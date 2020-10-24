Под ударом легкие и сердце: врач предупредила об убийственном эффекте COVID-19

Есть данные о повторных формах коронавируса / УНИАН

Для того, чтобы организм справился с последствиями коронавируса, необходимо некоторое время.

Как заявила врач-эпидемиолог Алла Волоха в эфире канала Украина 24, в случае легкой формы COVID-19 человек довольно быстро приходит в норму, но при средней или тяжелой форме — нужно больше времени, чтобы стабилизировались все функции.

"Может быть утомляемость, могут не полностью работать функции легких, сердца. Это зависит и от того, в каком состоянии человек был до заболевания. Поэтому может быть затяжной период восстановления", — сказала она.

Врач посоветовала, что если после болезни человек чувствует себя не очень хорошо после выздоровления, нужно оставаться еще какое-то время дома и лишний раз не рисковать.

"Есть данные, что могут быть повторные формы. Сложно сказать, как часто это может быть. В любом случае нужно придерживаться тех же мер, как и тем, кто не болел. Масочный режим нужен, тем более что идет сезон острых респираторных инфекций. Если после перенесенной коронавирусной инфекции будет потом быстро развиваться другая респираторная инфекция, это очень неблагоприятная ситуация", — добавила Волоха.

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