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Пиелонефрит: симптомы, причины и факторы риска

3 сентября 2020, 17:06

Пиелонефрит может быть опасным для жизни.

Почки
Пиелонефрит может быть опасным для жизни. / Фото: newsru.co.il

Острый пиелонефрит - это внезапная тяжелая инфекция почек. Она вызывает опухание почек и может необратимо их повредить. Пиелонефрит может быть опасным для жизни.

Когда возникают повторяющиеся или постоянные приступы, состояние называется хроническим пиелонефритом.

Хроническая форма встречается редко, но чаще встречается у детей или людей с непроходимостью мочевыводящих путей.

Содержание

Какие симптомы?

Симптомы обычно появляются в течение двух дней после заражения. Общие симптомы включают:

  • лихорадка выше 38,9 °C
  • боль в животе, спине, боку или паху
  • болезненное или жгучее мочеиспускание
  • мутная моча
  • гной или кровь в моче
  • срочное или частое мочеиспускание
  • моча с рыбным запахом

Другие симптомы могут включать:

  • дрожь или озноб
  • тошнота
  • рвота
  • общая боль или плохое самочувствие
  • усталость
  • влажная кожа
  • умственное замешательство

Симптомы у детей и пожилых людей могут отличаться от симптомов у других людей. Например, спутанность сознания часто встречается у пожилых людей и часто является их единственным симптомом.

Люди с хроническим пиелонефритом могут испытывать только легкие симптомы или даже не иметь заметных симптомов.

Каковы причины?

Инфекция обычно начинается в нижних отделах мочевыводящих путей как инфекция мочевыводящих путей (ИМП). Бактерии проникают в организм через уретру, начинают размножаться и распространяться до мочевого пузыря. Оттуда бактерии попадают по мочеточникам в почки.

Бактерии, такие как кишечная палочка, часто вызывают инфекцию. Однако любая серьезная инфекция кровотока может также распространиться на почки и вызвать острый пиелонефрит.

Есть ли факторы риска?

Острый пиелонефрит

Любая проблема, которая нарушает нормальный отток мочи, увеличивает риск острого пиелонефрита. Например, мочевыводящие пути необычного размера или формы с большей вероятностью могут привести к острому пиелонефриту.

Кроме того, уретра у женщин намного короче, чем у мужчин, поэтому бактериям легче проникать в их организм. Это делает женщин более подверженными инфекциям почек и повышает риск острого пиелонефрита.

К другим людям, относящимся к группе повышенного риска, относятся:

  • любой человек с хроническими камнями в почках или другими заболеваниями почек или мочевого пузыря
  • пожилые люди
  • люди с подавленной иммунной системой, такие как люди с диабетом, ВИЧ / СПИДом или раком
  • люди с пузырно-мочеточниковым рефлюксом (состояние, при котором небольшое количество мочи возвращается из мочевого пузыря в мочеточники и почки)
  • люди с увеличенной простатой

Другие факторы, которые могут сделать вас уязвимыми для инфекции, включают:

  • использование катете
  • рацистоскопическое исследование
  • хирургия мочевыводящих путей
  • определенные лекарства
  • повреждение нерва или спинного мозга

Хронический пиелонефрит

Хронические формы заболевания чаще встречаются у людей с непроходимостью мочевыводящих путей. Они могут быть вызваны ИМП, пузырно-мочеточниковым рефлюксом или анатомическими аномалиями. Хронический пиелонефрит чаще встречается у детей, чем у взрослых.

Лечение пиелонефрита

Антибиотики

Антибиотики - это первое средство против острого пиелонефрита. Однако тип антибиотика, который выберет ваш врач, зависит от того, можно ли идентифицировать бактерии. В противном случае используется антибиотик широкого спектра действия.

Хотя лекарства могут вылечить инфекцию в течение 2–3 дней, их необходимо принимать в течение всего срока действия рецепта (обычно от 10 до 14 дней). Это правда, даже если вам станет лучше.

В некоторых случаях медикаментозная терапия оказывается неэффективной. В случае тяжелой инфекции почек врач может направить вас в больницу. Продолжительность вашего пребывания зависит от тяжести вашего состояния и от того, насколько хорошо вы реагируете на лечение.

Лечение может включать внутривенное введение жидкости и антибиотики в течение 24-48 часов. Пока вы находитесь в больнице, врачи будут контролировать вашу кровь и мочу, чтобы отследить инфекцию. Скорее всего, вы получите пероральные антибиотики в течение 10–14 дней после выписки из больницы.

Операция

Рецидивирующие инфекции почек могут быть следствием основной болезни. В таких случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления любых препятствий или исправления структурных проблем почек. Также может потребоваться операция для дренирования абсцесса, который не поддается лечению антибиотиками.

В случае тяжелой инфекции может потребоваться нефрэктомия. В этой процедуре хирург удаляет часть почки.

Пиелонефрит у детей

Девочки подвергаются повышенному риску, если они старше одного года. Мальчики в возрасте до одного года подвергаются большему риску, особенно если они не обрезаны.

У детей с ИМП часто наблюдается жар, боль и симптомы, связанные с мочевыводящими путями. Врач должен устранить эти симптомы немедленно, прежде чем они могут перерасти в пиелонефрит.

Большинство детей можно лечить пероральными антибиотиками в амбулаторных условиях.

Возможные осложнения

Возможное осложнение острого пиелонефрита - хроническая болезнь почек. Если инфекция продолжится, почки могут быть необратимо повреждены. Хотя это случается редко, инфекция также может попасть в кровоток. Это может привести к потенциально смертельной инфекции, называемой сепсисом.

Другие осложнения включают:

  • повторяющиеся инфекции почек
  • инфекция распространяется на области почек
  • острая почечная недостаточность
  • абсцесс почки

Профилактика пиелонефрита

Пиелонефрит может быть серьезным заболеванием. Это состояние требует немедленной медицинской помощи, поэтому чем раньше вы начнете лечение, тем лучше.

  • Пейте много жидкости, чтобы усилить мочеиспускание и удалить бактерии из уретры.
  • Помочитесь после секса, чтобы избавиться от бактерий.
  • Вытирайтесь спереди назад.
  • Избегайте использования продуктов, которые могут раздражать уретру, например, спринцеваний или женских спреев.
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