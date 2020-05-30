Почему болит голова: причины и виды боли

Почему болит голова и что делать / Фото likar.info

Когда болит голова, очень сложно сфокусироваться на рутинных вещах, выполнять свою работу, а также заботиться о своих близких. Однако головные боли могут быть более сложными, чем думает большинство людей. Разные виды могут иметь свой собственный набор симптомов, случаться по уникальным причинам и требовать различного лечения.

Как только вы узнаете тип головной боли, которую вы испытываете и почему болит голова, вы и ваш врач сможете найти лечение, которое наиболее вероятно поможет, и даже предотвратит ее в будущем.

Существует более 150 видов головных болей, но наиболее распространенными являются те, что описаны ниже.

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Головная боль из-за давления

Такая боль являются наиболее распространенной среди взрослых и подростков. Давление вызывает легкую или умеренную боль, которая приходит и уходит со временем.

Если болит голова в затылке, то можно предположить, что данное состояние связано с давлением. Если дома есть прибор, измеряющий его, то необходимо перестраховаться и проверить, нет ли значительных отклонений от нормы.

Мигрени

Головные боли от мигрени часто описываются как пульсирующие. Они могут длиться от 4 часов до 3 дней и обычно происходят от одного до четырех раз в месяц. Наряду с болью у людей появляются и другие симптомы, такие как чувствительность к свету, шуму или запахам, тошнота или рвота, потеря аппетита и расстройство желудка. Когда у ребенка мигрень, он может выглядеть бледным, испытывать головокружение, лихорадку и расстройство желудка. Если ваш ребенок говорит, что у него болит голова и тошнит, то скорее всего – это мигрень.

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Кластерные головные боли

Эти головные боли самые сильные. Вы можете испытывать сильную жгучую или пронзительную боль позади или вокруг одного глаза. Она может быть пульсирующей или постоянной. Боль может быть настолько сильной, что большинство людей с кластерными головными болями не может сидеть на месте, они часто бьются во время приступа. На той стороне, где болит голова, опускаются веки, краснеет глаз, зрачок становится меньше, или текут слезы.

Их называют кластерными головными болями, потому что они, как правило, случаются группами. Они могут повторяться от одного до трех раз в день в течение кластерного периода, который длится от 2 недель до 3 месяцев. Каждый приступ головной боли продолжается от 15 минут до 3 часов. Эти головные боли могут полностью исчезнуть на месяцы или годы, но вернуться позже. Мужчины в три-четыре раза чаще подвержены им, чем женщины.

Внутричерепное давление или фронтит

Если у вас болит голова в области лба, то это может свидетельствовать о воспалительных заболеваниях, таких как фронтит, о повышенном внутричерепном давлении, защемлении затылочного нерва. Этот вид болевых ощущений сопровождает и такие тяжелые болезни, как менингит, пневмония, малярия, тиф.

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Интоксикация

Интоксикация или инфекции также могут стать причинами головной боли. Так, если у вас болит голова в висках, терпеть такую боль не стоит, а лучше избавиться от неприятных ощущений и обратиться к врачу для обследования и определения терапии.

Кроме того, если болит голова в височной зоне, причиной может быть высокая эмоциональная нагрузка, сильный стресс или усталость, а также метеочувствительность. Обычно резкая смена погоды провоцирует неприятные ощущения у метеозависимых людей.

Спортивные головные боли

Когда вы активны, мышцы головы, шеи и кожи головы нуждаются в большем количестве крови. Ваши кровеносные сосуды набухают, чтобы снабжать их. Результатом является пульсирующая боль с обеих сторон головы, которая может длиться от 5 минут до 48 часов. Обычно это происходит, когда вы занимаетесь спортом или после него. Особенно это касается упражнений на полу.

Что делать, если болит голова?

Наиболее распространенными способами лечения головных болей являются отдых и обезболивающие лекарства.

Общие препараты для снятия болевого синдрома доступны без рецепта. Профилактические и специальные препараты должен назначить врач.

Важно следовать советам медика, потому что чрезмерное употребление обезболивающих лекарств может также привести к головным болям.

Существует несколько альтернативных форм лечения головной боли:

иглоукалывание;

когнитивно-поведенческая терапия;

травяные и питательные продукты для здоровья;

гипноз;

медитация.

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Домашние средства при головной боли

Можно предпринять ряд шагов, чтобы уменьшить риск возникновения головных болей и облегчить ее дома.

Существует несколько способов:

Положите тепловой пакет или пакет со льдом на голову или шею, но избегайте экстремальных температур. По возможности избегайте стрессов и думайте о здоровье. Питайтесь регулярно, стараясь поддерживать стабильный уровень сахара в крови. В некоторых случаях может помочь горячий душ. Регулярные физические упражнения, достаточный отдых и регулярный сон способствуют общему оздоровлению и снижению стресса.

Но важнее всего является правильное определение причин появления головной боли, а это может сделать только врач.