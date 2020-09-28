Почему чешется вагина после секса: 4 причины

Существует целый ряд причин, по которым ваша вульва или влагалище может чесаться во время или после секса / Statusmen

Если вы когда-либо сталкивались с зудом вульвы или влагалища после секса, есть вероятность, что вы испугаетесь и надумаете себе всевозможные причины, по которым что-то могло пойти не так. Но прекратите беспокоиться на этом: зуд в этих областях после секса, скорее всего, вызван чем-то довольно безобидным, и обычно его легко исправить, сообщает журнал Women`s Health.

Так в чем же причины зуда после секса? И что с этим делать?

Что вызывает зуд после секса?

Существует целый ряд причин, по которым ваша вульва или влагалище может чесаться во время или после секса, и это не всегда означает, что что-то серьезно не так. Среди причин:

Раздражение

"Зуд во влагалище часто является симптомом вагинита, который вызывается раздражением влагалища", - говорит доктор Фрэнки Джексон-Спенс, врач Национальной службы здравоохранения.

"Множество разных вещей могут вызвать раздражение влагалища. К ним могут относиться: недостаточное количество смазки, инфекция, гормональные изменения во время беременности или грудного вскармливания или менопауза", - говорит доктор Джексон-Спенс. По ее словам, раздражение кожи от таких состояний, как экзема или от использования ароматизированного мыла, мытья или спринцевания возле влагалища, также может вызвать сухость и зуд. По словам доктора Фрэнки, вместо ароматизированного мыла может помочь интимное средство для умывания со сбалансированным pH.

Трение во время секса

Зуд вульвы или влагалища во время секса может быть вызван чем-то столь же простым, как трение между вами и вашим партнером. "Трение может возникнуть, если эта область недостаточно смазана или возбуждена перед сексом", - говорит Джексон-Спенс. Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что это можно легко исправить, используя смазку на водной основе или разогревшись с большим количеством прелюдий.

Если ваше влагалище действительно зудит после секса, и вы считаете, что это связано с трением, не забудьте после этого проявлять особую осторожность с кожей. Так что это не ароматные средства, а просто теплая вода для подмывания.

Инфекция

Хотя в большинстве случаев зуд вокруг влагалища и вульвы может быть безвредным, это может быть признаком такой инфекции, как молочница. Но не волнуйтесь, это очень легко поддается лечению.

"Молочница - это действительно распространенная инфекция, которая в какой-то момент поражает большинство женщин", - объясняет доктор Джексон-Спенс. "Это вызвано дрожжевой инфекцией Candida Albicans, которая вызывает сухость и болезненность кожи вульвы, что может вызывать дискомфорт или боль во время секса".

Помимо зуда, другие симптомы молочницы могут включать белые выделения, покалывание во время мочеиспускания, а также болезненность и дискомфорт в этой области, говорит доктор Фрэнки.

Она объясняет, что молочницу легко лечить с помощью кремов, пессариев (растворимый блок, вводимый во влагалище), а иногда и таблеток. Многие лекарства можно купить в аптеке без рецепта, но если вы беспокоитесь, поговорите со своим терапевтом - и не забывайте избегать секса во время молочницы.

ИППП

"Важно отметить, что любое изменение вашего нормального состояния ниже заслуживают внимания", - говорит доктор Джексон-Спенс. Но не делайте автоматически поспешных выводов. "Наиболее вероятной причиной раздражения во время секса будет недостаточная смазка", - добавляет она. Однако "другие инфекции, такие как инфекции, передаваемые половым путем, могут вызывать раздражение, дискомфорт и зуд влагалища и кожи вульвы".

Как правило, вы должны использовать барьерную защиту, например презерватив, для защиты от ИППП, и регулярно проходить проверки на ИППП. "Часто ИППП протекают без симптомов", - говорит Джексон-Спенс, поэтому не ждите появления симптомов, прежде чем пройти обследование.

Посетите своего врача или клинику сексуального здоровья, если что-то там не кажется "совсем правильным", особенно если ваши симптомы не проходят самостоятельно через неделю или если они развиваются после секса с новым партнером ", - добавляет медик. Она объясняет, что следует обратить внимание на изменение выделений из влагалища, появление любых язв, боль во время секса и кровотечение после секса или в промежутках между вашими обычными менструациями.

"Важно помнить, что раздражение может быть вызвано самим презервативом или лубрикантом", - говорит доктор Джексон-Спенс, особенно если у вас аллергия. "Попробуйте сменить торговую марку, а не отказываться от нее", - предлагает она, поскольку это может поставить вас под угрозу нежелательной беременности или ИППП.

Стоит ли вам обратиться к врачу, если у вас чешется после секса?

"Если симптомы не исчезнут через несколько дней или неделю, и вы попробовали смазывать эту область, я определенно рекомендую поговорить с врачом", - говорит Джексон-Спенс.

"Инфекции, такие как молочница или ИППП, можно быстро и легко обнаружить и лечить", - добавляет она, поэтому лучше перестраховаться и пройти обследование. В любом случае, если вы ведете половую жизнь, вам следует регулярно проходить обследование сексуального здоровья.