"Подернуты страстью зрачки": топ-5 интересных и необычных поз для секса

Топ-5 интересных и необычных поз для секса / Makeitinny

Понятно, что хватает в мире пар, для которых миссионерская поза или поза всадницы ‒ верх сексуальных экспериментов. Тем не менее человечество придумало массу поз, которые способны сделать интересным любой секс.

Портал Максим опросил сексологов и те составили топ-5 интересных и необычных поз.

Рыцарская

Девушка забирается на мужчину, но упирается в постель только одним коленом. Второе немного задрано вверх. Все ее тело находится в коленопреклоненной позе.

Всегда упругий мячик

Если у пары дома есть надувной гимнастический шар, то его нужно положить на кровать (чтобы он не катался туда-сюда). Далее ‒посадить девушку сверху. И самому опуститься перед ней на колени. Затем аккуратно подтянуть партнершу пониже. Важно, чтобы она сама придерживала руками шар ‒ ведь во время секса он точно будет пытаться сбежать (прямо как Колобок из сказки).

Ноги вместе

Партнерша улеглась на животе, а партнер— сверху. От классических вариантов данную позу отличает то, что ноги девушки плотно сжаты. В такой позе ее вагина будет держать пенис намного крепче обычного.

Рабочий и колхозница

Партнеры лежат на боку лицом друг к другу ‒ подняв вверх свободные ноги. Однако, для этой позы им понадобятся накачанные мышцы бедер. Ведь партнеру придется держать вес не только своей, но и ноги партнерши.

Черепаха-аха-аха

Тут ноги девушки разведены руками мужчины по сторонам от его груди. По словам специалистов ‒ самая удобная поза для анального секса. Конечно, если не скупиться на лубриканты.

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