УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Под ударом легкие и сердце: врач предупредила об убийственном эффекте COVID-19

24 октября 2020, 07:15

При средней или тяжелой форме коронавируса организму нужно больше времени.

Медик,коронавирус
Есть данные о повторных формах коронавируса / УНИАН

Для того, чтобы организм справился с последствиями коронавируса, необходимо некоторое время.

Как заявила врач-эпидемиолог Алла Волоха в эфире канала Украина 24, в случае легкой формы COVID-19 человек довольно быстро приходит в норму, но при средней или тяжелой форме — нужно больше времени, чтобы стабилизировались все функции.

"Может быть утомляемость, могут не полностью работать функции легких, сердца. Это зависит и от того, в каком состоянии человек был до заболевания. Поэтому может быть затяжной период восстановления", — сказала она.

Врач посоветовала, что если после болезни человек чувствует себя не очень хорошо после выздоровления, нужно оставаться еще какое-то время дома и лишний раз не рисковать.

"Есть данные, что могут быть повторные формы. Сложно сказать, как часто это может быть. В любом случае нужно придерживаться тех же мер, как и тем, кто не болел. Масочный режим нужен, тем более что идет сезон острых респираторных инфекций. Если после перенесенной коронавирусной инфекции будет потом быстро развиваться другая респираторная инфекция, это очень неблагоприятная ситуация", — добавила Волоха.

Читайте такжеКак не пропустить COVID-19: эксперт сделал важное уточнение насчет теста

Коронавирус в Украине:

  • В Украине за сутки COVID-19 выявлен у 7 тыс. 517 человек.
  • За все время эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 330 тыс. 396 человек. Из них 137 тыс. 578 человек выздоровели, умерли 6 тыс. 164.
  • Сейчас болеют 186 тыс. 654 человек.
  • За сутки зафиксирован 121 летальный случай, выздоровели 2 тыс. 680 человек.
коронавирус коронавирус в Украине Covid-19 коронавирус новости коронавирус лечение
Сейчас вы просматриваете новость «Под ударом легкие и сердце: врач предупредила об убийственном эффекте COVID-19». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:17
Алиев заявил о готовности остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
07:15
Под ударом легкие и сердце: врач предупредила об убийственном эффекте COVID-19 Видео
06:55
Повторный карантин приведет Украину к катастрофе мнение
06:29
Магнитная буря сегодня и завтра: в NASA предупредили о серьезной опасности Видео
06:03
Как не подцепить коронавирус на избирательном участке - советы врача
Реклама
05:32
Астрологи узнали, что раздражает "кусачий" знак Зодиака Видео
05:06
Алиев заявил об освобождении новых земель в Карабахе: что ответили в Ереване Видео
04:26
"Это нечто!": Ирина Морозюк сексуально раздвинула ноги на пикантном фото
03:48
Хорошо ли защищает маска от коронавируса - в Японии дали ответ
02:14
Гороскоп на 25 октября для всех: испытания, острые проблемы и тотальный успех Видео
02:09
На объездной дороге Львова произошло смертельное ДТП: фото и видео Видео
01:34
По лезвию бритвы: секс с разными партнерами опасен для здоровья
00:55
"Коварные": девушка Руслана Квинты засветила грудь Фото
00:19
Православный календарь на ноябрь 2020: родительская суббота и Рождественский пост
00:19
Ученые заметили неожиданное последствие Covid-19
23 октября, пятница
23:54
Кардиолог озвучила смертельно опасные для здоровья факторы при Covid-19 Видео
23:40
Во Франции наказали студентку за оправдание обезглавливания учителя
23:32
Инфекционист указал на интересную особенность коронавируса Видео
23:31
Гороскоп на 24 октября 2020 года: хороший день на всех фронтах и потеря всего Видео
23:07
Аваков оправдал досадную "сдачу Крыма" России
Реклама
23:04
Японские ученые объяснили, почему после COVID-19 выпадают волосы Видео
23:00
Шушкевич раскрыл планы России насчет Беларуси Видео
22:57
Covid-19 в Украине поставил новый антирекорд: 7 517 новых диагнозов за сутки
22:34
В СНБО озвучили требование к оппозиции Беларуси по Крыму Видео
22:27
Испугай комика: в Мариуполе Зеленского шокировал громкий звук Видео
22:02
Жуткая катастрофа Ан-26: начальника университета отстранили от должности Видео
21:51
Австрийка получила 12 лет за призывы к Путину: журналист сравнила с Украиной
21:50
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 2 - кто ушел 23 октября
21:31
Местные выборы: где смогут проголосовать инвалиды
21:24
Ученые назвали отличное средство против тревоги Видео
21:05
"Круче, чем Apple": компания Huawei представила новый смартфон
21:03
В Чернобыле роботособака Boston Dynamics изучает радиоактивность Фото
20:36
Как варить яйца: правила для идеального приготовления Видео
20:33
В столичных вузах продлили дистанционное обучение Видео
20:15
Группа крови: влияет ли кровь на совместимость в браке Видео
20:13
EL Кравчук кардинально сменил профессию Видео
20:05
Сын неделю не знал о смерти родителей: подробности гибели медиков под Киевом от Covid-19 Видео
19:57
В ВОЗ припугнули прогнозом по пандемии коронавируса Видео
19:42
Политолог раскрыл, почему Путин не слепит из России великую державу
19:38
Супер топ-модель по-украински: участница строит музыкальную карьеру после вылета с шоу Видео
Реклама
19:28
В Индии разработали уникальный тест на коронавирус
19:27
Календарь выходных 2021: Украина трижды будет отдыхать по четыре дня подряд Видео
19:23
Украина переходит на зимнее время: врач развеяла миф относительно перевода часов Видео
19:17
Одна из лучших РПГ прошлого года наконец добралась до Steam
19:07
В Австрии посадили на 12 лет женщину, призывавшую Путина ввести войска
19:05
Как правильно пить воду: ученые рассказали об особенностях Видео
19:05
Подача воды в Крым: вице-премьер сказал, идут ли переговоры с Россией Видео
19:05
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 2 выпуск 23 октября Видео
19:01
Байден выиграл у Трампа битву, но может проиграть войну мнение
19:00
Холостячка 1 сезон 1 выпуск 23-10-2020: первое знакомство Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять