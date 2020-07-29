УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Пессимисты или оптимисты: ученые узнали, кто проживет дольше

29 июля 2020, 18:30

Исследования обнаружили связь между оптимизмом и пессимизмом и определенным заболеванием.

1596036229-5724.jpg
Исследования обнаружили связь между оптимизмом и пессимизмом и определенным заболеванием/Pixabay

Согласно новому исследованию, люди с пессимизмом умирают раньше, чем те, у кого нет явно негативных или позитивных взглядов.

По информации The Daily Mail, исследователи обнаружили, что люди с негативными взглядами умерли примерно на два года раньше, чем обычный человек.

Однако, что довольно удивительно, не было обнаружено, что особенно оптимистичный подход увеличивал продолжительности жизни.

Команда из Медицинского исследовательского института QIMR Berghofer в Брисбене, Австралия, считает, что пессимисты, вероятно, тоже не заботятся о себе, в результате чего их здоровье ухудшается раньше, чем здоровье других.

Предыдущие исследования обнаружили связь между оптимизмом и пессимизмом и определенным заболеванием или их отсутствием.

Тем не менее, такое исследование сгруппировало их по одной шкале, а не по отдельным шкалам, в результате чего люди с низкими оценками были классифицированы как оптимисты.

"Оптимизм и пессимизм не являются прямыми противоположностями", - заявил в своем заявлении ведущий автор доктор клинических биохимиков Джон Уитфилд из QIMR Berghofer.

"Ключевой особенностью наших результатов является то, что мы использовали две отдельные шкалы для измерения пессимизма и оптимизма и их связи со всеми причинами смерти", - говорит он.

Для исследования, опубликованного в журнале Nature, команда просмотрела анкету около 3000 участников в возрасте 50 лет и старше.

Анкета являлась частью теста "Ориентация на жизнь", в котором рассматривалось состояние здоровья австралийцев в период с 1993 по 1995 год, а последующая информация была доступна только до конца 2009 года.

Участники получили оценку по шкале оптимизма и пессимизма в зависимости от того, насколько они согласны или не согласны с оптимистичными и пессимистичными заявлениями.

Такое заявление включало в себя: "Я всегда с оптимизмом смотрю в будущее" или "Если что-то может пойти не так, как надо, так и будет".

Те, кто набрал больше баллов как пессимисты (в среднем, скорее всего, умрут на два года раньше, чем те, кого не оценили как пессимистов).

Пессимисты чаще умирали раньше от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин смерти, но не от рака.

Более того, расстройства настроения, такие как депрессия, похоже, не влияют на связь между пессимизмом и смертностью.

Непонятно, почему пессимисты умирают раньше, но Уитфилд не верит, что болезнь вызывает пессимизм или наоборот.

"Можно подумать, что люди, которые пессимистичны, не заботятся о себе и своем здоровье - они могут подумать, что нет смысла следовать советам относительно диеты, физических упражнений и так далее", - сказал он ABC Australia.

"Существуют признаки того, что оптимистические и пессимистические настроения могут оказывать влияние на биохимию мозга и крови, возможно, воспаление на артериальной стенке", - добавляет он.

Исследователи также обнаружили, что высокие оценки оптимизма не коррелируют с более короткой продолжительностью жизни или более продолжительной.

Также не было статистической значимости в оценках оптимизма или пессимизма между мужчинами и женщинами.

Что касается будущих исследований, команда планирует сосредоточиться на том, является ли пессимистичный человек более фаталистичным или принимающим проблемы со здоровьем.

здоровье ЗОЖ
Сейчас вы просматриваете новость «Пессимисты или оптимисты: ученые узнали, кто проживет дольше». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

19:30
"Не гоните пургу": Лукашенко жестко высказался о задержании "зеленых человечков"
19:13
Появился документ, подтверждающий, что Ефремов признал свою вину
18:55
Просвета нет: эксперт дал мрачный прогноз насчет пандемии COVID-19 в Украине Видео
18:32
Академия Амбрелла 2 - что случилось с Ваней, и суперсилы всех героев в новом трейлере Видео
18:31
Под Полтавой расстреляли водителя в авто: СМИ назвали имя жертвы
18:30
Пессимисты или оптимисты: ученые узнали, кто проживет дольше
18:28
В июне из-за "скруток" НДС бюджет Украины недосчитался 2,7 млрд грн - Дубинский
18:18
Климкин предложил Беларуси обмен русских наемников на украинских политзаключенных Видео
17:55
Эксперт выдвинул неожиданную версию задержания Минском наемников для "путинских войн" Видео
17:45
Что делать, если задержали авиарейс - советы Тайного агента
17:37
В Украине части пенсионеров будут доплачивать: кому именно
17:23
Жизнь без секса: 9 вещей, которые случаются с телом
17:20
Перемирие на Донбассе: Хомчак озвучил данные о погибших и раненых Видео
17:03
"Взять и свыкнуться": в МИД РФ выдали наглый ответ Киеву по поводу захвата Крыма
17:03
В Европе вспышка COVID-19 среди молодежи: ВОЗ сделала заявление и назвала причину
16:48
Создатели сериала Секс, инста и ЗНО стали судьями конкурса YО!DA-2020
16:41
Четыре региона Украины под угрозой: где COVID-19 ударит с новой силой Видео
16:38
Украина столкнулась с климатическим шоком: синоптик рассказала, какой погода будет осенью
16:33
Войска Турции в Азербайджане – это четкий сигнал Путину – Куса Видео
16:23
Михаил Ефремов в суде открыто признался, кто он на самом деле
16:12
Врачи назвали завтрак, который борется с высоким давлением
15:55
"Полтавский Рэмбо": стало известно, что помогло скрыться неуловимому террористу Видео
15:51
"Не пили спиртного": в Беларуси задержали десятки "зеленых человечков" из России Видео
15:43
Украина и Россия чуть не помирились: журналист рассказал, почему у Зеленского не договорились с Кремлем
15:31
В Украине резко подскочило число активных случаев COVID-19 Видео
15:30
Блогер о рейтинге Пальчевского: "Продал ковид-тесты по 500 евро — купил себе цифры"
15:19
Точно остается: Луческу поздравили с юбилеем в Динамо
15:18
Боль в затылке: причины и опасные состояния
14:57
В Украине возросло число областей, не готовых к ослаблению карантина Видео
14:52
"Мы пока не можем дать ответ ": в СНБО сделали резонансное заявление о COVID-19
14:32
Кравчук прокомментировал вариант со своим участием в Минских переговорах по Донбассу
14:29
"Вот это обезьяны": на Полтавщине пара занялась сексом на глазах у полиции Видео
14:11
Эксперт назвала четыре способа заставить Россию прекратить войну с Украиной
14:05
В Кабмине спрогнозировали, что будет с инфляцией в Украине
13:59
Почему ошибаются лаборатории: медики оценили тесты на коронавирус Видео
13:32
Будут ли школьники Киева учиться с сентября: Кличко рассказал о планах властей
13:25
Смертельные колеса: на Харьковщине скорая сбила насмерть женщину
13:22
Disney готовит сериал про Хана Соло и Дарта Мола
13:05
"Сексуальная малышка": Оля Полякова разделась на даче
12:52
СБУ "взяла" организаторов терактов возле Шулявской и на Подоле
12:52
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 июля: легкий флирт и деньги на ветер
12:47
В Кабмине рассказали, куда украинцы могут полететь на отдых
12:42
Суд над Ефремовым - адвокат намекнул на ожидаемую продолжительность дела
12:25
Папик 2 сезон - в Одессе начались съемки продолжения сериала
12:12
Коронавирус в Украине и мире 29 июля: за сутки заразились 257 тысяч человек
12:10
Карантин в Украине с 1 августа: в Минздраве рассказали, что ждет украинцев
12:10
Ходьба после еды: похудение, снижение давления и другие преимущества
11:55
81-летнего Кучму в ТКГ собрались менять на 86-летнего Кравчука Видео
11:45
Сериал Папик 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала
11:31
Как изменятся отношения Украины и Беларуси после ухода Лукашенко мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять