Кровавый бой в желудке: почему 2 самых популярных овоща нельзя сочетать

Почему огурцы и помидоры - несовместимые продукты: в чем вред и польза / 1zoom.ru

Кто из нас не любит салатик из свежих огурцов и помидоров? И зимой, и весной, и летом, и, уж конечно, по осени – это одно из главных блюд на славянском столе. С маслом или майонезом – неважно. Это ощущение свежести во рту и сладкое не приторное послевкусие. Вот только – совместимы ли помидоры и огурцы в салате?

Увы, но нет – их лучше есть отдельно. Пользы для здоровья от такого нежного и яркого салатика никакой не будет – разве что эстетическое удовольствие для глаз да недолгое смакование на языке. А вот в желудке потом – бой и "колючие" разборки.

Читайте такжеУбийца в салате: названы вредные свойства фаворита весенних салатовПочему огурцы и помидоры – несовместимые продукты, пояснили диетологи. Вся загвоздка в огуречном ферменте аскорбатоксидазе. Из-за него разрушается витамин С, что содержится в помидорах.

То есть сводится на нет главная польза помидоров для курильщиков и просто жителей больших загрязненных городов. А ведь именно витамин С укрепляет иммунитет, снижает восприимчивость к стрессам, улучшает доставку кислорода к клеткам и многое другое, что крайне важно в условиях нашей сложной экологии и пандемии коронавируса.

Кроме того, сочетание огурцов и помидоров может приводить к отекам и коликам даже в здоровом кишечнике и в любом возрасте.

Плюс не стоит забывать про слабительный эффект огурцов. И о том, что весной в таких овощах очень много нитратов.

Поэтому есть свежие огурцы и помидоры вместе – гастроэнтерологи не рекомендуют.

А вот солить вместе огурцы и помидоры можно: при термической обработке аскорбатоксидаза разрушается.

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