисты или оптимисты: ученые узнали, кто проживет дольше

Исследования обнаружили связь между оптимизмом и пессимизмом и определенным заболеванием/Pixabay

Согласно новому исследованию, люди с пессимизмом умирают раньше, чем те, у кого нет явно негативных или позитивных взглядов.

По информации The Daily Mail, исследователи обнаружили, что люди с негативными взглядами умерли примерно на два года раньше, чем обычный человек.

Однако, что довольно удивительно, не было обнаружено, что особенно оптимистичный подход увеличивал продолжительности жизни.

Команда из Медицинского исследовательского института QIMR Berghofer в Брисбене, Австралия, считает, что пессимисты, вероятно, тоже не заботятся о себе, в результате чего их здоровье ухудшается раньше, чем здоровье других.

Предыдущие исследования обнаружили связь между оптимизмом и пессимизмом и определенным заболеванием или их отсутствием.

Тем не менее, такое исследование сгруппировало их по одной шкале, а не по отдельным шкалам, в результате чего люди с низкими оценками были классифицированы как оптимисты.

"Оптимизм и пессимизм не являются прямыми противоположностями", - заявил в своем заявлении ведущий автор доктор клинических биохимиков Джон Уитфилд из QIMR Berghofer.

"Ключевой особенностью наших результатов является то, что мы использовали две отдельные шкалы для измерения пессимизма и оптимизма и их связи со всеми причинами смерти", - говорит он.

Для исследования, опубликованного в журнале Nature, команда просмотрела анкету около 3000 участников в возрасте 50 лет и старше.

Анкета являлась частью теста "Ориентация на жизнь", в котором рассматривалось состояние здоровья австралийцев в период с 1993 по 1995 год, а последующая информация была доступна только до конца 2009 года.

Участники получили оценку по шкале оптимизма и пессимизма в зависимости от того, насколько они согласны или не согласны с оптимистичными и пессимистичными заявлениями.

Такое заявление включало в себя: "Я всегда с оптимизмом смотрю в будущее" или "Если что-то может пойти не так, как надо, так и будет".

Те, кто набрал больше баллов как пессимисты (в среднем, скорее всего, умрут на два года раньше, чем те, кого не оценили как пессимистов).

Пессимисты чаще умирали раньше от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин смерти, но не от рака.

Более того, расстройства настроения, такие как депрессия, похоже, не влияют на связь между пессимизмом и смертностью.

Непонятно, почему пессимисты умирают раньше, но Уитфилд не верит, что болезнь вызывает пессимизм или наоборот.

"Можно подумать, что люди, которые пессимистичны, не заботятся о себе и своем здоровье - они могут подумать, что нет смысла следовать советам относительно диеты, физических упражнений и так далее", - сказал он ABC Australia.

"Существуют признаки того, что оптимистические и пессимистические настроения могут оказывать влияние на биохимию мозга и крови, возможно, воспаление на артериальной стенке", - добавляет он.

Исследователи также обнаружили, что высокие оценки оптимизма не коррелируют с более короткой продолжительностью жизни или более продолжительной.

Также не было статистической значимости в оценках оптимизма или пессимизма между мужчинами и женщинами.

Что касается будущих исследований, команда планирует сосредоточиться на том, является ли пессимистичный человек более фаталистичным или принимающим проблемы со здоровьем.