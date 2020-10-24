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По лезвию бритвы: секс с разными партнерами опасен для здоровья

24 октября 2020, 01:34

Оказывается, регулярный секс с разными партнерами может привести к проблемам.

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Ученые нашли жуткую опасность от постоянного секса / Lekoboz

Регулярная смена сексуальных партнеров может стать одним из существенных факторов развития онкологических заболеваний.

Об этом сообщается в статье, которая была опубликована в специализированном издании BMJ Sexual and Reproductive Health. Авторы исследования заявили, что пока не могут со стопроцентной уверенностью объяснить обнаруженную корреляцию, но предполагается, что риск развития онкологических возрастает из-за передаваемых половым путем инфекций.

"Мы изучили данные 5,6 тысяч человек, средний возраст которых составил 64 года. Выяснилось, что среди женщин, у которых было более десяти половых партнеров в течение жизни, вероятность развития онкологических болезней была выше на 91%. У мужчин с аналогичным числом партнерш риск онкологии был выше на 69%", ‒ заявили ученые.

Наиболее опасно в плане онкологии беспорядочный секс опасен для женского организма.

"Некоторые инфекции, передаваемые половым путем, особенно опасны для женщин. В частности, вирус папилломы человека серьезно повышает вероятность развития рака шейки матки", ‒ заявили исследователи.

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Секс и болезни - что было ранее:

здоровье секс онкология интим
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