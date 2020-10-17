Почему женщин тянет к сладкому больше, чем мужчин: названа причина

Сильная тяга к сладкому может возникать по нескольким причинам, сообщила эксперт.
Диетолог Наталья Самойленко поделилась, что женщин тянет к сладкому в разы больше, чем мужчин в связи с особенностями женского организма.
Эксперты считают, что женщин сильно тянет к сладкому из-за дефицита магния, рассказала Самойленко ТСН.
Собеседница отметила, что тяга к сладкому, в частности, возможна из-за накопившегося стресса.
"Эксперты связывают такую любовь с тем, что женщины часто испытывают дефицит магния. Это связано и с особенностью работы женского организма, и с накопившимся стрессом…", – сказала диетолог.
- Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская предупредила, что постоянная тяга человека к сладкому может свидетельствовать о нечувствительности клеток его организма к инсулину, который вырабатывается (инсулинорезистентность).
- Медик предупредила, что часто такое состояние – предвестник сахарного диабета, поэтому стоит отказаться, в частности, от сахара, изюма и бананов.
Автор: Екатерина Присяжнюк