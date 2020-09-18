Почему пары изменяют: секс-эксперт рассказала о полиамории

За последнее десятилетие в Интернете стали появляться поисковые запросы о всплеске полиамурности / yavahitna.com.ua

Вы когда-нибудь задумывались об открытых отношениях? Надя Бокоди, секс-специалист из Австралии, изучила причины, по которым пары выбирают секс с другими людьми.

Она утверждает, что это простой способ иногда снова зажечь пламя в спальне, когда становится скучно.

В статье для NZ Herald Надя сказала: "Людям не нравится однообразие. И нет ничего более предсказуемого, чем наши романтические отношения".

"Несмотря на внешнюю одержимость нашей культуры моногамией, очень немногие из нас наслаждаются реальностью жизни и рутиной в наших отношениях, и отношения постепенно меняются, чтобы отразить это", - добавляет она.

"За последнее десятилетие в Интернете стали появляться поисковые запросы о всплеске полиамурности и приложениях для знакомств, разработанных для удовлетворения растущего спроса на пары, исследующие альтернативные модели отношений", - рассказывает эксперт.

Она полагает, что пары начинают признавать тот факт, что секс и любовь могут существовать независимо. А когда секс "иссякает", пары задаются вопросом, ушла ли и "любовь".

Она добавила: "Многие пары утверждают, что секс с кем-то, кроме своего партнера, - с ведома и разрешения своего партнера - является стимулом для повторного зажигания искры в их браке".

Но Надя предупреждает, что если вы хотите изучить это, лучше сначала поговорить со своим партнером. Пары могут вместе исследовать секс-вечеринки или попробовать приложения, удовлетворяющие их сексуальные потребности.

Секс-специалист отмечает, что необходимо обсудить границы, прежде чем отправиться в это "путешествие".