Почему он не хочет секса: 6 причин

Мужчины всех возрастов, даже подростки, могут испытывать гораздо более низкое сексуальное влечение / Аргументы и факты

Если вам отказывают в спальне, скорее всего, проблема не в вас. Вот шесть причин, по которым ваш партнер может не интересоваться сексом, и что вы можете с этим сделать.

Он страдает от депрессии

"Клиническая депрессия является одной из главных причин отсутствия сексуального влечения у мужчин", - говорит секс-терапевт Дэвид МакКензи. Мужчины всех возрастов, даже подростки, могут испытывать гораздо более низкое сексуальное влечение, когда они борются с этим расстройством настроения.

Вы можете:

"Помните, что клиническая депрессия - это физическое заболевание, а не слабость характера", - говорит Маккензи. Ключевым моментом здесь является терпение, особенно после того, как он обращается за лечением. Несмотря на то, что антидепрессанты очень эффективны при лечении депрессии, они также могут способствовать снижению сексуального интереса. Ваш партнер может поговорить с врачом, если он заметит серьезное вмешательство в его сексуальное влечение.

У него проблемы с эрекцией

Хотя эректильная дисфункция и преждевременная эякуляция являются общими проблемами, говорит Маккензи, человек, который испытывает эти трудности, может уйти от своего партнера из-за страха, что она будет разочарована.

Вы можете:

Оговорить эту проблему. Это может быть трудно обсудить, но проблема, оставленная без рассмотрения, может привести к расставанию. Начните со слов любви и поддержки, покажите что данная ситуация не сильно повлияет на ваш интерес к нему как к партнеру.

Низкий уровень тестостерона

"Когда человеку становится больше 40 лет, уровень его тестостерона начинает снижаться", - говорит Маккензи. "Если это произойдет с течением времени, тогда мужчина постепенно утратит сексуальное мастерство. Но иногда мужчины могут потерять тестостерон очень быстро". По данным клиники Майо, это состояние иногда называют андропаузой и оно сопровождается симптомами, которые включают потерю энергии, симптомы депрессии и низкое половое влечение.

Он нервничает из-за своей карьеры

Беспокойство о работе может стать настоящим убийцей настроения для многих мужчин, особенно если они склонны отождествлять профессиональный успех с самооценкой.

Вы можете:

Обсудить ситуацию вдали от спальни. Вместо этого выбирайте время, чтобы поговорить о том, что происходит в его жизни. Спросите, есть ли что-нибудь, что вы можете сделать, чтобы поддержать его в стрессовое время, но не забывайте, что его трудная работа сказывается на ваших отношениях.

Он истощен

Скорее всего, если ваш партнер говорит, что он слишком устал для какого-то ночного действия, значит он действительно измотан.

Вы можете:

Не принимать это лично. По словам Маккензи, около 98 процентов мужчин говорят, что их отсутствие сексуального интереса не имеет никакого отношения к тому, как они относятся к своим партнерам. Вместо того, чтобы обижаться или злиться, подготовьте почву для разговора о том, что происходит в его жизни и что заставляет его так уставать. Но если проблема сохраняется более шести недель, самое время подумать о том, чтобы получить помощь от терапевта или врача.

Ты двигаешься слишком быстро

Если новый мужчина, с которым вы встречаетесь, отклоняет приглашение "подняться наверх, чтобы устроить ночной чай", он может попытаться сказать вам, что еще не готов спать с вами.

Вы можете:

Замедлиться, ведь это может быть признаком того, что парень хочет узнать вас поближе, прежде чем начать заниматься сексом.