УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Питание в раннем возрасте и рак во взрослом: ученые увидели связь

9 сентября 2020, 14:38

Больший вес при рождении увеличивает риск пременопаузального рака молочной железы.

пища_еда_овощи_огурцы_помидоры_перец_салат_ребенок_дети_девочка
Больший вес при рождении увеличивает риск пременопаузального рака молочной железы / 1zoom.ru

Когда мы думаем о влиянии на свое здоровье, мы склонны думать о том, что мы делаем сегодня или что мы можем делать завтра. Но немногие из нас думают, что питание в раннем детстве оказывает большое влияние на наше здоровье во взрослом возрасте.

Менеджер по интерпретации исследований из Мировой организации исследования рака Изобель Бандурек, обсуждает несколько вещей, которые необходимо знать о питании и других факторах в раннем возрасте и риске рака в более позднем возрасте. Главред публикует ключевые.

1. Ваш рост связан с риском развития рака

Ваш рост во взрослой жизни может показаться инертным и несущественным измерением: неизменным. Хотя это правда, что взрослый рост - это не то, с чем люди могут многое сделать, но чтобы достичь взрослого роста, ваше тело должно пройти через процесс роста. На этот процесс влияет множество факторов, в том числе генетика, эпигенетика, скорость роста в детском и подростковом возрасте и возраст полового созревания, и многие из них чувствительны к факторам питания. Гормональные и метаболические оси, влияющие на рост взрослого человека, также влияют на многие пути, связанные с развитием рака.

"Так, мы обнаружили убедительные доказательства того, что более высокий рост, достигнутый взрослыми, связан с повышенным риском семи видов рака, включая рак прямой кишки и груди. Результаты анализа показывают увеличение риска от пяти до 12 процентов при увеличении роста на пять сантиметров в зависимости от локализации рака", - говорит она.

Таким образом, в конечном итоге рост взрослого человека является несовершенным, но легко измеримым маркером внутренних физиологических процессов, связанных с развитием рака.

2. Масса тела при рождении

Больший вес при рождении увеличивает риск пременопаузального рака молочной железы, а данные о массе тела при рождении концептуально взаимосвязаны с данными о достигнутом росте у взрослых: масса тела при рождении является маркером основных физиологических процессов. Предлагаемые механизмы, связывающие повышенный вес при рождении и повышенный риск пременопаузального рака груди, включают долгосрочное программирование гормональных систем, более высокие уровни циркулирующего материнского эстрогена и повышенную активность IGF-1 (Инсулиноподобный фактор роста 1 — белок из семейства инсулиноподобных факторов роста по структуре и функциям похожий на инсулин. Он участвует в эндокринной, аутокринной и паракринной регуляции процессов роста, развития и дифференцировки клеток и тканей организма - Википедия).

3. Первые 1000 дней действительно важны

Результаты для взрослых подчеркивают важность первых 1000 дней - от беременности женщины до второго дня рождения ребенка. В течение этого критического окна закладываются основы будущего здоровья. Эта концепция была впервые предложена Баркером в 1995 году и теперь более известна как гипотеза о происхождении здоровья и болезни.

Питание играет особенно важную роль в эти первые 1000 дней. Обеспечение правильного питания - правильных питательных веществ в нужном количестве и в нужное время - всем младенцам - это огромная проблема. Однако часть решения должна включать поощрение, защиту и поддержку кормления матерей грудью.

Младенец
В большинстве стран только меньшинство матерей кормит своих детей исключительно грудью до четырех месяцев / УНИАН

4. Грудное вскармливание

Одна из наших рекомендаций по профилактике рака - это кормление грудью. Грудное вскармливание защищает от рака груди у матери и способствует здоровому росту ребенка. Это согласуется с Глобальной стратегией Всемирной организации здравоохранения по вскармливанию детей грудного и раннего возраста, которая рекомендует грудное вскармливание младенцев в течение первых шести месяцев жизни, а затем до двух лет (или дольше) вместе с другими подходящими продуктами питания и напитками.

В большинстве стран только меньшинство матерей кормит своих детей исключительно грудью до четырех месяцев и еще меньшее количество до шести месяцев.

Необходим комплексный пакет мер политики для поощрения, защиты и поддержки грудного вскармливания, в том числе обеспечение поддержки грудного вскармливания во всех больницах, предоставление консультаций в медицинских учреждениях, обеспечение защиты материнства на рабочем месте и регулирование сбыта заменителей грудного молока.

Сейчас вы просматриваете новость «Питание в раннем возрасте и рак во взрослом: ученые увидели связь». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:37
Эксперт по взаимоотношениям рассказал, нужно ли сознаваться в измене
15:34
Малюська рассказал, что нужно делать с пожизненно заключенными в тюрьмах
15:33
Создатель Новичка назвал отравивший Навального яд Видео
15:27
Экс-член Европарламента рассказала, как Путин вмешивается в дела Беларуси Видео
15:01
Врачи указали на 9 продуктов, которые мешают спать Видео
14:59
Слежка за пользователями в Сети: в Раду внесли скандальный законопроект
14:58
"Обкуренные урки": Лукашенко высказался об избиениях в СИЗО на Окрестина Видео
14:56
В Украине торгуют справками об отрицательном тесте на Covid-19 ради вояжа за границу
14:51
Голливуд подловили на двойной расовой политике ради прибыли
14:38
Питание в раннем возрасте и рак во взрослом: ученые увидели связь Видео
14:33
Гороскоп на сентябрь 2020: назван самый везучий знак Зодиака
14:20
В Грузии рассказали, что ждет Саакашвили после возвращению на Родину Видео
14:11
Британский диетолог назвал суперпродукт, продлевающий жизнь Видео
14:00
"Крах Беларуси и России": спикер Путина ответил на заявление Лукашенко Видео
13:59
"Улица – это сотни тысяч людей": Алексиевич просит помощи у россиян в борьбе с Лукашенко Видео
13:56
У Путина оценили вероятность поглощения Беларуси со стороны России Видео
13:54
Телеведущую тревел-шоу напоили кофе из фекалий
13:45
Эксперты рассказали, что будет твориться с долларом ближайшую неделю
13:34
Психологи определили 10 секретов счастливых пар Видео
13:20
Исчезновение Колесниковой: стало известно, где нашли белорусскую оппозиционерку Видео
13:19
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 сентября: огненные проблемы и школа мужества Видео
13:17
Лукашенко рассказал, о чем Путин просил поговорить с Зеленским Видео
13:04
Лукашенко допустил войну войну России в Беларуси Видео
12:58
Как настроиться на секс, если нет настроения: врач дал действенные советы Видео
12:58
Начался кастинг на 3 сезон сериала Крепостная на СТБ
12:45
"Создают опорные пункты": Лукашенко выдвинул Киеву новое обвинение Видео
12:39
"Живут немытые-нечесаные": нардеп от Слуги народа "прошлась" по детям Донбасса
12:07
Ким Кардашьян объявила о закрытии реалити Семейство Кардашьян
12:05
Послы Евросоюза поддержали продление еще на полгода антироссийских санкций - СМИ
11:55
Визит Лукашенко к Путину: что известно о сроках и подготовке Видео
11:55
Почему Украине больше вредит борьба с коррупцией, чем сама коррупция мнение
11:54
Названы 14 незаметных признаков того, что у вас рак Видео
11:48
Лукашенко объяснил, почему из-за России был уволен глава КГБ Беларуси Видео
11:28
Испытания вакцины против Covid-19 приостановили: врач рассказала о серьезной "побочке" Видео
11:27
Боевики "ДНР" снова перенесли обстрел ВСУ под Горловкой и выдвинули ультиматум Видео
11:05
С апреля процент летальности от Covid-19 в Украине снизился почти на треть - Степанов Видео
10:58
Жестокое избиение Балуха: стала известна неутешительная информация из больницы
10:45
Выдворенные из Беларуси Родненков и Кравцов анонсировали возвращение в Минск Видео
10:36
Саботаж карантина: СМИ рассказали, как накажут бунтующие регионы Видео
10:29
Не верить "лживой российской пропаганде": Тихановская записала видеообращение к россиянам Видео
10:24
Лукашенко готовится соскочить с поезда, летящего под откос мнение
10:04
"Жаль нет дырочки": Тарзан без трусов прикрыл свой "стрючок" гитарой
10:02
Маски-шоу и обыски в Минске: что известно о задержании Колесниковой и ее соратников Видео
10:02
У Зеленского оценили шансы введения жесткого карантина в Украине Видео
09:49
Коронавирус в Украине за сутки заразил еще более 2,5 тыс. и убил почти полсотни людей Видео
09:34
BLM, ЛГБТ и расовая толлерантность: американская киноакадемия кардинально поменяла требования к новым фильмам
09:25
В Украине допустили жесткий карантин по всей стране: Минздрав назвал главное условие Видео
09:20
Сколько людей заразились коронавирусом в Киеве - свежие данные за 9 сентября
08:44
В США взлетел рейтинг Трампа: появились результаты нового соцопроса Видео
08:40
Хитрая игра Запада: почему провалилось перемирие на Донбассе мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять