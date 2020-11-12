Почему нельзя пить воду на ночь​: врачи назвали причину

Почему нельзя пить воду перед сном / pixabay

Врачи не рекомендуют пить воду на ночь. Как говорят диетологи, не следует пить воду позднее, чем за 2-3 часа перед сном. После употребления жидкостей почки продолжают работать, а это очень плохо.

"Так как человек упускает возможность своевременно избавиться от лишней жидкости путем опустошения мочевого пузыря, со временем привычка пить воду на ночь может привести к нарушениям работы мочевыделительной системы", - говорят медики, пишет lenta​.ua.

Врачи утверждают, что если пить воду на ночь, из организма будут вымываться полезные микроэлементы. Днем этого не происходит, так устроен наш организм.

Чтобы полезные микроэлементы начали вымываться из организма днем, нужно выпить более шести литров воды. Ночью же этот процесс начинается сразу.

Однако, употребление жидкости перед сном может быть и полезным. Если присутствует чувство жажды, не стоит отказываться от стакана воды. Диетологи рекомендуют пить кипяченую очищенную воду. Фильтрованную и обеззараженную воду диетологи пить не рекомендуют, поскольку она "неживая".

Как ранее сообщал Главред, врачи также рекомендуют людям отдавать предпочтение чистой воде, поскольку в ней нет сахара и калорий, а не потому, что остальные напитки не усваиваются.