Почему нельзя мочить манту: мифы и факты

Туберкулиновая кожная проба также известна как проба Манту

Проба Манту используется как проверка, заражен ли человек микобактериями, вызывающими опасное заболевание туберкулез. Туберкулез - это болезнь, вызванная бактериальной инфекцией. У большинства людей, инфицированных туберкулезом, нет никаких признаков заболевания, поскольку бактерии "спят" или находятся в состоянии покоя.

Это называется туберкулезной инфекцией (латентный туберкулез). У некоторых людей со скрытым туберкулезом развивается заболевание туберкулезом (активный туберкулез). Это может повлиять на любую часть тела, но обычно влияет на легкие.

Факты и мифы о манту

Туберкулиновая кожная проба также известна как проба Манту. Это кожный тест, призванный определить, заражен ли человек туберкулезными бактериями.

Проба делается, чтобы:

Выявить скрытый туберкулез у человека, который, возможно, контактировал с кем-то с диагнозом активный туберкулез;

Проверить, есть ли у человека латентная туберкулезная инфекция, прежде чем он начнет работать в медицинском учреждении;

Проверить, есть ли у человека латентный туберкулез, прежде чем он отправится в регион, где высокий уровень заболеваемости туберкулезом;

Проба также проводится накануне вакцинации БЦЖ детям старше 6 месяцев.

Туберкулиновый кожный тест проводится путем инъекции в предплечье. Небольшое количество очищенного белка, взятого из мертвых бактерий туберкулеза, вводится под верхний слой кожи на предплечье. Для этого используется стерильная одноразовая игла и шприц.

На поверхности кожи появится небольшой пузырь, который исчезнет через 20 минут. Также может быть небольшое количество крови на месте иглы.

В течение следующих нескольких дней в месте инъекции может образоваться небольшой комок, и вам нужно будет вернуться к врачу или медсестре через 3 дня, чтобы оценить его. Размер вашего кома - измеренный в миллиметрах - укажет, есть ли у вас скрытая туберкулезная инфекция.

Важно, чтобы вы сообщили врачу или медсестре, если вы:

Когда-либо лечились от туберкулеза;Уже делали этот тест;Болели вирусными заболеваниями на прошлой неделе;Переболели болезнью, которая повлияла на вашу иммунную систему;Принимать любые лекарства, такие как стероиды, которые влияют на вашу иммунную систему;Делали какие-либо прививки в прошлом месяце;

Медсестры государственных поликлиник, приходящие в школы и делающие пробы манту, настоятельно запугивали ни в коем случае не мочить пробу. Однако на западе совершенно другой подход к данной процедуре. Так, врачи рекомендуют не царапать и не тереть место инфекции, а также оставлять место открытым, не смазывая кремами или мазями.

Если место укола вызывает дискомфорт, американские клиницисты советуют приложить прохладный компресс к области пробы. Они также не видят препятствий для занятий спортом и принятия душа после тренировки.

Интерпретация результатов зависит от ряда факторов, в том числе:

Был ли у вас предыдущий контакт с туберкулезным больным;

Была ли у вас вакцинация БЦЖ;

Ваш возраст;

Ваша история болезни;

При отрицательном результате, комок будет ниже определенного размера. Обычно это означает, что вы не заражены туберкулезными бактериями. Однако, если ваш контакт с туберкулезом был очень недавним, вам может потребоваться повторить тест через 8–12 недель. Ложноотрицательный результат может возникнуть, если вы плохо себя чувствуете, у вас слабая иммунная система или недавно была проведена живая вакцинация.

При положительном результате, комок превышает определенный размер. Это означает, что вы могли быть заражены бактериями ТБ. Но, это не значит, что у вас туберкулез (активный туберкулез).

Когда вы заражены туберкулезными бактериями, вы не заразны и не можете передавать бактерии другим людям. Вы не больны, но на каком-то этапе в будущем у вас может развиться заболевание туберкулезом. Если вам сообщили, что проба манту положительная, вас могут попросить обратиться к врачу для проверки.