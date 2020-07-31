Подагра: сипмтомы, причины и лечение

У некоторых людей слишком много мочевой кислоты в крови/Pixabay

Подагра является общим термином для различных состояний, вызванных накоплением мочевой кислоты. Это накопление обычно влияет на ваши ноги.

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Если у вас подагра, вы, вероятно, чувствуете отеки и боль в суставах стопы, особенно большого пальца ноги. Внезапная и интенсивная боль или приступе подагры может заставить вас чувствовать огненное жжение в ноге.

У некоторых людей слишком много мочевой кислоты в крови, но нет симптомов. Это называется бессимптомной подагрой.

Острые симптомы подагры быстро возникают из-за накопления кристаллов мочевой кислоты в суставе и длятся от 3 до 10 дней. Вы будете испытывать сильную боль и припухлость, и ваш сустав может быть теплымЧитайте такжеЛечебные травы: названы растения, уменьшающие боль от артрита. Между приступами подагры у вас не будет никаких симптомов.

Если вы не лечите подагру, она может стать хронической. Твердые комки, называемые тофи, могут в конечном итоге развиться в суставах, коже и мягких тканях, окружающих их. Эти отложения могут повредить ваши суставы.

Оперативное лечение важно, чтобы подагра не стала хронической. Знание того, как определить симптомы, может помочь вам добраться до врача, прежде чем подагра может вызвать постоянные проблемы.

Накопление мочевой кислоты в вашей крови от распада пуринов вызывает подагру.

Определенные состояния, такие как нарушения обмена веществ и крови или обезвоживание, заставляют организм вырабатывать слишком много мочевой кислоты.

Проблемы с почками или щитовидной железой, или наследственное заболевание, могут затруднить удаление из организма мочевой кислоты.

У вас больше шансов заболеть подагрой, если вы:

мужчина средних лет или женщина в постменопаузе

имеете родителей, братьев и сестер или других членов семьи с подагрой

ешьте слишком много пищи, богатой пурином, такой как красное мясо, потроха и определенная рыба

пьете алкоголь

принимаете лекарства, такие как диуретики и циклоспорин

иметь высокое кровяное давление, заболевания почек, щитовидной железы, диабет или апноэ во сне

Ваш врач может диагностировать подагру на основании анализа вашей истории болезни, медицинского осмотра и ваших симптомов. Ваш доктор, скорее всего, будет основывать диагноз на:

Вашем описании вашей боли в суставах

Частоте сильной боли в суставе

Красноте или опухоли области

Ваш врач также может назначить тест на накопление мочевой кислоты в суставе. Проба жидкости, взятая из сустава, может показать, содержит ли она мочевую кислоту. Врач также может захотеть сделать рентген.

Если у вас есть симптомы подагры, вы можете начать с посещения вашего врача. Если у вас тяжелая подагра, вам может потребоваться обратиться к специалисту по заболеваниям суставов.

Если не лечить, подагра может в конечном итоге привести к артриту. Это болезненное состояние может привести к повреждению и опуханию сустава.

План лечения, который рекомендует ваш врач, будет зависеть от стадии и степени тяжести подагры. Лекарства для лечения подагры работают одним из двух способов: они снимают боль и уменьшают воспаление, или они предотвращают будущие приступы подагры, снижая уровень мочевой кислоты.

Наряду с лекарствами врач может порекомендовать вам изменить образ жизни, чтобы справиться с симптомами и снизить риск будущих приступов подагры. Например, врач может рекомендовать вам:

уменьшить потребление алкоголя

худеть

бросить курить

Лекарства и изменения образа жизни - не единственный способ справиться с подагрой. Есть несколько альтернативных методов лечения, которые также показали многообещающие результаты.

Некоторые продукты, естественно, содержат много пуринов, которые распадаются на мочевую кислоту. У большинства людей нет проблем с продуктами с высоким содержанием пурина, но если у вашего организма есть проблемы с выделением избытка мочевой кислоты, вы можете отказаться от таких продуктов и напитков:

красное мясо

мясо органов

определенные морепродукты

алкоголь

Сахаросодержащие напитки и продукты, содержащие сахарозную фруктозу, также могут быть проблематичными, даже если они не содержат пуринов.

Определенные продукты помогают снизить уровень мочевой кислоты в организме.

Подагра обычно лечится без хирургического вмешательства / Pixabay

Данные исследований показывают, что эти природные средства могут помочь снизить уровень мочевой кислоты и предотвратить приступы подагры:

вишни

магний

имбирь

яблочный уксус

сельдерей

чай крапивы

одуванчик

семена расторопши

Но простого употребления этих продуктов может быть недостаточно, чтобы приручить подагру.

Подагра обычно лечится без хирургического вмешательства. Но через много лет это состояние может повредить суставы, разорвать сухожилия и вызвать инфекции кожи над суставами.

Твердые отложения, называемые тофи, могут накапливаться на суставах и в других местах, например на ухе. Эти комки могут быть болезненными и опухшими, и они могут навсегда повредить ваши суставы.