Сексолог раскрыл интересные факты о поцелуях

При поцелуе человек получает и отдает тысячи микробов, отметил эксперт.
Сексолог и журналист Владимир Шахиджанян сказал, что целоваться можно и нужно столько, сколько хочется.
Во время поцелуев люди обмениваются микробами – сколько человек получает тысяч микробов, столько и отдает, рассказал эксперт в интервью радиостанции Говорит Москва.
Собеседник подчеркнул, что у человека во рту – в слюне, на деснах, на зубах, очень много микробов.
Журналист добавил, что поцелуи являются договоренностью без слов.
"Никакой пользы поцелуев я не знаю, а целоваться можно и нужно столько, сколько хочется… Сколько ты получаешь тысяч микробов, столько и отдаешь, происходит обмен микробов… Если человек с тобой целуется, то он согласен…", – объяснил сексолог.
Ранее сообщалось, что во время поцелуев в организм человека может попасть смертоносный китайский коронавирус COVID-19. Безопасной и эффективной вакцины от нового коронавируса пока нет.