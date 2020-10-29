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Почему нельзя смешивать алкоголь и антибиотики: врач дал ответ

29 октября 2020, 21:35

Некоторые антибиотики почти наверняка вызовут сильные отрицательные побочные.

таблетки
Некоторые антибиотики почти наверняка вызовут сильные отрицательные побочные/ УНИАН

Смешивание антибиотиков с алкоголем может усилить, спровоцировать или усложнить побочные эффекты вашего лекарства.

Вот почему никогда не следует смешивать алкоголь с антибиотиками.

По словам Джессики Нухаванди, фармацевта из Лос-Анджелеса, некоторые антибиотики почти наверняка вызовут сильные отрицательные побочные эффекты при употреблении алкоголя.

По словам Нуваханди, антибиотики, которые имеют особенно сильную реакцию с алкоголем, включают:

  • Метронидазол (Флагил) - это антибиотик, используемый для лечения бактериальных или паразитарных инфекций влагалища, желудка, печени или мозга.
  • Тинидазол (Тиндамакс) - это антибиотик, который используется для лечения инфекций влагалища и кишечника.

"Принимая эти антибиотики, вам следует избегать спиртных напитков, вина и пива, а также избегать всего, что содержит алкоголь, включая сироп от кашля и жидкость для полоскания рта", - говорит Нувхаванди.

Если вы употребляете алкоголь во время приема этих антибиотиков, вы, скорее всего, испытаете сильные побочные эффекты, такие как:

  • Спазмы в животе
  • Тошнота
  • Головные боли
  • Рвота
  • Учащенное сердцебиение

Если вы случайно выпьете во время приема антибиотиков, побочные эффекты обычно проходят в течение нескольких часов. Однако, если вы испытываете тяжелую реакцию после приема антибиотиков и употребления алкоголя, обратитесь за медицинской помощью к врачу или обратитесь за неотложной помощью.

Другие распространенные антибиотики, которые не следует смешивать с алкоголем, даже если побочные эффекты могут быть менее серьезными, включают:

  • Сульфаметоксазол-триметоприм (Бактрим ДС), который обычно используется при ИМП или кожных инфекциях. Он имеет те же побочные эффекты, что и метронидазол.
  • Цефотетан (цефотан), который используется для лечения бактериальных инфекций легких, кожи и костей, также имеет побочные эффекты, аналогичные метронидазолу.
  • Линезолид (Зивокс), который назначают для лечения кожных инфекций и пневмонии, сильно взаимодействует с пивом - даже безалкогольным пивом - и красным вином. Употребление алкоголя во время приема линезолида может вызвать скачок артериального давления.
  • Изониазид (нидразид) используется для лечения туберкулеза и в сочетании с алкоголем может вызвать поражение печени и привести к токсичности.Вы можете возобновить употребление алкоголя, как только антибиотик выйдет из вашего организма, что обычно происходит через три дня после последней дозы.

Поскольку употребление алкоголя снижает иммунную систему вашего организма, питье, когда вам прописали антибиотик, никогда не будет хорошей идеей.

"Не все антибиотики при смешивании с алкоголем приводят к серьезному взаимодействию, но обычно, когда кто-то проходит терапию антибиотиками, это происходит потому, что он пытается бороться с инфекцией, а его иммунная система слаба", - говорит Нухаванди.

Более того, даже антибиотики, которые напрямую не противопоказаны к употреблению алкоголя - а это означает, что смешивать их с алкоголем категорически не рекомендуется - все равно сопряжены с риском тошноты, рвоты и диареи.

Алкоголь снижает эффективность антибиотиков?

Употребление алкоголя напрямую не повлияет на эффективность ваших антибиотиков. Но употребление алкоголя может означать, что вашему организму требуется больше времени для выздоровления от той инфекции или болезни, от которой вы в первую очередь принимаете антибиотики.

Нухаванди говорит, что это отчасти потому, что, когда вы больны, вам нужно правильно пить. Одним из побочных эффектов употребления алкоголя может быть обезвоживание, которое может затруднить выздоровление.

Как и многие другие антибиотики, алкоголь расщепляется и перерабатывается в печени, прежде чем он сможет выйти из организма. Когда ваша печень уже работает, чтобы помочь бороться с инфекцией, добавление спирта в смесь может переутомить ее. В редких случаях это может вызвать токсическое воздействие на печень, вызванное лекарственными препаратами (отек печени).

Никогда не пропускайте прием антибиотиков, чтобы употребить алкоголь. Даже если вы хотите выпить, важно не пропускать прием антибиотиков в течение дня до завершения предписанного курса лечения. Пропуск разовой дозы в любом случае не защитит вас от побочных эффектов, так как лекарство выйдет из организма в течение нескольких дней.

Когда вы принимаете антибиотики, вы обычно начинаете чувствовать себя лучше в течение 48 часов. Но это не значит, что в вашем теле больше нет инфекции. Если вы прекратите прием антибиотиков раньше, чем сможете пить, вы дадите бактериальной или грибковой инфекции шанс вернуться.

антибиотик
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