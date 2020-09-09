Питание в раннем возрасте и рак во взрослом: ученые увидели связь

Больший вес при рождении увеличивает риск пременопаузального рака молочной железы / 1zoom.ru

Когда мы думаем о влиянии на свое здоровье, мы склонны думать о том, что мы делаем сегодня или что мы можем делать завтра. Но немногие из нас думают, что питание в раннем детстве оказывает большое влияние на наше здоровье во взрослом возрасте.

Менеджер по интерпретации исследований из Мировой организации исследования рака Изобель Бандурек, обсуждает несколько вещей, которые необходимо знать о питании и других факторах в раннем возрасте и риске рака в более позднем возрасте. Главред публикует ключевые.

1. Ваш рост связан с риском развития рака

Ваш рост во взрослой жизни может показаться инертным и несущественным измерением: неизменным. Хотя это правда, что взрослый рост - это не то, с чем люди могут многое сделать, но чтобы достичь взрослого роста, ваше тело должно пройти через процесс роста. На этот процесс влияет множество факторов, в том числе генетика, эпигенетика, скорость роста в детском и подростковом возрасте и возраст полового созревания, и многие из них чувствительны к факторам питания. Гормональные и метаболические оси, влияющие на рост взрослого человека, также влияют на многие пути, связанные с развитием рака.

"Так, мы обнаружили убедительные доказательства того, что более высокий рост, достигнутый взрослыми, связан с повышенным риском семи видов рака, включая рак прямой кишки и груди. Результаты анализа показывают увеличение риска от пяти до 12 процентов при увеличении роста на пять сантиметров в зависимости от локализации рака", - говорит она.

Таким образом, в конечном итоге рост взрослого человека является несовершенным, но легко измеримым маркером внутренних физиологических процессов, связанных с развитием рака.

2. Масса тела при рождении

Больший вес при рождении увеличивает риск пременопаузального рака молочной железы, а данные о массе тела при рождении концептуально взаимосвязаны с данными о достигнутом росте у взрослых: масса тела при рождении является маркером основных физиологических процессов. Предлагаемые механизмы, связывающие повышенный вес при рождении и повышенный риск пременопаузального рака груди, включают долгосрочное программирование гормональных систем, более высокие уровни циркулирующего материнского эстрогена и повышенную активность IGF-1 (Инсулиноподобный фактор роста 1 — белок из семейства инсулиноподобных факторов роста по структуре и функциям похожий на инсулин. Он участвует в эндокринной, аутокринной и паракринной регуляции процессов роста, развития и дифференцировки клеток и тканей организма - Википедия).

3. Первые 1000 дней действительно важны

Результаты для взрослых подчеркивают важность первых 1000 дней - от беременности женщины до второго дня рождения ребенка. В течение этого критического окна закладываются основы будущего здоровья. Эта концепция была впервые предложена Баркером в 1995 году и теперь более известна как гипотеза о происхождении здоровья и болезни.

Питание играет особенно важную роль в эти первые 1000 дней. Обеспечение правильного питания - правильных питательных веществ в нужном количестве и в нужное время - всем младенцам - это огромная проблема. Однако часть решения должна включать поощрение, защиту и поддержку кормления матерей грудью.

В большинстве стран только меньшинство матерей кормит своих детей исключительно грудью до четырех месяцев / УНИАН

4. Грудное вскармливание

Одна из наших рекомендаций по профилактике рака - это кормление грудью. Грудное вскармливание защищает от рака груди у матери и способствует здоровому росту ребенка. Это согласуется с Глобальной стратегией Всемирной организации здравоохранения по вскармливанию детей грудного и раннего возраста, которая рекомендует грудное вскармливание младенцев в течение первых шести месяцев жизни, а затем до двух лет (или дольше) вместе с другими подходящими продуктами питания и напитками.

В большинстве стран только меньшинство матерей кормит своих детей исключительно грудью до четырех месяцев и еще меньшее количество до шести месяцев.

Необходим комплексный пакет мер политики для поощрения, защиты и поддержки грудного вскармливания, в том числе обеспечение поддержки грудного вскармливания во всех больницах, предоставление консультаций в медицинских учреждениях, обеспечение защиты материнства на рабочем месте и регулирование сбыта заменителей грудного молока.