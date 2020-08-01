Сексолог раскрыл интересные факты о поцелуях

Человеку можно целоваться столько, сколько он хочет, сказал сексолог / Reuters

Сексолог и журналист Владимир Шахиджанян сказал, что целоваться можно и нужно столько, сколько хочется.

Во время поцелуев люди обмениваются микробами – сколько человек получает тысяч микробов, столько и отдает, рассказал эксперт в интервью радиостанции Говорит Москва.

Собеседник подчеркнул, что у человека во рту – в слюне, на деснах, на зубах, очень много микробов.

Журналист добавил, что поцелуи являются договоренностью без слов.

"Никакой пользы поцелуев я не знаю, а целоваться можно и нужно столько, сколько хочется… Сколько ты получаешь тысяч микробов, столько и отдаешь, происходит обмен микробов… Если человек с тобой целуется, то он согласен…", – объяснил сексолог.

Ранее сообщалось, что во время поцелуев в организм человека может попасть смертоносный китайский коронавирус COVID-19. Безопасной и эффективной вакцины от нового коронавируса пока нет.