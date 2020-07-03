Почему нельзя спать на животе: причины и последствия

Плохо ли спать на животе? Краткий ответ - да. / Dailymail

Плохо ли спать на животе? Краткий ответ - да.

Хотя сон на животе и может уменьшить храп и апноэ во сне, он также обременителен для вашей спины и шеи. Сон на животе может привести к плохому сну и дискомфорту в течение всего дня. Если вы беременны, вы должны быть особенно внимательны к своему положению во сне и, если можете, не спать на животе.

Сон на животе

Многие спящие на животе испытывают некоторые виды боли. Будь то шея, спина или суставы, эта боль может повлиять на то, сколько вы спите. Больше боли означает, что у вас больше шансов проснуться ночью и чувствовать себя менее отдохнувшими по утрам.

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Сон на животе создает нагрузку на спину и позвоночник. Это потому, что большая часть вашего веса находится в середине вашего тела. Это затрудняет поддержание нейтрального положения позвоночника, когда вы спите.

Стресс на позвоночнике увеличивает нагрузку на другие структуры в вашем теле. Кроме того, поскольку позвоночник является трубопроводом для ваших нервов, спинальный стресс может вызывать боль практически в любом месте вашего тела. Вы также можете испытывать покалывание и онемение, как будто некоторые части вас "заснули" (в то время как остальная часть вас чувствует себя некомфортно и бодрствует).

Учитывая специфичность позы, голова должна быть повернута либо в одну, либо в другую сторону. Это выводит вашу голову и позвоночник из равновесия, искривляя шею. Вы можете не заметить ущерб, который это вызывает после одного эпизода сна на животе, но со временем могут развиться проблемы с шеей.

В частности, это грыжа межпозвоночного диска. Это случается, когда между позвонками разрывается желатиновый диск. Когда этот гель выпирает из диска, он может раздражать нервы.

Когда вы "спите за двоих", вам нужно как можно больше качественного отдыха. Само понятие сна на животе смехотворно в конце беременности, но вы также должны избежать этого и на раннем этапе. Этот дополнительный вес увеличивает нагрузку на позвоночник.

Кроме того, у вашего ребенка будет больше места, если он или она не будут вынуждены втискиваться между вашим позвоночником и матрасом. Медицинское исследование 2012 года "Надежный источник" предполагает, что сон на левой стороне, когда вы беременны, может увеличить здоровый кровоток и обеспечить оптимальный уровень кислорода для вас и вашего ребенка.

Чем тоньше подушка, тем меньше наклонены голова и шея.

Что если вы всю жизнь спали на животе, и, несмотря на предупреждения, вы просто не можете спать по-другому? Вот несколько советов, которые могут помочь вам избежать возможных осложнений:

Используйте тонкую подушку или вообще не используйте ее. Чем тоньше подушка, тем меньше наклонены голова и шея.

Положите подушку под таз. Это поможет держать спину в более нейтральном положении и снять напряжение с позвоночника.

Растягивайтесь по утрам. Несколько минут растяжки помогут вернуть ваше тело в строй и мягко укрепить поддерживающие мышцы. Обязательно разогрейтесь перед растяжкой и будьте осторожны.