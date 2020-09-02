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Похудение добавляет сантиметры? Ученые назвали странный способ увеличения пениса

2 сентября 2020, 11:10

Это не единственная веская причина сбросить лишний вес.

Ожирение - одна из основных причин того, что пенис выглядит меньше из-за увеличения жировой ткани у основания полового члена.

Секс
Это не единственная веская причина сбросить лишний вес. / hochu.ua

Потеря 10 кг или около того даст пенису дополнительный сантиметр в длину, сообщает The Daily Mail.

Это не единственная веская причина сбросить лишний вес. Ожирение обратно пропорционально здоровью полового члена: проще говоря, чем вы толще, тем больше у вас проблем с пенисом, таких как эректильная дисфункция (ожирение связано с сердечными заболеваниями и диабетом 2 типа, которые, в свою очередь, влияют на кровоснабжение и нервы, поэтому сенсорные раздражители не проходят).

Кроме того, половой член может стать короче после операции. Мужчины, которым полностью удалили простату из-за рака, в конечном итоге получают меньший половой член.

Это связано с тем, что когда простата удаляется, уретра становится на пять сантиметров короче, а половой член тоже частично теряет свою длину.

Некоторые эксперты считают, что во всем мире пенисы становятся короче. Одной из причин могут быть разрушители гормонов, которые все чаще появляются в окружающей среде. Это не только снижает фертильность, но и препятствует росту полового члена.

Уменьшение длины полового члена до сих пор наблюдалось в основном у аллигаторов во Флориде, но это не должно мешать нам относиться к факту серьезно. Если аллигаторы восприимчивы к разрушителям гормонов, нет оснований полагать, что люди обладают иммунитетом.

Мужчины, которые действительно хотят иметь более длинный пенис, почти всегда считают, что большой пенис - это находка.

Но помимо того, что это не обязательно для зачатия или сексуального удовольствия женщины (исследования показывают, что длина пениса уступает ширине), риск травмы также увеличивается с увеличением длины. При длинном половом члене силы, действующие на рычаг нагрузки, больше, что приводит к большей вероятности "перелома" полового члена, когда трубка из твердой ткани вокруг эректильной ткани может разорваться.

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