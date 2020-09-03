Пиелонефрит: симптомы, причины и факторы риска

Пиелонефрит может быть опасным для жизни. / Фото: newsru.co.il

Острый пиелонефрит - это внезапная тяжелая инфекция почек. Она вызывает опухание почек и может необратимо их повредить. Пиелонефрит может быть опасным для жизни.

Когда возникают повторяющиеся или постоянные приступы, состояние называется хроническим пиелонефритом.

Хроническая форма встречается редко, но чаще встречается у детей или людей с непроходимостью мочевыводящих путей.

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Симптомы обычно появляются в течение двух дней после заражения. Общие симптомы включают:

лихорадка выше 38,9 °C

боль в животе, спине, боку или паху

болезненное или жгучее мочеиспускание

мутная моча

гной или кровь в моче

срочное или частое мочеиспускание

моча с рыбным запахом

Другие симптомы могут включать:

дрожь или озноб

тошнота

рвота

общая боль или плохое самочувствие

усталость

влажная кожа

умственное замешательство

Симптомы у детей и пожилых людей могут отличаться от симптомов у других людей. Например, спутанность сознания часто встречается у пожилых людей и часто является их единственным симптомом.

Люди с хроническим пиелонефритом могут испытывать только легкие симптомы или даже не иметь заметных симптомов.

Инфекция обычно начинается в нижних отделах мочевыводящих путей как инфекция мочевыводящих путей (ИМП). Бактерии проникают в организм через уретру, начинают размножаться и распространяться до мочевого пузыря. Оттуда бактерии попадают по мочеточникам в почки.

Бактерии, такие как кишечная палочка, часто вызывают инфекцию. Однако любая серьезная инфекция кровотока может также распространиться на почки и вызвать острый пиелонефрит.

Острый пиелонефрит

Любая проблема, которая нарушает нормальный отток мочи, увеличивает риск острого пиелонефрита. Например, мочевыводящие пути необычного размера или формы с большей вероятностью могут привести к острому пиелонефриту.

Кроме того, уретра у женщин намного короче, чем у мужчин, поэтому бактериям легче проникать в их организм. Это делает женщин более подверженными инфекциям почек и повышает риск острого пиелонефрита.

К другим людям, относящимся к группе повышенного риска, относятся:

любой человек с хроническими камнями в почках или другими заболеваниями почек или мочевого пузыря

пожилые люди

люди с подавленной иммунной системой, такие как люди с диабетом, ВИЧ / СПИДом или раком

люди с пузырно-мочеточниковым рефлюксом (состояние, при котором небольшое количество мочи возвращается из мочевого пузыря в мочеточники и почки)

люди с увеличенной простатой

Другие факторы, которые могут сделать вас уязвимыми для инфекции, включают:

использование катете

рацистоскопическое исследование

хирургия мочевыводящих путей

определенные лекарства

повреждение нерва или спинного мозга

Хронический пиелонефрит

Хронические формы заболевания чаще встречаются у людей с непроходимостью мочевыводящих путей. Они могут быть вызваны ИМП, пузырно-мочеточниковым рефлюксом или анатомическими аномалиями. Хронический пиелонефрит чаще встречается у детей, чем у взрослых.

Антибиотики

Антибиотики - это первое средство против острого пиелонефрита. Однако тип антибиотика, который выберет ваш врач, зависит от того, можно ли идентифицировать бактерии. В противном случае используется антибиотик широкого спектра действия.

Хотя лекарства могут вылечить инфекцию в течение 2–3 дней, их необходимо принимать в течение всего срока действия рецепта (обычно от 10 до 14 дней). Это правда, даже если вам станет лучше.

В некоторых случаях медикаментозная терапия оказывается неэффективной. В случае тяжелой инфекции почек врач может направить вас в больницу. Продолжительность вашего пребывания зависит от тяжести вашего состояния и от того, насколько хорошо вы реагируете на лечение.

Лечение может включать внутривенное введение жидкости и антибиотики в течение 24-48 часов. Пока вы находитесь в больнице, врачи будут контролировать вашу кровь и мочу, чтобы отследить инфекцию. Скорее всего, вы получите пероральные антибиотики в течение 10–14 дней после выписки из больницы.

Операция

Рецидивирующие инфекции почек могут быть следствием основной болезни. В таких случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления любых препятствий или исправления структурных проблем почек. Также может потребоваться операция для дренирования абсцесса, который не поддается лечению антибиотиками.

В случае тяжелой инфекции может потребоваться нефрэктомия. В этой процедуре хирург удаляет часть почки.

Девочки подвергаются повышенному риску, если они старше одного года. Мальчики в возрасте до одного года подвергаются большему риску, особенно если они не обрезаны.

У детей с ИМП часто наблюдается жар, боль и симптомы, связанные с мочевыводящими путями. Врач должен устранить эти симптомы немедленно, прежде чем они могут перерасти в пиелонефрит.

Большинство детей можно лечить пероральными антибиотиками в амбулаторных условиях.

Возможное осложнение острого пиелонефрита - хроническая болезнь почек. Если инфекция продолжится, почки могут быть необратимо повреждены. Хотя это случается редко, инфекция также может попасть в кровоток. Это может привести к потенциально смертельной инфекции, называемой сепсисом.

Другие осложнения включают:

повторяющиеся инфекции почек

инфекция распространяется на области почек

острая почечная недостаточность

абсцесс почки

Пиелонефрит может быть серьезным заболеванием. Это состояние требует немедленной медицинской помощи, поэтому чем раньше вы начнете лечение, тем лучше.