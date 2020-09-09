Почему жареное вредно есть: названы три причины

Во время жарки могут образоваться очень ядовитые вещества, предупредила эксперт.
Диетолог Светлана Фус сообщила, что в рационе человека жареных блюд должно быть меньше по трем причинам.
Главная причина, по которой стоит есть меньше жареного, заключается в том, что из жира во время жарки могут образоваться канцерогенные вещества, которые очень ядовиты, написала эксперт в Instagram.
Фус добавила, что в жире после точки дымления – температура, при которой масло дымит, лавинообразно образуются канцерогены.
По ее словам, жареных блюд стоит меньше есть, еще по двум причинам – жирность (они жирнее, например, вареных) и обугливание.
"…Вкусная хрустящая корочка имеет очень низкую питательную ценность. Чем сильнее прожарена и толще корочка, тем меньше белка усвоит ваш организм с такой пищи. Неприятно и вредно", – предупредила эксперт.
- Ранее Светлана Фус говорила, что в рационе человека ежедневно должно быть растительное масло.
- Диетолог отметила, что дневная норма – 30 г растительного масла, и в эту норму нужно учитывать масло, использованное для приготовления еды.