Почему вы тренируетесь и не худеете: 9 настоящих причин

Хорошее питание и частые упражнения - очень относительное и общее утверждение. / Фото Instagram

Вы хорошо питаетесь, часто занимаетесь спортом и все еще чувствуете, что не поддерживаете нормальный вес? По правде говоря, хорошее питание и частые упражнения - очень относительное и общее утверждение. Если мы будем честны с самими собой, то наверняка сможем признать, что все мы способны приложить немного больше усилий в обеих областях.

Сжигание жира происходит, когда вы отказываетесь от весов, находите занятие, которое вам нравится, и начинаете рассматривать пищу как топливо, а не как то, что подпитывает ваши эмоции или занимает ваше время.

Независимо от того, кто вы и какое у вас образование, есть вероятность, что одна из этих девяти причин может быть причиной того, что вы не худеете:

Вы не едите хорошее

Если вы тренируетесь, но не худеете, в первую очередь вам следует искать причину в еде. Некоторые люди сосредотачивают всю свою энергию на сжигании калорий, которые они не тратят на то, чтобы подумать о том, что они вкладывают в качестве топлива. Хорошее практическое правило - придерживаться всех натуральных цельных продуктов.

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Совет: ищите продукты, на этикетке которых указано наименьшее количество ингредиентов - если вы не можете произнести это слово, вероятно, это не то, что вы хотите вкладывать в свой организм.

Вы не достигли правильного баланса

Если вы избегали углеводов, потому что думаете, что они делают вас толстым, возможно, стоит пересмотреть свое мнение. Исключение всех макроэлементов из своего ежедневного рациона может вызвать у вас чувство обездоленности и склонить к перееданию. Вместо этого употребляйте полезные сложные углеводы - например, сладкий картофель, коричневый рис, киноа, овес, горох, фасоль и цельнозерновой хлеб. Конечно, сладкое - это нормально, но постоянная диета из простых углеводов, таких как конфеты, газированные напитки, сладкие сладости и полуфабрикаты с добавлением сахара, не поможет вам достичь цели по снижению веса.

Совет: употребляйте крахмалистые углеводы, которые медленнее перевариваются и медленнее выделяют глюкозу в кровоток.

Вы слишком много едите

Если вы уже серьезно изменили свою диету и все еще не худеете, возможно, вы просто слишком много едите. Чтобы сбросить лишние килограммы, вашему телу необходим дефицит калорий, то есть вам нужно сжигать больше, чем потребляете. При этом вам также не следует лишать себя. Жизнь - это баланс. Не увлекайтесь подсчетом калорий или взвешиванием каждый день.

Ешьте всякий раз, когда вы голодны, и ешьте достаточно медленно, чтобы можно было остановиться перед тем, как насытиться. И не бойтесь давать себе "здоровые" читы. В тот момент, когда вы начинаете лишать себя, вы начинаете чувствовать, что что-то упускаете, и вам хочется скушать больше.

Совет: здоровые перекусы в течение дня убережут вас от переедания во время еды.

Вы делаете слишком много кардио

Да, кардио - это необходимая часть вашей тренировки. Оно сохраняет ваше сердце здоровым, ускоряет обмен веществ и дает вам хорошее потоотделение (вы должны делать его ежедневно).

Однако только кардио - или слишком много - может усугубить проблему. Более длительные кардио-тренировки, такие как 90-минутное пребывание на эллиптическом тренажере или регулярные пробежки на 10 км, могут разрушить вашу сухую мышечную массу, которая необходима для повышения метаболизма и сжигания большего количества калорий. Это заставляет тело становиться более ориентированным на выносливость, накапливая энергию в виде жира, чтобы обеспечить достаточный запас топлива, чтобы вы могли пробежать все эти километры. Не говоря уже о том, что это резко увеличивает аппетит, делая вас более восприимчивыми к ненужным перекусам или перееданию.

Совет: Взрослые должны заниматься силовыми тренировками, уделяя особое внимание всем основным группам мышц, два или более дней в неделю.

Вы не поднимаете тяжести

Этот идет рука об руку с номером 4. Если вы любите бегать или ездить на велосипеде по причинам, не связанным с похудением, не останавливайтесь ни в коем случае. Но если вы тренируетесь, но не худеете и ваша основная цель - похудеть, есть другие формы упражнений, которые принесут гораздо больше пользы. Лучший способ похудеть и нарастить мышечную массу - это заниматься силовыми упражнениями в дополнение к кардио. Чем выше мышечный тонус вашего тела, тем больше жира вы сжигаете.

Если вы еще не готовы отказаться от кардио-тренировок, попробуйте добавить интервальные тренировки, выполняя короткие серии изнурительных усилий, смешанные с обычными тренировками. Эти тренировки намного более эффективны для выработки гормонов, воздействующих на упрямый жир. Затем начните добавлять в свой распорядок тренировки с отягощениями.

Совет: упражнения с собственным весом, такие как отжимания, приседания и выпады, - отличное место для начала, чтобы помочь подняться до фактического веса.

Вы недостаточно много работаете

Не существует точного уравнения для тренировок и здорового питания - это вопрос проб и ошибок, чтобы выяснить, что работает конкретно для вашего тела. И больше времени, проведенного в тренажерном зале, не всегда означает более физическую форму. Если вы не спортсмен, бодибилдер или марафонец на тренировках, среднестатистическому человеку не следует тренироваться больше часа в день.

Ваши тренировки должны зависеть от интенсивности, а не от времени. Помните об этом: чем усерднее вы работаете, тем короче должна быть продолжительность тренировки.

Совет: проводите больше времени в тренажерном зале, на занятиях по фитнесу или в домашних тренировках, чтобы достичь желанного эффекта дожигания, который поддерживает ваш метаболизм в течение 24-48 часов после этого.

Восстановление и отдых часто более важны, чем сама тренировка. / Фото pixabay.com

У вас нет времени на восстановление

Когда вы действительно добиваетесь дожигания и на следующий день действительно чувствуете свою тренировку, в эти дни нужно сосредоточиться на разных группах мышц. Или, если вы предпочитаете тренировать все свое тело, установите режим тренировки, при котором вы один день прорабатываете все свое тело, а на следующий день делаете легкие кардио, растяжку или полный отдых.

Восстановление и отдых часто более важны, чем сама тренировка. Именно в эти периоды ваше тело фактически сжигает жир.

Совет: дайте себе время полностью восстановиться, чтобы на следующий день вы были готовы усердно работать. Самое главное, прислушивайтесь к своему телу. Напрягите себя, но также дайте этому немного любви.

Ваше тело испытывает слишком много стресса

Физические упражнения - это стресс для вашего тела. Когда у вас есть здоровый баланс между стрессом, связанным с физическими упражнениями, и временем восстановления, ваше тело здоровое и может терять лишний жир. Тем не менее, если вашему организму не дать достаточно времени для восстановления, это также может быть отрицательным, поскольку вы начнете вырабатывать чрезмерное количество кортизола, гормона стресса.

Кортизол одновременно нормален и важен при тренировках; он участвует в процессах, которые дают вашим мышцам энергию, необходимую для движения. Но когда ваше тело подвергается воздействию кортизола в течение более длительных периодов времени, он начинает вызывать негативные эффекты, такие как образование упрямого жира в нежелательных областях.

Физические упражнения - не единственный фактор стресса, который может производить избыток кортизола. Напряженная личная или профессиональная жизнь также может привести к тому, что ваше тело вырабатывает слишком много этого гормона. Когда вы прекращаете тренироваться, ваше тело перестает вырабатывать кортизол; тем не менее, может быть не так просто избавиться от психических стрессов, происходящих в вашей жизни.

Совет: следите за своим психическим и эмоциональным здоровьем в дополнение к физическому. Вы должны стремиться к здоровью всего тела.

Вы вышли на плато

Вы регулярно занимаетесь спортом и питаетесь правильно, но теперь цифры на шкале не меняются; ваша потеря веса остановилась. Это может произойти по множеству причин, говорят в клинике Мэйо. Если вы сокращаете калории, вы можете сначала испытать быстрое снижение веса, поскольку ваше тело сжигает накопленный гликоген для получения энергии. Вы можете даже потерять немного мышц вместе с жиром. Чтобы снова ускорить потерю веса, вам может потребоваться сократить больше калорий или увеличить физическую активность.