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Пневмония: названы 7 важных фактов об опасной болезни

15 октября 2020, 14:49

Пневмония стала еще более серьезной проблемой для здоровья.

коронавирус, пациент, больница
коронавирус, пациент, больница / Reuters

Пневмония или воспаление легких - это инфекция, при которой воздушные мешочки в легких заполняются жидкостью или гноем, что затрудняет дыхание. Наиболее частыми симптомами являются сухой кашель с выделением мокроты, жар, озноб и усталость. Другие симптомы могут включать тошноту, рвоту, диарею, боль в груди и одышку.

По информации Harvard Health, признаками, указывающими на более серьезную инфекцию, являются одышка, спутанность сознания, снижение мочеиспускания и головокружение.

Поскольку пандемия COVID-19 продолжает поражать людей во всем мире, а количество заболевших в Украине бьет всевозможные рекорды, пневмония стала еще более серьезной проблемой для здоровья. У некоторых людей, инфицированных COVID-19, симптомы отсутствуют, в то время как у других может наблюдаться жар, ломота в теле, сухой кашель, усталость, озноб, головная боль, боль в горле, потеря аппетита и потеря обоняния.

Более серьезные симптомы COVID-19, такие как высокая температура, сильный кашель и одышка, обычно означают значительное поражение легких. Легкие могут быть повреждены подавляющей вирусной инфекцией COVID-19, тяжелым воспалением и / или вторичной бактериальной пневмонией. COVID-19 может привести к длительному повреждению легких.

Вот другие важные факты о пневмонии, которые вам следует знать:

Пневмония может быть бактериальной, вирусной или грибковой инфекцией

Любой из этих организмов сам по себе вызывает пневмонию. Бактериальная пневмония также может осложнить вирусное заболевание, такое как грипп. Многие вирусы могут вызывать пневмонию. Большинство случаев вирусной пневмонии относительно легкие, но некоторые из них могут вызывать серьезные симптомы, такие как тяжелый коронавирус острой респираторной системы (SARS) и более поздний SARS-CoV-2 (COVID-19).

Наиболее частой причиной бактериальной пневмонии является Strep pneumoniae (часто называемая пневмококковой пневмонией).

В опасности и молодые, и старые

Маленькие дети и люди старшего возраста (старше 65 лет) подвергаются наибольшему риску заболевания пневмонией и ее осложнений. Около миллиона взрослых получают помощь в больницах от пневмонии, и во всем мире это основная причина госпитализации и смерти детей в возрасте до 5 лет. Существуют вакцины, которые помогают предотвратить пневмококковую пневмонию.

Пневмония может передаваться от человека к человеку

Но воспаление легких также может быть вызвано другими факторами. Как и другие заразные респираторные заболевания, вирусы и бактерии, вызывающие пневмонию, могут распространяться, когда инфицированный человек кашляет или чихает, выпуская в воздух наполненные микробами капли.

Заболевание может варьироваться от легкого до тяжелого.

Врачи делят пневмонию на два основных типа

Врачи используют термин "пневмония, связанная с оказанием медицинской помощи" (HCAP), если человек, у которого развилась легочная инфекция, был госпитализирован, находился в учреждении длительного ухода, например в доме престарелых, или находился на диализе в течение последних трех месяцев. В противном случае обычно называют внебольничную пневмонию (ВП).

Лечение пневмонии

Первоначальное лечение пневмонии зависит от того, является ли это HCAP или CAP, и имеет ли человек нормальную или ослабленную иммунную систему. Важно начать лечение пневмонии, как только будет поставлен диагноз. Поскольку конкретную причину невозможно определить немедленно, врачи почти всегда сначала назначают антибиотики для лечения бактериальных инфекций.

Пациенты с ВП, нуждающиеся в госпитализации, почти всегда получают два разных антибиотика. Большинство людей с пневмонией HCAP или ослабленной иммунной системой обычно нуждаются в лечении в больнице с помощью внутривенных (IV) антибиотиков.

Лекарства, отпускаемые без рецепта, могут помочь облегчить симптомы

Чтобы облегчить боль или снизить высокую температуру, хорошим выбором является ацетаминофен (тайленол) или ибупрофен (мотрин, адвил). Если кашель очень беспокоит или мешает вам спать по ночам, поищите продукты, содержащие декстрометорфан (DM) для облегчения кашля или гвайфенезин для разжижения секреции. Многие продукты от простуды и гриппа содержат и то, и другое. Обязательно изучите ингредиенты всех лекарств, чтобы убедиться, что вы не принимаете больше рекомендованного количества.

Пневмония, приобретенная COVID-19

Данное воспаление легких может вызвать длительное повреждение легких. В то время как большинство людей, выздоравливающих от пневмонии, как правило, не страдают от серьезных долговременных повреждений легких, пневмония, вызванная коронавирусом, часто бывает более серьезной и может привести к долговременным симптомам или форме легочной недостаточности, называемой острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС). Пациентам, страдающим ОРДС, можно подключить аппарат искусственной вентиляции легких в больнице, чтобы кислород циркулировал по всему телу. ОРДС может вызвать рубцевание легких и привести к летальному исходу.

коронавирус пневмония
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