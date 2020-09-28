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Почему чешется вагина после секса: 4 причины

28 сентября 2020, 18:09

Существует целый ряд причин, по которым ваша вульва или влагалище может чесаться во время или после секса.

Секс
Существует целый ряд причин, по которым ваша вульва или влагалище может чесаться во время или после секса / Statusmen

Если вы когда-либо сталкивались с зудом вульвы или влагалища после секса, есть вероятность, что вы испугаетесь и надумаете себе всевозможные причины, по которым что-то могло пойти не так. Но прекратите беспокоиться на этом: зуд в этих областях после секса, скорее всего, вызван чем-то довольно безобидным, и обычно его легко исправить, сообщает журнал Women`s Health.

Так в чем же причины зуда после секса? И что с этим делать?

Что вызывает зуд после секса?

Существует целый ряд причин, по которым ваша вульва или влагалище может чесаться во время или после секса, и это не всегда означает, что что-то серьезно не так. Среди причин:

Раздражение

"Зуд во влагалище часто является симптомом вагинита, который вызывается раздражением влагалища", - говорит доктор Фрэнки Джексон-Спенс, врач Национальной службы здравоохранения.

"Множество разных вещей могут вызвать раздражение влагалища. К ним могут относиться: недостаточное количество смазки, инфекция, гормональные изменения во время беременности или грудного вскармливания или менопауза", - говорит доктор Джексон-Спенс. По ее словам, раздражение кожи от таких состояний, как экзема или от использования ароматизированного мыла, мытья или спринцевания возле влагалища, также может вызвать сухость и зуд. По словам доктора Фрэнки, вместо ароматизированного мыла может помочь интимное средство для умывания со сбалансированным pH.

Трение во время секса

Зуд вульвы или влагалища во время секса может быть вызван чем-то столь же простым, как трение между вами и вашим партнером. "Трение может возникнуть, если эта область недостаточно смазана или возбуждена перед сексом", - говорит Джексон-Спенс. Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что это можно легко исправить, используя смазку на водной основе или разогревшись с большим количеством прелюдий.

Если ваше влагалище действительно зудит после секса, и вы считаете, что это связано с трением, не забудьте после этого проявлять особую осторожность с кожей. Так что это не ароматные средства, а просто теплая вода для подмывания.

Инфекция

Хотя в большинстве случаев зуд вокруг влагалища и вульвы может быть безвредным, это может быть признаком такой инфекции, как молочница. Но не волнуйтесь, это очень легко поддается лечению.

"Молочница - это действительно распространенная инфекция, которая в какой-то момент поражает большинство женщин", - объясняет доктор Джексон-Спенс. "Это вызвано дрожжевой инфекцией Candida Albicans, которая вызывает сухость и болезненность кожи вульвы, что может вызывать дискомфорт или боль во время секса".

Помимо зуда, другие симптомы молочницы могут включать белые выделения, покалывание во время мочеиспускания, а также болезненность и дискомфорт в этой области, говорит доктор Фрэнки.

Она объясняет, что молочницу легко лечить с помощью кремов, пессариев (растворимый блок, вводимый во влагалище), а иногда и таблеток. Многие лекарства можно купить в аптеке без рецепта, но если вы беспокоитесь, поговорите со своим терапевтом - и не забывайте избегать секса во время молочницы.

ИППП

"Важно отметить, что любое изменение вашего нормального состояния ниже заслуживают внимания", - говорит доктор Джексон-Спенс. Но не делайте автоматически поспешных выводов. "Наиболее вероятной причиной раздражения во время секса будет недостаточная смазка", - добавляет она. Однако "другие инфекции, такие как инфекции, передаваемые половым путем, могут вызывать раздражение, дискомфорт и зуд влагалища и кожи вульвы".

Как правило, вы должны использовать барьерную защиту, например презерватив, для защиты от ИППП, и регулярно проходить проверки на ИППП. "Часто ИППП протекают без симптомов", - говорит Джексон-Спенс, поэтому не ждите появления симптомов, прежде чем пройти обследование.

Посетите своего врача или клинику сексуального здоровья, если что-то там не кажется "совсем правильным", особенно если ваши симптомы не проходят самостоятельно через неделю или если они развиваются после секса с новым партнером ", - добавляет медик. Она объясняет, что следует обратить внимание на изменение выделений из влагалища, появление любых язв, боль во время секса и кровотечение после секса или в промежутках между вашими обычными менструациями.

"Важно помнить, что раздражение может быть вызвано самим презервативом или лубрикантом", - говорит доктор Джексон-Спенс, особенно если у вас аллергия. "Попробуйте сменить торговую марку, а не отказываться от нее", - предлагает она, поскольку это может поставить вас под угрозу нежелательной беременности или ИППП.

Стоит ли вам обратиться к врачу, если у вас чешется после секса?

"Если симптомы не исчезнут через несколько дней или неделю, и вы попробовали смазывать эту область, я определенно рекомендую поговорить с врачом", - говорит Джексон-Спенс.

"Инфекции, такие как молочница или ИППП, можно быстро и легко обнаружить и лечить", - добавляет она, поэтому лучше перестраховаться и пройти обследование. В любом случае, если вы ведете половую жизнь, вам следует регулярно проходить обследование сексуального здоровья.

секс болезни
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