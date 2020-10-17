Почему женщин тянет к сладкому больше, чем мужчин: названа причина

Женщин может сильно тянут к сладкому из-за дефицита магния, сообщила диетолог / УНИАН

Диетолог Наталья Самойленко поделилась, что женщин тянет к сладкому в разы больше, чем мужчин в связи с особенностями женского организма.

Эксперты считают, что женщин сильно тянет к сладкому из-за дефицита магния, рассказала Самойленко ТСН.

Собеседница отметила, что тяга к сладкому, в частности, возможна из-за накопившегося стресса.

"Эксперты связывают такую любовь с тем, что женщины часто испытывают дефицит магния. Это связано и с особенностью работы женского организма, и с накопившимся стрессом…", – сказала диетолог.