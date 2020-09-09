Почему жареное вредно есть: названы три причины

Стоит меньше есть жареного, посоветовала диетолог / posudka.ru

Диетолог Светлана Фус сообщила, что в рационе человека жареных блюд должно быть меньше по трем причинам.

Главная причина, по которой стоит есть меньше жареного, заключается в том, что из жира во время жарки могут образоваться канцерогенные вещества, которые очень ядовиты, написала эксперт в Instagram.

Фус добавила, что в жире после точки дымления – температура, при которой масло дымит, лавинообразно образуются канцерогены.

По ее словам, жареных блюд стоит меньше есть, еще по двум причинам – жирность (они жирнее, например, вареных) и обугливание.

"…Вкусная хрустящая корочка имеет очень низкую питательную ценность. Чем сильнее прожарена и толще корочка, тем меньше белка усвоит ваш организм с такой пищи. Неприятно и вредно", – предупредила эксперт.