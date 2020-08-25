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Пить до дна: ученые нашли новое полезное свойство красного вина

25 августа 2020, 03:12

Для всех любителей пропустить бокальчик-другой красненького у ученых отличная новость.

Вино
Ученые нашли новое полезное свойство красного вина / УНИАН

Группа исследователей из медицинской школы Университета имени Джорджа Вашингтона (США) открыли новое полезное свойство красного вина.

Об этом сообщают американские специализированные СМИ.

По словам ученых, красное вино помогает сохранять людям остроту зрения до самой старости. И причина этому кроется не только в улучшении кровообращения.

В данном спиртном напитке содержится специальное вещество ‒ ресвератрол. Именно оно защищает сосуды глаз от старения и различных повреждений. Таким образом, у человека, который пьет вино, глаза могут выносить большую нагрузку, а зрение при этом снижаться не будет.

Главное, по словам ученых, соблюдать дозировку. Если человек злоупотребляет вином, то ни о каком полезном действии говорить не стоит. Напротив, весь организм начнет давать сбой по причине интоксикации и перепадов давления.

Для того чтобы красное вино приносило пользу, нужно употреблять его всего несколько раз в неделю по один-два бокала.

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Напомним, ранее западные ученые порадовали поклонников красного вина сразу двумя свежими открытиями, которые говорят о пользе для организма от умеренного употребления такого алкогольного напитка.

вино здоровье организм
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