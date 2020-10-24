Под ударом легкие и сердце: врач предупредила об убийственном эффекте COVID-19

При средней или тяжелой форме коронавируса организму нужно больше времени.
Для того, чтобы организм справился с последствиями коронавируса, необходимо некоторое время.
Как заявила врач-эпидемиолог Алла Волоха в эфире канала Украина 24, в случае легкой формы COVID-19 человек довольно быстро приходит в норму, но при средней или тяжелой форме — нужно больше времени, чтобы стабилизировались все функции.
"Может быть утомляемость, могут не полностью работать функции легких, сердца. Это зависит и от того, в каком состоянии человек был до заболевания. Поэтому может быть затяжной период восстановления", — сказала она.
Врач посоветовала, что если после болезни человек чувствует себя не очень хорошо после выздоровления, нужно оставаться еще какое-то время дома и лишний раз не рисковать.
"Есть данные, что могут быть повторные формы. Сложно сказать, как часто это может быть. В любом случае нужно придерживаться тех же мер, как и тем, кто не болел. Масочный режим нужен, тем более что идет сезон острых респираторных инфекций. Если после перенесенной коронавирусной инфекции будет потом быстро развиваться другая респираторная инфекция, это очень неблагоприятная ситуация", — добавила Волоха.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки COVID-19 выявлен у 7 тыс. 517 человек.
- За все время эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 330 тыс. 396 человек. Из них 137 тыс. 578 человек выздоровели, умерли 6 тыс. 164.
- Сейчас болеют 186 тыс. 654 человек.
- За сутки зафиксирован 121 летальный случай, выздоровели 2 тыс. 680 человек.