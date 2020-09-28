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Почему вы не худеете, сидя на диете: 10 причин

28 сентября 2020, 16:02

Похудеть за счет изменения того, как и что вы едите, возможно.

похудение
Похудеть за счет изменения того, как и что вы едите, возможно. / Фото kosmetsovet.com

Общеизвестно, что диеты неэффективны и обычно сначала приводят к потере веса, а в долгосрочной перспективе возвращают потерянные килограммы назад.

Они также могут испортить ваше отношение к еде, усложняя повседневную жизнь и отношения даже после того, как вы уберете счетчик калорий.

Но похудеть за счет изменения того, как и что вы едите, возможно. Вот 10 причин, по которым ваши весы могут не сдвинуться с места при соблюдении диеты или плана здорового питания.

Адаптация

Если вы уже немного похудели на диете, возможно, вы достигли так называемого "плато" из-за метаболической адаптации.

Это означает, что вашему меньшему телу может потребоваться другое количество калорий, чем когда вы впервые начали свой новый план, ранее сообщала Рэйчел Хози из Insider.

"Если у вас избыточный вес с медицинской точки зрения, вы можете сбросить от 9 до 13 килограмм за несколько месяцев, потребляя нужное количество калорий, - сказала Insider диетолог Фатима Фахури. - Это не будет длиться вечно".

Но, хотя часто людям нужно есть меньше калорий, чтобы продолжать терять вес, это не всегда так, сказала она.

Например, некоторым людям легче заниматься спортом после того, как они немного похудеют, поэтому их потребности в калориях остаются прежними, и они все равно худеют.

В диете не хватает калорий

Слишком мало еды - скажем, 1000 калорий в день - тоже может помешать вам похудеть.

"Когда вы не едите достаточно, ваше тело голодает и не собирается терять лишний вес", потому что ему нужны эти запасы энергии, чтобы поддерживать вашу жизнь, - сказал Фахури.

Серьезное ограничение потребления также может сделать вас слишком усталым, чтобы поддерживать физическую активность, не говоря уже о том, что вы несчастны, добавил Фахури.

Диета рекомендует вам "сэкономить" все калории на один поздний прием пищи

По словам Фахури, употребление всех калорий за один большой прием пищи, а не в течение дня, "действительно замедляет метаболизм", препятствуя снижению веса.

Если ужин запоздал, это может быть особенно проблематично, потому что вы, вероятно, голодны и стремитесь к переработанным продуктам, а не к чему-то более сбалансированному.

Исследования показывают, что употребление большого количества пищи утром связано с большей потерей веса - даже если вы не едите меньше калорий в течение дня.

Вы не высыпаетесь

Сон - это незаменимый фактор, который важен для похудения и поддержания веса.

Одно исследование показало, что по сравнению с 8-ми часовым ночным сном, сон в 4 часа приводит к тому, что на следующий день съедается на 559 калорий больше. Другое показало, что сокращение сна на три часа в сутки в течение 10 ночей привело к меньшей потере жира и большей потере мышечной массы среди людей, сидящих на диете.

Отчасти это связано с тем, что лишение сна активирует гормоны голода, а также потому, что, когда вы бодрствуете дольше, у вас появляется больше возможностей поесть, как ранее сообщил Рэйчел Хози личный тренер Бен Карпентер.

У вас есть основное заболевание

Фахури часто видит клиентов, которые хорошо питаются, тренируются, спят, но все же тяжелее, чем кажется здоровым для их тела.

В некоторых случаях, по ее словам, "оказывается, что у них есть первопричина", например, преддиабет.

У других могут быть проблемы с щитовидной железой или гормональные изменения, например, в период перименопаузы, которые влияют на способность терять вес.

Вы используете программу, которая неправильно рассчитывает ваши потребности в калориях.

Программы отслеживания калорий и активности не идеальны, как и люди.

"Вы едите больше, чем думаете, потому что вы неправильно считаете", - сказал Фахури. Это может помешать достижению ваших целей по снижению веса.

Диета не сбалансирована

Конечно, дело не только в том, сколько вы едите, а в том, что вы едите.

Сбалансированная диета с большим количеством цельных продуктов будет способствовать снижению и поддержанию веса в значительной степени, потому что она сделает вас удовлетворенными.

По данным Healthline, белок является особенно важным компонентом устойчивой диеты для похудения, поскольку употребление от 25 до 30% калорий из него может повысить ваш метаболизм на 80-100 калорий в день.

Белок также влияет на гормоны, регулирующие аппетит, что может привести к уменьшению тяги к еде и меньшему количеству перекусов, что само по себе нарушает потерю веса.

Диету сложно соблюдать постоянно

Если вы ограничиваете прием пищи (и напитков) четыре дня в неделю, а затем игнорируете остальные три, математика уравновешивается: вы не потеряете вес, а можете даже набрать его.

Вот почему поиск рационального для вас образа питания, который допускает гибкость, но не способствует перееданию, имеет решающее значение для здоровья тела и разума, независимо от того, включает ли он потерю веса.

Диета не соответствует принципам осознанного питания

Осознанное питание - это принцип, который может помочь вашему телу достичь здорового веса, в то же время поддерживая ваше отношение к еде.

Ключи едят медленно и без отвлечения внимания, смакуя каждый укус и настраиваясь на ваши естественные сигналы голода и сытости.

Интуитивное питание - аналогичный метод, который может привести к потере веса, хотя суть не в этом. Он также подчеркивает важность восприятия сигналов вашего тела и, как было показано, улучшает самооценку, эмоциональное благополучие и психологическую устойчивость.

Ваше тело такое здоровое, какое оно есть

Вес и индекс массы тела являются плохими показателями здоровья.

Ваше поведение - например, регулярные движения, которые вам нравятся, управление стрессом и питание, поддерживающее ваше тело, разум и отношения - имеют большее значение.

"Конечная цель состоит в том, чтобы еда стала одним из многих аспектов жизни, поддерживающих ваше благополучие, но она не берет на себя эту огромную роль, когда вы проводите все свое время, беспокоясь о еде и питании", - зарегистрированный диетолог Кристи Харрисон, ведущий подкаста Food Psych, ранее сообщил Insider.

По ее словам, интуитивное питание дает вам время подумать о других важных вещах в вашей жизни".

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