Пиелонефрит: симптомы, причины и факторы риска

Пиелонефрит может быть опасным для жизни.
Острый пиелонефрит - это внезапная тяжелая инфекция почек. Она вызывает опухание почек и может необратимо их повредить. Пиелонефрит может быть опасным для жизни.
Когда возникают повторяющиеся или постоянные приступы, состояние называется хроническим пиелонефритом.
Хроническая форма встречается редко, но чаще встречается у детей или людей с непроходимостью мочевыводящих путей.
Содержание
- Симптомы пиелонефрита
- Откуда берется пиелонефрит?
- Факторы риска
- Как лечится пиелонефрит?
- Пиелонефрит у детей
- Осложнения пиелонефрита
- Профилактика пиелонефрита
Какие симптомы?
Симптомы обычно появляются в течение двух дней после заражения. Общие симптомы включают:
- лихорадка выше 38,9 °C
- боль в животе, спине, боку или паху
- болезненное или жгучее мочеиспускание
- мутная моча
- гной или кровь в моче
- срочное или частое мочеиспускание
- моча с рыбным запахом
Другие симптомы могут включать:
- дрожь или озноб
- тошнота
- рвота
- общая боль или плохое самочувствие
- усталость
- влажная кожа
- умственное замешательство
Симптомы у детей и пожилых людей могут отличаться от симптомов у других людей. Например, спутанность сознания часто встречается у пожилых людей и часто является их единственным симптомом.
Люди с хроническим пиелонефритом могут испытывать только легкие симптомы или даже не иметь заметных симптомов.
Каковы причины?
Инфекция обычно начинается в нижних отделах мочевыводящих путей как инфекция мочевыводящих путей (ИМП). Бактерии проникают в организм через уретру, начинают размножаться и распространяться до мочевого пузыря. Оттуда бактерии попадают по мочеточникам в почки.
Бактерии, такие как кишечная палочка, часто вызывают инфекцию. Однако любая серьезная инфекция кровотока может также распространиться на почки и вызвать острый пиелонефрит.
Есть ли факторы риска?
Острый пиелонефрит
Любая проблема, которая нарушает нормальный отток мочи, увеличивает риск острого пиелонефрита. Например, мочевыводящие пути необычного размера или формы с большей вероятностью могут привести к острому пиелонефриту.
Кроме того, уретра у женщин намного короче, чем у мужчин, поэтому бактериям легче проникать в их организм. Это делает женщин более подверженными инфекциям почек и повышает риск острого пиелонефрита.
К другим людям, относящимся к группе повышенного риска, относятся:
- любой человек с хроническими камнями в почках или другими заболеваниями почек или мочевого пузыря
- пожилые люди
- люди с подавленной иммунной системой, такие как люди с диабетом, ВИЧ / СПИДом или раком
- люди с пузырно-мочеточниковым рефлюксом (состояние, при котором небольшое количество мочи возвращается из мочевого пузыря в мочеточники и почки)
- люди с увеличенной простатой
Другие факторы, которые могут сделать вас уязвимыми для инфекции, включают:
- использование катете
- рацистоскопическое исследование
- хирургия мочевыводящих путей
- определенные лекарства
- повреждение нерва или спинного мозга
Хронический пиелонефрит
Хронические формы заболевания чаще встречаются у людей с непроходимостью мочевыводящих путей. Они могут быть вызваны ИМП, пузырно-мочеточниковым рефлюксом или анатомическими аномалиями. Хронический пиелонефрит чаще встречается у детей, чем у взрослых.
Лечение пиелонефрита
Антибиотики
Антибиотики - это первое средство против острого пиелонефрита. Однако тип антибиотика, который выберет ваш врач, зависит от того, можно ли идентифицировать бактерии. В противном случае используется антибиотик широкого спектра действия.
Хотя лекарства могут вылечить инфекцию в течение 2–3 дней, их необходимо принимать в течение всего срока действия рецепта (обычно от 10 до 14 дней). Это правда, даже если вам станет лучше.
В некоторых случаях медикаментозная терапия оказывается неэффективной. В случае тяжелой инфекции почек врач может направить вас в больницу. Продолжительность вашего пребывания зависит от тяжести вашего состояния и от того, насколько хорошо вы реагируете на лечение.
Лечение может включать внутривенное введение жидкости и антибиотики в течение 24-48 часов. Пока вы находитесь в больнице, врачи будут контролировать вашу кровь и мочу, чтобы отследить инфекцию. Скорее всего, вы получите пероральные антибиотики в течение 10–14 дней после выписки из больницы.
Операция
Рецидивирующие инфекции почек могут быть следствием основной болезни. В таких случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления любых препятствий или исправления структурных проблем почек. Также может потребоваться операция для дренирования абсцесса, который не поддается лечению антибиотиками.
В случае тяжелой инфекции может потребоваться нефрэктомия. В этой процедуре хирург удаляет часть почки.
Пиелонефрит у детей
Девочки подвергаются повышенному риску, если они старше одного года. Мальчики в возрасте до одного года подвергаются большему риску, особенно если они не обрезаны.
У детей с ИМП часто наблюдается жар, боль и симптомы, связанные с мочевыводящими путями. Врач должен устранить эти симптомы немедленно, прежде чем они могут перерасти в пиелонефрит.
Большинство детей можно лечить пероральными антибиотиками в амбулаторных условиях.
Возможные осложнения
Возможное осложнение острого пиелонефрита - хроническая болезнь почек. Если инфекция продолжится, почки могут быть необратимо повреждены. Хотя это случается редко, инфекция также может попасть в кровоток. Это может привести к потенциально смертельной инфекции, называемой сепсисом.
Другие осложнения включают:
- повторяющиеся инфекции почек
- инфекция распространяется на области почек
- острая почечная недостаточность
- абсцесс почки
Профилактика пиелонефрита
Пиелонефрит может быть серьезным заболеванием. Это состояние требует немедленной медицинской помощи, поэтому чем раньше вы начнете лечение, тем лучше.
- Пейте много жидкости, чтобы усилить мочеиспускание и удалить бактерии из уретры.
- Помочитесь после секса, чтобы избавиться от бактерий.
- Вытирайтесь спереди назад.
- Избегайте использования продуктов, которые могут раздражать уретру, например, спринцеваний или женских спреев.